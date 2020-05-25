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Габулов: «„Олимп-Долгопрудный“ готов выступать в ФНЛ»

сегодня, 14:19

Председатель совета директоров «Олимпа-Долгопрудного» Владимир Габулов рассказал о стратегии развития новосозданного клуба. Сегодня, 25 мая, «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб.

Достижение результата при рациональном использовании частных средств — наша стратегия. Зрелищная игра, развитие футболистов и тренеров, заполненные трибуны — три главные совместные цели.

Все это не может быть реализовано без повышения уже в этом году. Прошлый сезон завершился преждевременно, а «Долгопрудному» не хватило всего одного очка до лидера. Но и второе место позволяет нам надеяться на попадание в ФНЛ. В текущем списке участников ФНЛ — 22 клуба, все они будут проходить лицензирование.

«Олимп-Долгопрудный» также подал все необходимые документы — если по каким-то причинам один из 22 клубов не сможет принять участие в ФНЛ, мы готовы занять это место. Кроме того, если в следующем сезоне удастся заявиться в ФНЛ, то в ПФЛ мы создадим вторую команду для развития молодых футболистов.

По всем критериям наш клуб соответствует уровню ФНЛ уже сейчас: есть гарантии стабильного, на 100% частного финансирования, стадион, база и детская академия. Особенно хочу сказать о последнем: академия — это фундамент стратегии развития клуба.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:58
Частного финансирования хватает на год-другой, а потом всё.
Almazny
Almazny
сегодня в 14:56
Очередная контора по отмыву денег готова.
G12ridul
G12ridul
сегодня в 14:54
Нужно ввести ограничение на московско-подмосковские команды.
Eddja
Eddja
сегодня в 14:52
Спартак решил покрыть филиалами всё Подмосковье.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:44
Скоро ФНЛ превратится в первенство Москвы.
beefs
beefs
сегодня в 14:40
Керимов тоже начинал красиво...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:24
Погоди, ты уже не в Алании?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
Готовы занять, мечтатели...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:22
Довольно таки оптимистично!!!
drug01
drug01
сегодня в 14:20
Желаем удачи
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