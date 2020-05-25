Габулов: «„Олимп-Долгопрудный“ готов выступать в ФНЛ»

Председатель совета директоров «Олимпа-Долгопрудного» рассказал о стратегии развития новосозданного клуба. Сегодня, 25 мая, «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб.

Достижение результата при рациональном использовании частных средств — наша стратегия. Зрелищная игра, развитие футболистов и тренеров, заполненные трибуны — три главные совместные цели.

Все это не может быть реализовано без повышения уже в этом году. Прошлый сезон завершился преждевременно, а «Долгопрудному» не хватило всего одного очка до лидера. Но и второе место позволяет нам надеяться на попадание в ФНЛ . В текущем списке участников ФНЛ — 22 клуба, все они будут проходить лицензирование.

«Олимп-Долгопрудный» также подал все необходимые документы — если по каким-то причинам один из 22 клубов не сможет принять участие в ФНЛ , мы готовы занять это место. Кроме того, если в следующем сезоне удастся заявиться в ФНЛ , то в ПФЛ мы создадим вторую команду для развития молодых футболистов.