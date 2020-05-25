Владелец «Чайки»: «Моя цель — Лига чемпионов»

Владелец «Чайки» из села Песчанокопское Андрей Чайка рассказал, какие планы ставит перед командой на будущее.

Намерены ли играть в Песчанокопском? Хочется всего и сразу, но так не бывает. У нас хороший стадион, уютный. Есть договоренность о его увеличении, уже прошли плановую документацию. Если бы знали, что будет такая большая пауза, начали бы реконструкцию раньше. Теперь все перенесется на конец ноября — сделаем поле с подогревом, расширим трибуны до 5 тысяч.

К нам приезжал президент ФНЛ Игорь Викторович Ефремов. Сказал: ощущение такое, будто ты где-то в Германии. Парк, гостиница мной достраивается. Поля для детей рядом. Инфраструктура будет отличная! Единственный минус — логистика. Команде неудобно ездить из Ростова 150 км туда и обратно, но у нас есть договоренность с губернатором о предоставлении земли для строительства нового стадиона на 20 тысяч в области.

В самом Ростове нет места, где можно было бы построить такой стадион. Планы должны реализовать в течение двух-трех лет. Плюс у нас откроются два огромнейших спортивных кластера. Понятно, это бизнес-проект — мы постоянно думаем о том, как зарабатывать деньги, а не только тратить. Ледовые арены, корты, фитнес-центры, манежи… Однако при них еще будет детская академия — несколько полей, блок для проживания детей с 13 до 17 лет. А у главной и молодежной команды появится своя база. Медицинский же центр у нас уже отличный, закупили новое оборудование. Идем в ногу со временем. Что касается полей, питания, восстановления, медицины, гостиниц, то здесь у нас все и всегда будет на пять с плюсом.

Какая конечная цель нашего проекта? Лига чемпионов. Я это сказал еще тогда, когда мы стали чемпионами области. Друзья покрутили пальцем у виска: ну ладно, хорош! Хотя я вроде бы не пил. (Улыбается.) А теперь они уже начинают задумываться…