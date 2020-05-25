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Владелец «Чайки»: «Моя цель — Лига чемпионов»

сегодня, 12:05

Владелец «Чайки» из села Песчанокопское Андрей Чайка рассказал, какие планы ставит перед командой на будущее.

Намерены ли играть в Песчанокопском? Хочется всего и сразу, но так не бывает. У нас хороший стадион, уютный. Есть договоренность о его увеличении, уже прошли плановую документацию. Если бы знали, что будет такая большая пауза, начали бы реконструкцию раньше. Теперь все перенесется на конец ноября — сделаем поле с подогревом, расширим трибуны до 5 тысяч.

К нам приезжал президент ФНЛ Игорь Викторович Ефремов. Сказал: ощущение такое, будто ты где-то в Германии. Парк, гостиница мной достраивается. Поля для детей рядом. Инфраструктура будет отличная! Единственный минус — логистика. Команде неудобно ездить из Ростова 150 км туда и обратно, но у нас есть договоренность с губернатором о предоставлении земли для строительства нового стадиона на 20 тысяч в области.

В самом Ростове нет места, где можно было бы построить такой стадион. Планы должны реализовать в течение двух-трех лет. Плюс у нас откроются два огромнейших спортивных кластера. Понятно, это бизнес-проект — мы постоянно думаем о том, как зарабатывать деньги, а не только тратить. Ледовые арены, корты, фитнес-центры, манежи… Однако при них еще будет детская академия — несколько полей, блок для проживания детей с 13 до 17 лет. А у главной и молодежной команды появится своя база. Медицинский же центр у нас уже отличный, закупили новое оборудование. Идем в ногу со временем. Что касается полей, питания, восстановления, медицины, гостиниц, то здесь у нас все и всегда будет на пять с плюсом.

Какая конечная цель нашего проекта? Лига чемпионов. Я это сказал еще тогда, когда мы стали чемпионами области. Друзья покрутили пальцем у виска: ну ладно, хорош! Хотя я вроде бы не пил. (Улыбается.) А теперь они уже начинают задумываться…

Накануне «Чайка» продлила контракты с тремя игроками. 

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:07
Высокая цель... Удачи!!!
RIR68
RIR68 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 13:02
бакланы уже приступили к переносу стадиона на юг)
Башмакоса
Башмакоса
сегодня в 13:00
Удачи амбициозному дядьке. Если такое случится в нашей стране, значит не все потеряно...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:58
Чайки...бакланы..похожие птицы...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:55
Федуна с одной стороны Цорн доит, с другой фанаты, с третьей ветераны. Когда руки до команды дойдут - она уже в ФНЛ катится, приходится судейский корпус подключать.
И так не переставая.
В случае с Чайкой - проект только на старте.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:49
Федун из списка Форбс в ЛЕ с трудом вписывается.....
А Андрей Чайка из Песчанокопска в ЛЧ стремится.....
Фантастика...прям...

Хотя было бы приятно увидеть афишу :
Реал (Мадрид) - Чайка (Песчанокопск)...

Удачи парню.....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:48
Дары Краснодара не дают ему спать спокойно.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:46
Амбициозный дядька. Галицкий так же с Краснодаром начинал и лига чемпионов приехала в южный город
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:43
Ещё как понесло))
ошалевший
ошалевший ответ Сергей Саныч (раскрыть)
сегодня в 12:41
чинушку юркой зовут
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:36
Так действуй)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cevin cigan (раскрыть)
сегодня в 12:26
Не зря видно Ильф и Петров написали " И тут Остапа понесло!!". Мужичок переоценил свои возможности и способности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:19
Неслабые у него замашки...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:15
Какая Чайка не хочет стать орлом?! За стремление зачёт!
Foxes
Foxes
сегодня в 12:13
Владелец Чайки забыл в какой стране живёт?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 12:12
Неадекват чертов
asraeil
asraeil
сегодня в 12:11
Такое даже в страшном сне не увидишь....
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 12:11
Это не бывший прокурор?
Mekail
Mekail
сегодня в 12:09
Что то не то курнул...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:09
Ох не фига себе цель!
VIPded
VIPded
сегодня в 12:08
Смешно... Топ-клубы занервничали...)))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:05
Не хило замахнулся
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