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«Локомотив» может заплатить 3,5 млн евро за Баделя

сегодня, 18:35

«Локомотив» может усилиться хорватским полузащитником «Лацио» Миланом Баделем, выступающим за «Фиорентину» на правах аренды. Обсуждаются два варианта – покупка игрока и аренда с обязательством выкупа.

Потенциальная сумма трансфера – 3,5 миллиона евро. В случае покупки эту сумму выплатят сразу, в случае аренды – ее разделят на два платежа (700 тысяч плюс 2,8 миллиона). В первом случае Бадель подпишет с «Локо» контракт по схеме «2+1», во втором – после аренды на один сезон подпишет соглашение на два года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» также может пополниться хавбеком «Хераклеса» Александром Меркелем.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:56
это не спасёт паровоз ))) сегодня сделано почти всё чтобы буксовал )))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:49
пустая трата денег..
( мнение диванного финансиста )
Брулин
Брулин
сегодня в 18:46
начинается.....Типичный распил бабла на легионере. которому 30+
Silent Assassin
Silent Assassin
сегодня в 18:42
Бадель не слишком стар по футбольным меркам, имеет опыт в Топ-5, в целом игрок высокого, но не слишком высокого уровня. В целом не будет сверх крутым усилением если перейдёт, но может стать достойным пополнением Локомотиву.
particular
particular
сегодня в 18:39
Тренеры и руководство меняются, но привычка Локо брать возрастных игроков остаётся...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:37
Может заплатить а может и нет. Опять одни слухи.
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