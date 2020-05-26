«Локомотив» может заплатить 3,5 млн евро за Баделя

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сегодня, 18:35

«Локомотив» может усилиться хорватским полузащитником «Лацио» Миланом Баделем, выступающим за «Фиорентину» на правах аренды. Обсуждаются два варианта – покупка игрока и аренда с обязательством выкупа.

Потенциальная сумма трансфера – 3,5 миллиона евро. В случае покупки эту сумму выплатят сразу, в случае аренды – ее разделят на два платежа (700 тысяч плюс 2,8 миллиона). В первом случае Бадель подпишет с «Локо» контракт по схеме «2+1», во втором – после аренды на один сезон подпишет соглашение на два года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» также может пополниться хавбеком «Хераклеса» Александром Меркелем.