Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РПЛРоссия. Премьер-Лига 2019/2020

Прядкин: «Пока исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей»

27 мая 2020, 20:57

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о предложении клубов чемпионата России возобновить сезон со зрителями.

Вчера мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию. Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятии ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадёживают.

Пока исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.

Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Всё это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по возобновлению сезона с участием зрителей на трибунах.

Подписывайся в ВК
Все новости
РПЛ объявила, что все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию
26 мая 2020
ОфициальноВсе игры РПЛ до конца сезона пройдут без зрителей
15 мая 2020
Собрание РПЛ состоится после заседания исполкома РФС
05 мая 2020
Общее собрание клубов РПЛ состоится после майских праздников
29 апреля 2020
РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Самохвалова
21 апреля 2020
РПЛ рассказала, когда возобновится сезон
19 апреля 2020
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
27 мая 2020 в 23:01
Рассуждения о зрителях на данный момент не актуальны.
mihaluch
mihaluch
27 мая 2020 в 22:12
Ни кто не будет подгонять вообще ползать будут.
VAN ARM
VAN ARM
27 мая 2020 в 22:09
тут не до зрителей)так бы доиграли))
beefs
beefs
27 мая 2020 в 21:30
какие зрители, хотя еще месяц впереди...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 мая 2020 в 21:25
Полностью согласен. Сейчас не до бизнеса на зрителях, сезон бы завершить как положено.
А вот по телеку показывать надо...
VIPded
VIPded
27 мая 2020 в 21:21
Пока хоть так...
112910415
112910415
27 мая 2020 в 21:06
ладно
Nevastol
Nevastol
27 мая 2020 в 20:58
Да так и будет.
FROLL 001
FROLL 001
27 мая 2020 в 20:58
Ну это правильно. Но через недельку можно и со зрителями
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 