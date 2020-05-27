Прядкин: «Пока исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей»

Президент РПЛ поделился мнением о предложении клубов чемпионата России возобновить сезон со зрителями.

Вчера мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию. Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятии ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадёживают.

Пока исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.

Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Всё это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам.