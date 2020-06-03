Бартез, его бритоголовый клон и легенда «Ланса». Лучшие вратари Франции конца ХХ века

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сегодня, 14:55

«Соккер.ру» продолжает вспоминать тех, кто защищал ворота клубов Д-1 и сборной Франции.

Вторая половина десятилетия оказалась волшебной порой для французской сборной. В 1996 году команда Эме Жаке вернулась из Англии с европейской бронзой. Через два года «les blues» разгромили в финале домашнего турнира бразильцев 3:0, а летом 2000-го французы вырвали золотые медали из рук сборной Италии. В Д-1 после краха «Марселя» Бернара Тапи наступила интересная пора. Каждый год — новый чемпион.

Начнём же. И первым в нашем списке будет, наверное, самый знаменитый французский вратарь. Чемпион мира, чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов. И это не считая домашних трофеев. Ни у кого больше в «les gardiens» такого набора титулов нет.

Фабьен Бартез (1971). «Тулуза» 1990-92, «Марсель» 1992-95, «Монако» 1995-2000

Если бы в регби были вратари, то Фабьен стал бы регбистом. Ибо родился и вырос он не в футбольном, а регбийном регионе Франции, в семье профессионального игрока. Но Бартез предпочёл круглый мяч овальному. В двадцать лет он уже играл за «Тулузу», а через пару лет был приглашён в «Марсель», который в то время уже во всю правил во Франции, стал суперклубом европейском калибра. Молодой вратарь был весьма эмоционален, даже горяч, но на фоне взрывного Паскаля Ольмета выглядел самим спокойствием. Бартез сначала ввёл моду на свитера с короткими рукавами, но разве это главное? «Олимпик» не только подтвердил чемпионские полномочия (не без известной червоточинки), но и выиграл Кубок чемпионов. Впервые французский клуб победил в турнире, придуманном французом Габриэлем Ано. Фаворитом финала считался «Милан» Фабио Капелло, но произошло то, что произошло. А молодой Бартез сыграл на ноль и по праву стал одним из героев той встречи.

Но потом рванула мина ОМ-ВА, уничтожившая взрывной волной великую команду Бернара Тапи. «Марсель» был развенчан, а потом и изгнан из Д-1. Игроки стали покидать тонущий корабль. Фабьен продержался год, а потом отправился в «Монако», где закончилась эпоха Жана-Люка Эттори. Сменил внешний облик и Бартез, — именно тогда он стал стричься наголо. Таким и он запомнился.

А ещё в бытность вратарём «Монако» Фабьен провёл лучший отрезок своей карьеры. Два раза выиграл Д-1, стал основным голкипером сборной Франции, выиграл Кубок мира и чемпионат Европы. Недооценивать вклад Бартеза в эти победы нельзя. Как и переоценивать значение всем известного обряда. При всех своих недостатках (которые проявятся в Англии) Фабьен был действительно сильным вратарём, умевшим выручать и выигрывать. Да и его присутствие в воротах добавляло партнёрам сил и уверенности.

Андреас Кёпке (1962). «Нюрнберг» 1986-94 и 1998-2001, «Айнтрахт» 1994-96, «Марсель» 1996-98

В 1996 году «Марсель» вышел на свободу — вернулся в элиту. Растерявшему весь свой блестящий состав клубу срочно понадобились сильные игроки. Вот и приехал на «Велодром» немолодой немец. Который вскоре выиграл чемпионат Европы. Мастерство Кёпке сомнений не вызывало, но опасения были. Трижды его клубы выпадали из первой Бундеслиги, причём с «Айнтрахтом» такая беда случилась впервые. А это было весьма важно для команды вернувшейся в класс сильнейших.

Тяжёлым был сезон 1996-97 и для «Марселя», и для его вратаря, признанным ФИФА лучшим в своём ремесле. Особенно второй круг. Но «Олимпик» выжил, в последнем туре «Лион» наколотил одноклубникам восемь безответных мячей. Одиннадцатое место — сойдёт для новичка. Зато в следующем чемпионате марсельцы поднялись на четвёртую позицию и заслужили путёвку в Кубок УЕФА . При этом пропустили меньше всех в Д-1. Кёпке с чувством выполненного долга вернулся в Германию, чтобы ещё раз вылететь с «Нюрнбергом».

Ульрих Раме (1972). «Анже» 1991-97, «Бордо» 1997-2011

В девяностые «Анже» заходил в первый дивизион лишь на один год, но этого сезона хватило его вратарю Ульриху Раме, чтобы запомниться. Однако его клуб не удержался. Ульриха пригласили в «Бордо», сначала на роль запасного. Гаэтан Юар к тому времени покинул команду, у Жильбера Бодара игра не пошла, и ворота жирондинцев были доверены Стэнли Менцо. Но темнокожий голландец на десять матчей натворил уйму ошибок. Новый тренер Эли Боп доверил ворота Раме и не прогадал. Рослый, уверенный в себе Ульрих сразу навёл порядок в обороне, да и сам оказался не промах. Случались и у него неприятности. Например, пропустил шесть штук от «Пармы», но это эпизоды. В сезоне 1998-99 «Бордо» на финише обошёл «Марсель» и стал чемпионом. «Соккер.ру» посвятил этому сезону отдельный материал. В сборной Франции тем временем образовалась вакансия третьего вратаря, — про травму Лионеля Шарбонье было написано накануне. Её и заполнил голкипер чемпионов. В 2000 году Раме вошел в состав команды, выигравшей европейское золото. В сборной Франции Ульрих играл не так часто, но с «Бордо» добился многого. Ещё раз стал чемпионом, взял три Кубка лиги и два Суперкубка страны. Сейчас бывший вратарь продолжает трудиться в клубе, но уже в качестве технического директора.

Стефан Порато (1973). «Тулон» 1992-93, «Монако» 1993-98, «Марсель» 1998-2000

Стефан добился потрясающего внешнего сходства с Бартезом. Вслед за Фабьеном он постригся на голо. Неопытные журналисты даже путали двух вратарей «Монако». Но копии надоело быть дублёром оригинала, поэтому Порато и перешёл в «Марсель», тем более что Кёпке оставил «Велодром». Первый сезон в Провансе оказался превосходным. «Марсель» вёл борьбу за чемпионство и уступил его «Бордо» за минуту до окончания первенства. В Кубке УЕФА команда Ролана Курбиса дошла до финала, а клон Бартеза получил вызов в сборную. Но в «Лужниках» Порато получил три гола от «Пармы». Эта неприятность, а также неудачная для его команды развязка чемпионата, психологически подействовала на Стефана. Следующий сезон не удался ни «Олимпику», который чуть не вылетел, ни его вратарю. После отъезда Бартеза в Манчестер Стефан вернулся в Монако, но ничего приличного не добился. Так и остался в памяти болельщиков клуба двойником Фабьена. Карьера Портато пошла по нисходящей. Однако в 2006 году Стефана пригласили в «Челси» на просмотр. Просмотрели раз, другой и проводили в аэропорт «Хитроу».

Фабиан Коль (1972). «Осер» 1992-2007

Тёзка Бартеза продолжил дело Бруно Мартини и Лионеля Шарбонье в воротах «Осера». Сначала Ги Ру выдерживал голкипера на лавке, готовил его к роли основного. Когда Шарбонье уехал в Глазго, Коль безболезненно заменил его в составе бургундцев. До сборной Фабиан не дослужился, но вратарём был сильным и надёжным. Под стать своим предшественникам.

Грегори Купе (1972. «Сент-Этьен» 1993-97, «Лион» 1997-2008

В девяностые Грегори довелось защищать ворота двух антагонистов с берегов Роны. Сначала играл в воротах более титулованного «Сент-Этьена». А когда «зелёные» покинули компанию сильнейших, Купе перебрался в «Лион». И сделал его великим. Ни один конечно. Но Грегори блестяще играл в воротах «ткачей». Семь чемпионских титулов, да ещё завоеванных подряд, — согласитесь, дорогого стоят. Но это подвиги следующего десятилетия. В конце девяностых Купе только создавал себе репутацию одного из сильнейших вратарей французского чемпионата. Если будет желание, то найдите в блоге «Это было недавно» рассказ о замечательном французском голкипере.

Гийом Вармюз (1970). «Луан-Кьюзо» 1990-92, «Ланс» 1992-2000

В спортивной биографии Гийома Вармюза присутствуют «Марсель», «Арсенал», дортмундская «Боруссия», «Монако», но запомнился он как вратарь одной команды — «Ланса». За десять лет он отыграл более четырёх сотен встреч в воротах «кроваво-золотых», помог северянам выиграть сначала чемпионат, а потом и Кубок лиги. «Ланс» же входил в число сильнейших клубов Франции, регулярно выступал в еврокубках и поставлял игроков в сборные. Гийом играл неброско, но надёжно и стабильно. Брал свои мячи, порой вытаскивал неберущиеся, но случалось и допускал ошибки. В сборной было кому играть и без него, но для «Ланса» Вармюз — фигура легендарная.

Кристоф Рево (1972). «Гавр» 1992-97, «Пари Сен-Жермен» 1997-98, «Ренн» 1998-2000

Крупный, несколько тяжёлый с виду вратарь прекрасно проявил себя в воротах «Гавра», старейшего клуба Франции. Да так, что за него вступили в спор «Марсель» и «Пари Сен-Жермен». Кристоф выбрал Париж. Однако там блистал Бернар Лама. Когда Бернар спалился за курением травки, Рево получил свой шанс. Которым воспользоваться не смог. Хорошие матчи чередовались с провальными. И провалы были громкими, недопустимыми для новичка. Поэтому пребывание в столице оказалось недолгим. Пришлось уйти в «Ренн». Рево потом ещё долго играл, неплохо смотрелся в воротах «Тулузы», но большие клубы за него больше не спорили. Да и тренеры сборной не замечали рослого голкипера.

Лионель Летизи (1973). «Ницца» 1992-96, «Метц» 1996-2000

Потомственному вратарю сулили большое будущее. Лионель рано заиграл в «Ницце», потом перешёл в «Метц», где заменил Жака-Селестена Сонго’О. При нём «драконы» едва не выиграли чемпионство, уступив на финише «Лансу». Летизи играл за молодёжную и олимпийские сборные Франции, ожидалось, что он скоро заиграет в первой сборной. Более того, шансы Бартеза и Летизи сыграть на чемпионате мира 1998 года были примерно равными.

Но всё перечеркнул товарищеский матч в Москве. В дебюте встречи Летизи после скидки Франка Лебёфа решил жонглировать мячом. И сделал так неумело, что подарил мяч Сергею Юрану. Тот гол оказался единственным. А Эме Жаке решил больше не прибегать к услугам Лионеля. Во всяком случае, в официальных встречах.

Естественно, на этом карьера Летизи не закончилась. В следующем десятилетии он защищал ворота ПСЖ , — смутные для парижан времена. Была и поездка в Глазго, где не получилось. Свой огромный талант Лионель использовал процентов на 50%. К сожалению.

Микаэль Ландро (1979). «Нант» 1996-2006

Семнадцатилетний юноша занял место в воротах одного из сильнейших клубов Франции и не растерялся. Скорее напротив, Ландро очень спокойно, по-взрослому провёл встречу с «Бастией». И пошло-поехало. Микаэль сразу стал основным вратарём «Нанта», а через два года примерил капитанскую повязку. А потом пришли Кубок Франции один, другой, третий, чемпионский титул. Вызов в сборную. Уже в конце девяностых было видно, что у Бартеза подрастает достойный соперник и напарник. Главные подвиги Ландро пришлись на следующее десятилетие. Не хотите ждать, тогда найдите в архивах нашего сайта персональное дело Микаэля Ландро — Дика Сэнда из Нанта.

Вот мы и вспомнили лучших вратарей Франции той поры. Или познакомились с ними. Встречи с Бартезом, Ландро, Купе, Раме вас ещё ждут, но в разделе про голкиперов начала нового века. Недели через две. А завтра ждите голландцев — ван дер Сар, Де Гуй, Хесп, Мунс и ещё несколько громких имён.