Португальский консорциум намерен купить «Чарльтон» и вывести клуб в АПЛ

Португальская компания Corporate Football Organisation Portugal хочет приобрести клуб Чемпионшипа — «Чарльтон».
Глава компании Фернанду Корте-Реал заявил, что имеет пятилетний план по возвращению «Чарльтона» в АПЛ, а образцом для подражания называет «Вулверхэмптон»:
Мы сделали два разных предложения. Первое — купить контрольный пакет акций клуба, а второе — взять на себя все обязательства по содержанию клубом в обмен на контрольный пакет акций.
Мы ожидаем решение «Чарльтона». Время сейчас очень важно, поэтому хотим как можно скорее начать работу. Команде необходима стабильность, а фанатам нужны новости.
Напомним, что в последний раз «Чарльтон» выступал в АПЛ в сезоне 2006/2007.
Ранее стало известно, что другой английский клуб — «Ньюкасл» может быть куплен фондом наследного принца Саудовской Аравии.