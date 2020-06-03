Португальский консорциум намерен купить «Чарльтон» и вывести клуб в АПЛ

Португальская компания Corporate Football Organisation Portugal хочет приобрести клуб Чемпионшипа — «Чарльтон».

Глава компании Фернанду Корте-Реал заявил, что имеет пятилетний план по возвращению «Чарльтона» в АПЛ , а образцом для подражания называет «Вулверхэмптон»:

Мы сделали два разных предложения. Первое — купить контрольный пакет акций клуба, а второе — взять на себя все обязательства по содержанию клубом в обмен на контрольный пакет акций.

Мы ожидаем решение «Чарльтона». Время сейчас очень важно, поэтому хотим как можно скорее начать работу. Команде необходима стабильность, а фанатам нужны новости.