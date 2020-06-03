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Португальский консорциум намерен купить «Чарльтон» и вывести клуб в АПЛ

сегодня, 22:48

Португальская компания Corporate Football Organisation Portugal хочет приобрести клуб Чемпионшипа — «Чарльтон».

Глава компании Фернанду Корте-Реал заявил, что имеет пятилетний план по возвращению «Чарльтона» в АПЛ, а образцом для подражания называет «Вулверхэмптон»:

Мы сделали два разных предложения. Первое — купить контрольный пакет акций клуба, а второе — взять на себя все обязательства по содержанию клубом в обмен на контрольный пакет акций.

Мы ожидаем решение «Чарльтона». Время сейчас очень важно, поэтому хотим как можно скорее начать работу. Команде необходима стабильность, а фанатам нужны новости.

Напомним, что в последний раз «Чарльтон» выступал в АПЛ в сезоне 2006/2007. 

Ранее стало известно, что другой английский клуб — «Ньюкасл» может быть куплен фондом наследного принца Саудовской Аравии.

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:49
хорошее желание, но как будет-посмотрим
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