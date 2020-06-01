Топ-10 хорватов РПЛ. Вице-чемпион мира и победитель Кубка УЕФА

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01 июня 2020, 12:37

«Соккер.ру» — о лучших футболистах из бывшей югославской республики, которые покорили российский футбольный чемпионат.

45 легионеров из Хорватии выступали в Российской Премьер-Лиге, «шашечные» замыкают десятку самых популярных национальных общин в нашем чемпионате, и хотя почти втрое по численности уступают соседям сербам, отправили в наши края достаточно славных сынов, чтобы помянуть лучших из них добрым словом.

10 место. Филип Уремович («Рубин») — 45 матчей, 1 гол

Можно вспомнить другого хорватского защитника — Степана Томаса, выигравшего с «Рубином» два чемпионских титула, но он не был основным в золотой команде Курбана Бердыева. Пусть у Уремовича пока нет титулов, но за пару лет в России хорватский защитник уже добился ощутимого прогресса, стал лидером обороны казанского клуба и привлек внимание английских клубов. У Филипа есть класс и молодость, которые позволяют ему рассчитывать на интересную карьеру и не обязательно только в РПЛ .

9 место. Хрвое Вейич («Томь») — 87 матчей, 8 голов

Мощный центральный защитник провел в Томске три с половиной года, выглядел скалой в центре обороны и частенько огорчал вратарей соперников на стандартах, пользуясь своим высоким ростом и умением играть на втором этаже. Вейич выделялся в «Томи» и вошел в историю сибирского клуба как единственный футболист, представлявший «Томь» на чемпионате Европы: вошел в заявку сборной Хорватии на Евро-2008 и даже принял участие в одном матче.

8 место. Марио Пашалич («Спартак») — 32 матча, 5 голов

В РПЛ провел всего лишь сезон, выступал за «Спартак» на правах аренды из «Челси», но запомнился, как минимум, своими голами в ворота «Зенита» и ЦСКА на 8-х добавленных ко второму тайму минутах. Внешне нескладный Марио не пригодился «Челси», но доказал, что умеет играть в футбол в командировках. В последние два года Пашалич гремел в Серии A и Лиге чемпионов с симпатичной «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини.

7 место. Иван Пауревич («Уфа») — 133 матча, 13 голов

Воспитанник дортмундской «Боруссии» Пауревич — один из самых успешных легионеров в истории молодого клуба «Уфа». Иван выступал за «горожан» с 2014-го по 2019-й с полугодичным перерывом на попытку заиграть в Чемпионшипе за «Хаддерсфилд». Во втором английском дивизионе у Ивана не получилось, зато в РПЛ рослый хорват, родившийся в Германии, играл уверенно и любил забивать большим клубам, особенно «Спартаку».

6 место. Томислав Дуймович («Амкар», «Локомотив», «Динамо» и «Мордовия») — 170 матчей, 14 голов

У Томислава получилась самая насыщенная среди соотечественников карьера в РПЛ : знакомство с Россией Дуймович начал с Перми, потом в его жизни было два московских клуба — «Локомотив» и «Динамо», а прощальная гастроль состоялась в Саранске. Итого, семь лет в РПЛ . Выступая у нас, Томислав в 28 лет получил первый вызов в сборную Хорватии, за которую впоследствии сыграл 19 встреч, в том числе в финальной части Евро-2012.

5 место. Никола Влашич ( ЦСКА ) — 61 матч, 16 голов

Как и Уремович, еще один легионер дня сегодняшнего. В 22 года Влашич — лидер ЦСКА , заплатившего за полузащитника рекордную для клуба сумму — 15.7 млн евро. Очевидно, в будущем армейцы собираются продать Николу значительно дороже, и он не устает повышать свой ценник, в том числе голами и результативными передачами. Влашич быстро завоевал статус звезды в РПЛ , но его амбиции распространяются гораздо дальше. И даже новость о том, что Модрич советует «Реалу» обратить внимание на соотечественника, не кажется шуткой.

4 место. Ивица Крижанац («Зенит») — 147 матчей, 7 голов

Непосредственный участник самых любимых болельщиками «Зенита» побед: первого российского чемпионства 2007 года, завоеваний Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА . Защитник отыграл за «Зенит» шесть лет и по-мужски ушел, когда стал нерегулярно попадать в состав. Ивица заслужил от фанатов «Зенита» вагон респектов и трогательные слова на прощание.

3 место. Стипе Плетикоса («Спартак» и «Ростов») — 211 матчей

Любого из топ-3 можно поставить на первое место и не ошибиться. Плетикоса начинал карьеру в «Спартаке» под гул «красно-белых» трибун и обидные выкрики: «Усташ, проваливай!» Но через некоторое время стал для спартаковцев одним из самых уважаемых легионеров, которого называли исключительно по имени — Стипе. Мог бы еще играть и играть в «Спартаке», кабы не лимит и Карпин, но Плетикоса не покинул РПЛ и стал любим болельщиками еще одного российского клуба — «Ростова». Стипе — классный вратарь и отличный дядька.

2 место. Ведран Чорлука («Локомотив») — 203 матча, 8 голов

Плетикоса стал капитаном в «Ростове», а Чорлука — в «Локомотиве». До переезда в Россию Ведран играл в АПЛ за «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», но вот уже восемь лет защитник выступает в России, добился в «Локомотиве» особого статуса, завоевал чемпионский титул и три Кубка России. При этом Чарли оставался ведущим центрбеком и в сборной Хорватии, с которой стал вице-чемпионом мира на ЧМ -2018.

1 место. Ивица Олич ( ЦСКА ) — 116 матчей, 44 гола