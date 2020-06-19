Спонсор «Ростова» создал петицию с призывом перенести матч с «Сочи»

19 июня 2020, 12:18
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи10 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Титульный спонсор «Ростова» компания ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» создала петицию с обращением к «Сочи» о переносе матча 23-го тура РПЛ.

Уважаемые, потенциальные соперники! Футбол — игра миллионов. Давайте вместе вспомним, каким ценностям учит эта игра на протяжении сотен лет. Достойная борьба, честная конкуренция, уважение к сопернику и преодоление своих возможностей. В этом году весь мир проходит серьезную проверку на прочность. Пандемия отразилась на каждом, начиная от государств, заканчивая конкретными людьми. Нашему футбольному клубу в этот раз не повезло. Несмотря на все меры предосторожности, несколько игроков заразились коронавирусом, и команда была вынуждена уйти на карантин. 

В любой кризисной ситуации солидарность и поддержка в долгосрочной перспективе правильнее, чем сиюминутный результат. Мы верим, что именно это по достоинству оценят фанаты наших команд и все зрители РПЛ. Предлагаем вместе создать прецедент, когда предстоящий матч объединяет людей вокруг проблемы, а не разъединяет их.

Сегодня «Сочи» заявил, что матч с «Ростовом» состоится 19 июня, несмотря на заражение шестерых футболистов ростовчан коронавирусом.

Байкал-38.
Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
19 июня 2020 в 15:30
Ваши размышления по данному поводу были бы уместны если был бы другой клуб. Помните с кем перенесли матч фк Сочи? фк Оренбург! Стоит упоминать кто спонсирует эти команды?
Не так давно Локо обращался с просьбой переноса или точнее сдвигов матчей в виду того, что играл в ЛЧ, но получил отказ, хотя двум клубам такие поблажки делались с большим удовольствием.
А перенос кругов несколько лет назад одной московской команды (не Локо и не Спартак), что бы удачно выступить в квалификации ЛЧ, вызвал ещё и недовольство с их стороны, пришлось играть в мороз.
Так, что надо просто решить, или идти всем на встречу или строго придерживаться регламента!
19 июня 2020 в 15:16
Спонсорам фк Ростова надо памятник Байрамяну поставить!!!
И табличку "Этот игрок заразил всю команду"
Сожаление к Ростову нет, так как виноват их игрок, а вот пацанов, которых кинули под мужиков искренне жаль.
Я вообще не понимаю всю эту историю.... Виноват фк Ростов, а конкретно Байрамян, а виновных во всех ищут!
Очень низко......
19 июня 2020 в 13:25
Эту петицию надо было писать не сочи, а хозяевам зенита, как хозяин скажет так и будет фарм клуб ничего не решает, отказать Ростову уверен была инициатива питерских.
19 июня 2020 в 13:20
Говорим : " Сочи , а подразумеваем ....."???
19 июня 2020 в 12:43
Просто в следующий раз, если игроки Сочи снова застрянут в туалете - им не нужно идти навстречу и переносить матч на другую дату.
Пусть играют хоть Зенитом-4, хоть Зенитом 2010 года рождения.
А мы посмотрим!

И ни капельки сожаления не будет.
Об уважении к Сочи речи не идёт - сами себя дискредитировали!
19 июня 2020 в 12:31, ред.
Победа Сочи выгодна прежде всего московским командам конкурентам. От туда щупальца растут. Ростову до Зенита не дотянуться.
19 июня 2020 в 12:28
А судьей в матче будет случайно не клоун? А то люди будут сомневаться что на поле происходит.
19 июня 2020 в 12:22
Без полезно к ним обращатся это не Сочи а Зенит так решил таким образом устраняет конкурента а Сочи просто исполняет команды хозяина. Надо бойкотировать матч и обращатся в Уефа чтобы обратили вниманее на этот без предел!
19 июня 2020 в 12:19
Пусть будет так.
