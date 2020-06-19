Спонсор «Ростова» создал петицию с призывом перенести матч с «Сочи»

Титульный спонсор «Ростова» компания ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» создала петицию с обращением к «Сочи» о переносе матча 23-го тура РПЛ .

Уважаемые, потенциальные соперники! Футбол — игра миллионов. Давайте вместе вспомним, каким ценностям учит эта игра на протяжении сотен лет. Достойная борьба, честная конкуренция, уважение к сопернику и преодоление своих возможностей. В этом году весь мир проходит серьезную проверку на прочность. Пандемия отразилась на каждом, начиная от государств, заканчивая конкретными людьми. Нашему футбольному клубу в этот раз не повезло. Несмотря на все меры предосторожности, несколько игроков заразились коронавирусом, и команда была вынуждена уйти на карантин.