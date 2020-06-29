Бородюк: «Божович хорошо заработал в России, прекрасно себя чувствует»
Российский тренер прокомментировал увольнение из «Крыльев Советов».
Любой тренер зависим от результата. Команда на последнем месте — руководство решает такие вопросы. Надо отдать должное Божовичу: это его седьмой клуб в России. Нормально. Хорошо заработал, прекрасно чувствует. Если говорить о футболе, всё зависит от игроков, которые у тебя есть. Если брать предыдущие клубы, тот же «Ростов», у него там получалось нормально, были хорошие игроки. Здесь немного не получается, потому что подбор футболистов не такой.
Удачи Миодрагу! РПЛ его не забудет, особенно Леннорыч, за заботу о молодых, зеленных вратарях).