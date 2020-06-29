Президент «Тамбова»: «Игра с „Зенитом“ без зрителей повлияет на наш бюджет»

Президент «Тамбова» Арсен Габуев заявил, что проведение без болельщиков матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом» серьезно повлияет на размер бюджета «Тамбова».
Что касается организации, то нужно соблюсти все требования Роспотребнадзора, других рекомендаций нет. Для нас матч без зрителей чреват недополучением прибыли от продажи билетов, учитывая, что наш клуб имеет самый маленький бюджет в Премьер-Лиге. Тем не менее есть правила, здоровье людей — самое важное. Мы будем делать все, что нам рекомендуют.
Нам действительно проще играть со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА, которые пропагандируют атакующий футбол, где выше исполнительский класс. В игре с такими же командами, как «Уфа» и «Урал», мы надеялись, что сможем что-то им противопоставить, но ничего не получилось. Но я надеюсь, что это не последняя наша встреча с этими соперниками.