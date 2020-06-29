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Президент «Тамбова»: «Игра с „Зенитом“ без зрителей повлияет на наш бюджет»

29 июня 2020, 16:31
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Президент «Тамбова» Арсен Габуев заявил, что проведение без болельщиков матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом» серьезно повлияет на размер бюджета «Тамбова».

Что касается организации, то нужно соблюсти все требования Роспотребнадзора, других рекомендаций нет. Для нас матч без зрителей чреват недополучением прибыли от продажи билетов, учитывая, что наш клуб имеет самый маленький бюджет в Премьер-Лиге. Тем не менее есть правила, здоровье людей — самое важное. Мы будем делать все, что нам рекомендуют.

Нам действительно проще играть со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА, которые пропагандируют атакующий футбол, где выше исполнительский класс. В игре с такими же командами, как «Уфа» и «Урал», мы надеялись, что сможем что-то им противопоставить, но ничего не получилось. Но я надеюсь, что это не последняя наша встреча с этими соперниками.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
29 июня 2020 в 20:24
Намёк понят ! Надо играть с бомжами в Санкт-Петербурге, те оплатят перелет и в дорогу дадут. Не первый раз ))) !
Zenit_84
Zenit_84
29 июня 2020 в 17:27, ред.
Всем так
mihaluch
mihaluch
29 июня 2020 в 16:58
Ничего тамбовские братки вытянут.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
29 июня 2020 в 16:55
К чему это заявление? Подачку от Зенита ждут?
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам
29 июня 2020 в 16:53
На Зенит по всей стране ходят люди.
gentlewolf
gentlewolf
29 июня 2020 в 16:53
Намек поняли?
ermak6848
ermak6848
29 июня 2020 в 16:36
понятно, что ТАМБОВ - ские волки футбольный клуб со слабым бюджетом
КЭТиК
КЭТиК
29 июня 2020 в 16:33
На Жени е копеечку можно заработать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня 2020 в 16:31
Кто бы спорил...
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