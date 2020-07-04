Кечинов: «„Спартаку“ будет тяжело в матче против „Тамбова“»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Тамбова».

«Спартаку» сегодня будет тяжело, потому что, как показывают игры, у «красно-белых» очень тяжело складывается с командами, которые играют от обороны. В позиционной атаке «Спартак» пока не преуспевает. Сегодня тоже будет очень сложно, потому что «Тамбов», я уверен, будет играть вторым номером и уповать на контратаки. А вскрыть такую оборону «Спартаку» будет очень тяжело. Предстоит тяжелейшая игра.

Зобнина, безусловно, будет очень не хватать, потому что это тот человек, про которого говорят «моторчик команды». Он выполняет огромный объём работы, создаёт какую-то остроту. Он и пробить может, и отдать может — один из лидеров «Спартака».