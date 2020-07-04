Кечинов: «„Спартаку“ будет тяжело в матче против „Тамбова“»

04 июля 2020, 15:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Тамбова».

«Спартаку» сегодня будет тяжело, потому что, как показывают игры, у «красно-белых» очень тяжело складывается с командами, которые играют от обороны. В позиционной атаке «Спартак» пока не преуспевает. Сегодня тоже будет очень сложно, потому что «Тамбов», я уверен, будет играть вторым номером и уповать на контратаки. А вскрыть такую оборону «Спартаку» будет очень тяжело. Предстоит тяжелейшая игра.

Зобнина, безусловно, будет очень не хватать, потому что это тот человек, про которого говорят «моторчик команды». Он выполняет огромный объём работы, создаёт какую-то остроту. Он и пробить может, и отдать может — один из лидеров «Спартака».

112910415
05 июля 2020 в 13:50
угадал
Ангел неБесГрешен
04 июля 2020 в 15:50
Спартак традиционно тяжело играет с аутсайдерами. Сказывается недонастрой или игра соперника от обороны.
Спартак любит играть быстро, на встречных курсах. Вязкую оборону они взламывают с большим трудом.
Будет много борьбы, мелкого фола, карточек. И минимальная победа народной...
mihaluch
04 июля 2020 в 15:49
Спартаку сейчас со всеми тяжело.
makkie
04 июля 2020 в 15:48
Какая неожиданность!
ermak6848
04 июля 2020 в 15:24
Очки всем нужны..
VAN ARM
04 июля 2020 в 15:15
с чего ты взял то ))тамбов никакой))))
