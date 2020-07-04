Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от матчей 26-го тура РПЛ .

Главная интрига тура — станет «Зенит» чемпионом или нет. Именно в этом туре. Интересно, зацепится ли «Спартак» за 6-е место. То, что москвичи не забили «Уфе» — это стечение обстоятельств. В матче с ЦСКА у них были проблемы в атаке. Ни одного момента не создали, зато «Арсеналу» забили три. У «Спартака» проблемы в позиционном нападении. «Тамбов» приедет и будет играть как ЦСКА . Больше от обороны. Такую игру любит «Спартак». Ошибка Максименко? Мне кажется, там никакой ошибки не было. Просто Влашич так хорошо пробил, что вратарь не смог подстроиться.