Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матчей 26-го тура РПЛ.
Главная интрига тура — станет «Зенит» чемпионом или нет. Именно в этом туре. Интересно, зацепится ли «Спартак» за 6-е место. То, что москвичи не забили «Уфе» — это стечение обстоятельств. В матче с ЦСКА у них были проблемы в атаке. Ни одного момента не создали, зато «Арсеналу» забили три. У «Спартака» проблемы в позиционном нападении. «Тамбов» приедет и будет играть как ЦСКА. Больше от обороны. Такую игру любит «Спартак». Ошибка Максименко? Мне кажется, там никакой ошибки не было. Просто Влашич так хорошо пробил, что вратарь не смог подстроиться.
«Тамбов» проиграл три матча, но в каждой встрече они давали бой. О победе в этой игре речи не идет, но за одно очко они поборются. У «Тамбова» есть плюс, что в команде играют несколько бывших игроков «Спартака». Дисквалификация Зобнина? Это серьезная потеря, судя по последним матчам. Может выйти Крал. Вряд ли в игре с ЦСКА Зобнин думал, что Обляков подойдет и получит в голову. Не знаю, зачем нужно было это делать. Он никогда не был замечен в подобных вещах, плюс игра у него шла. Сейчас «Спартак» фаворит только из-за имени. Кажется, что игра будет равная. Москвичам могли бы помочь болельщики, но их будет только 10%.
Зенит с Краснодаром бьются за ЛЧ, Спартак часто буксует с середняками, Сочи на ходу и даст бой Локо, Крыльям нечего терять в игре с Ростовом.
Все может качнуться в любую сторону. Лишь бы судейских скандалов не было, игра покажет, кто есть кто...
Зенит с Краснодаром бьются за ЛЧ, Спартак часто буксует с середняками, Сочи на ходу и даст бой Локо, Крыльям нечего терять в игре с Ростовом.
Все может качнуться в любую сторону. Лишь бы судейских скандалов не было, игра покажет, кто есть кто...
Вот борьба за лигочемпионские путёвки ,в случае осечки Локо,может обостриться....
Вот борьба за лигочемпионские путёвки ,в случае осечки Локо,может обостриться....
В этом году
В этом году