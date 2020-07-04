ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2019/2020

Широков: «Главная интрига тура — станет „Зенит“ чемпионом или нет»

04 июля 2020, 16:25

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матчей 26-го тура РПЛ.

Главная интрига тура — станет «Зенит» чемпионом или нет. Именно в этом туре. Интересно, зацепится ли «Спартак» за 6-е место. То, что москвичи не забили «Уфе» — это стечение обстоятельств. В матче с ЦСКА у них были проблемы в атаке. Ни одного момента не создали, зато «Арсеналу» забили три. У «Спартака» проблемы в позиционном нападении. «Тамбов» приедет и будет играть как ЦСКА. Больше от обороны. Такую игру любит «Спартак». Ошибка Максименко? Мне кажется, там никакой ошибки не было. Просто Влашич так хорошо пробил, что вратарь не смог подстроиться. 

«Тамбов» проиграл три матча, но в каждой встрече они давали бой. О победе в этой игре речи не идет, но за одно очко они поборются. У «Тамбова» есть плюс, что в команде играют несколько бывших игроков «Спартака». Дисквалификация Зобнина? Это серьезная потеря, судя по последним матчам. Может выйти Крал. Вряд ли в игре с ЦСКА Зобнин думал, что Обляков подойдет и получит в голову. Не знаю, зачем нужно было это делать. Он никогда не был замечен в подобных вещах, плюс игра у него шла. Сейчас «Спартак» фаворит только из-за имени. Кажется, что игра будет равная. Москвичам могли бы помочь болельщики, но их будет только 10%.

Все новости
Форвард «Саранска»: «На „Зенит“ тратится слишком много денег»
Сегодня, 09:02 Комментарии49
Масалитин: «Сафонов незаменим в „Краснодаре“, но Матвею ещё расти и расти»
Вчера, 20:29 Комментарии6
Кавазашвили: «Селихов может составить конкуренцию Сафонову в сборной»
Вчера, 18:20 Комментарии10
Колыванов заявил, что не понимает, зачем «Динамо» нужно подписывать Смолова
Вчера, 18:04 Комментарии7
Червиченко объяснил, почему ЦСКА не предлагает новый контракт Акинфееву
Вчера, 17:12 Комментарии14
Кирьяков: «Было бы интересно посмотреть на Кокорина и Мамаева в „Химках“»
Вчера, 17:07 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Чист
Чист
04 июля 2020 в 18:49
Объясните пожалуйста в чём интрига то - ну не сегодня так завтра как говориться -Зенит игры уже не интересный интрига только между Кранодаром и Локо -остальноё всё ясно
ABir
ABir
04 июля 2020 в 18:21
Это уже не для кого не интрига
Союзник противников
Союзник противников
04 июля 2020 в 18:20
Ни фига это не интрига!Это ожидание газовиков,больше не интересное никому.Давно понятно,что финалист ЛЧ станет чемпионом Газпрома.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
04 июля 2020 в 18:00
Выиграют Сочи и Зенит!
Zimmer
Zimmer
04 июля 2020 в 17:42
Посмотрим, интрига может сохранится.
Footbolista
Footbolista
04 июля 2020 в 17:33
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля 2020 в 17:31
Тур будет очень сложным.
Зенит с Краснодаром бьются за ЛЧ, Спартак часто буксует с середняками, Сочи на ходу и даст бой Локо, Крыльям нечего терять в игре с Ростовом.
Все может качнуться в любую сторону. Лишь бы судейских скандалов не было, игра покажет, кто есть кто...
ДСА
ДСА
04 июля 2020 в 17:31
Станет... через тур
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
04 июля 2020 в 17:24
Или вообще не судится. Как в вашем сегодняшнем матче. Москалёв без ВАРа страшная сила...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 июля 2020 в 17:17
Как раз на счёт Зенита интриги никакой...туром раньше туром позже...вправе сами выбирать место и время чемпионства....отрыв позволяет....

Вот борьба за лигочемпионские путёвки ,в случае осечки Локо,может обостриться....
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля 2020 в 17:05
Чего гадать??? Скоро все прояснится.
drug01
drug01
04 июля 2020 в 16:57
Станет..

В этом году
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
04 июля 2020 в 16:56
интрига кто в тройку войдет)))
shlomo
shlomo
04 июля 2020 в 16:32
какая интрига......станет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100