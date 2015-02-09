Аджоев: «Воронин может попрощаться с болельщиками „Динамо“ в перерыве любого матча»

09 февраля 2015, 15:24
Спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев прокомментировал ситуацию вокруг экс-форварда команды Андрея Воронина.

Агент игрока Андрей Головаш недавно заявил, что его клиенту было очень обидно, так как ему не дали попрощаться с болельщиками «Динамо».

– Я не вижу никакой проблемы. Андрей может в любой момент приехать на матч «Динамо». Мы будем только «за», чтобы перед игрой или в перерыве он вышел на поле и попрощался с болельщиками. Уверен, ему будут аплодировать. Хорошего мы не забываем!
