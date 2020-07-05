Буффон побил рекорд Мальдини. Проверьте свои знания о гвардейцах футбольных лиг

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вчера, 19:05

«Соккер.ру» предлагает проверить свои знания – вспоминаем самых выносливых игроков европейских турниров.

Серия А. Джанлуиджи Буффон («Парма», «Ювентус») – 649 матчей

Если бы не уехал в ПСЖ , то мог бы побить рекорд Паоло Мальдини раньше. Но и так получилось. Событие нерядовое для клуба и лиги, в «Ювентусе» ожидаемо ценят теперь уже резервного вратаря-ветерана – вышли на игру с «Торино» в специальных футболках с цифрами 649 и фамилией вратаря на рукаве. Буффон отдал чемпионату много лет – начал в 19 лет, чтобы стать первым гвардейцем Серии А. За ним после Мальдини идут Дзанетти и Тотти, тоже легенды из легенд. Отдельно отметим Хавьера, ведь иностранцу собрать 618 матчей в чужой лиге сложно. В десятке также Пальюка, Дзофф, Верховод, Манчини, Пиола и Альбертози – только люди, которые в представлениях не нуждаются. А вот из действующих игроков лиги никто Буффона не догонит и не перегорит. Видим рекорд, который будет держаться десятилетиями?

Ла Лига. Антони Субисаретта («Атлетик», «Барселона», «Валенсия») – 622 матча

В Испании тоже на первом месте голкипер, что не может удивлять. Антони прославился в «Барселоне», играл за басков и левантийцев, немало матчей провел в сборной – там его рекорд в итоге побили чемпионы нового века (Иньеста, Хави, Касильяс и Рамос). Но в Ла Лиге есть только один человек, который может обойти Антони в обозримом будущем – Хоакин Санчес из «Бетиса» сыграл 548 матчей, но вряд ли у вингера получится. Речь о хавбеке, ему сложнее в 40 лет играть, а разрыв по матчам пока большой. На втором месте оказался Рауль – уехал в Бундеслигу, не хватило двух полноценных сезонов на родине, чтобы обойти легенду «Барселоны». В десятке также Касильяс и Хави, а в будущем там окажется Рамос. Возможно, Серхио с его дикой физической формой хватит на рывок и рекорд? Не факт, пока Субисаретта в заметном отрыве.

Бундеслига. Карл-Хайнц Кёрбель («Айнтрахт») – 602 матча

От вратарей переходим к центральному защитнику. Кёрбель провел всю карьеру в «Айнтрахте», за сборную ФРГ сыграл лишь 6 матчей – начинал в семидесятых и восьмидесятых, когда пробиться в основу немецкой машины было сложно. Зато в Бундеслиге наигрался вдоволь – 602 матча. Карл-Хайнц был результативным центральным защитником, на его счету 45 голов, а поскольку начал в 1972-м, а закончил в 1991-м – поставил «вечный рекорд». Манфред Кальц из «Гамбурга» и Оливер Кан его не догнали, а из современных игроков ближе всех Клаудио Писарро, но у перуанца 490 матчей. Для легионера – невероятно много, но намного меньше, чем у немца. Кёрбель сейчас работает директором в «Айнтрахте», почти всю жизнь связал с единственным клубом в карьере, локальная легенда и единственный в списке, кого молодые фанаты могут не знать.

Лига 1. Микаэль Ландро («Нант», ПСЖ , «Лилль», «Бастия») – 618 матчей

Ландро – известный голкипер, играл за «Нант» и ПСЖ , провел 55 421 минуту во французском чемпионате. Как видите, надо сыграть свыше 600 матчей, чтобы оказаться на вершине списка гвардейцев в топ-5. И Ландро значительно оторвался от человека, которого опережает. Флоран Бальмон, игравший за «Ниццу» и «Лилль», провел «всего» 512 матчей. Даже вечность Илтона из «Монпелье», что играет в 42 года, не угрожает рекорду Ландро – защитник провел 483 матча, Микаэль еще долго будет главным в Лиге 1 по матчам, ведь самые талантливые, вроде Мбаппе, вряд ли всю карьеру проведут во Франции.

АПЛ . Гарет Бэрри («Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Эвертон», ВБА ) – 653 матча

Здесь под первым номером раньше был Райан Гиггз – разнообразие, первый игрок группы атаки и центра поля. А потом валлийца обошел еще один хавбек, Гарет Бэрри. Англичанин сыграл в итоге 653 матча в АПЛ , стал чемпионом Англии с «Манчестер Сити», был лучшим футболистом сезона – еще в составе «Астон Виллы». Бэрри – заслуженный гвардеец, хотя в АПЛ все в списке крутые. На третьем месте Лэмпард – 611 матчей, затем идет Дэвид Джеймс – 572 игры. Следом видим Милнера – 535 матчей. В десятке также Спид, Хески, Шварцер, Каррагер и Гарри Невилл. Джеррарду не хватило одного матча, чтобы сравняться с защитником МЮ и войти в десятку, но терпеть обидные неудачи в АПЛ для Стивена не в новинку.

УПЛ . Александр Шовковский («Динамо» К) – 426 матчей

Не удивляет, что главным гвардейцем является Александр Шовковский – бывший голкипер киевского «Динамо» рано начал карьеру и посвятил себя одному клубу. А первым 300 матчей в чемпионате Украины сыграл Александр Чижевский – выступал за «Карпаты» в основном, но сейчас лишь на четвертом месте, ведь Чечер и Шелаев его в итоге обошли. Горяинов, Ротань, Назаренко, Шищенко, Костышин и Закарлюка – в первой десятке, нижний рубеж для вхождения – 356 матчей. Теперь ждем в списке Пятова, что сыграл свыше 330 матчей. А вот больше действующих игроков среди тридцатки самых опытных нет. Матчей в УПЛ стало меньше после сокращения количества участников – стало сложнее собрать три сотни игр, но турнир снова расширят. Вероятно, что будут новые гвардейцы в клуб Чижевского.

РПЛ . Сергей Игнашевич («Крылья Советов», «Локомотив», ЦСКА ) – 489 матчей

Здесь тоже одни легенды российского чемпионата. Игнашевич наиграл свыше 42 000 минут в РПЛ , представлял три клуба, с двумя завоевывал «золото». Но поскольку в чемпионате России меньше участников, чем в топ-5, то у него 489 матчей, а не больше 600, как у Буффона и компании. Но Сергей Николаевич тоже играл долго и успешно. Как и люди из тройки – Семак и Лоськов. Впрочем, лидерство этих легенд может завершиться, если Акинфеева не подведет колено. Игорь сыграл 453 матча в РПЛ , сравнялся с Лоськовым, может побить рекорд Игнашевича в будущем. Семшов, Василий Березуцкий, Аджиджал, Самедов, Игорь Денисов и Кириченко тоже в десятке, но уже не выступают в РПЛ . У Дмитрия Комбарова тоже неплохие шансы войти в десятку, осталось пару матчей. Но фаворитом здесь является Акинфеев – вратарь может играть годами, если позволит здоровье.