В «Оренбурге» предложили расширить РПЛ и сделать сезон экспериментальным

Главный тренер «Оренбурга» после поражения в матче 29-го тура с «Зенитом» (1:4) и лишения шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе предложил расширить РПЛ .

Если будет решение о расширении лиги, воспримем это положительно. С нами случился форс-мажор. Я сам предложил, что было бы замечательно, если бы лигу расширили.

Дела в клубе налаживаются. Руководство сказало, если останемся в РПЛ , у нас всё будет хорошо и замечательно. Те, кто болел, сейчас начинают тренироваться. Перед поездкой в Петербург руководство встречалось с нами и сказало, если нам удастся остаться, всё будет хорошо.