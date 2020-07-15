В «Оренбурге» предложили расширить РПЛ и сделать сезон экспериментальным

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов после поражения в матче 29-го тура с «Зенитом» (1:4) и лишения шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе предложил расширить РПЛ.
Если будет решение о расширении лиги, воспримем это положительно. С нами случился форс-мажор. Я сам предложил, что было бы замечательно, если бы лигу расширили.
Дела в клубе налаживаются. Руководство сказало, если останемся в РПЛ, у нас всё будет хорошо и замечательно. Те, кто болел, сейчас начинают тренироваться. Перед поездкой в Петербург руководство встречалось с нами и сказало, если нам удастся остаться, всё будет хорошо.
Лично не знаком с руководством РПЛ. Про расширение лиги говорил в интервью журналистам. Пользуясь случаем, скажу, что произошёл форс-мажор — в Уфе-то Роспотребнадзор разрешил играть. В связи с этой ситуацией предлагаю расширить РПЛ и сделать сезон экспериментальным. Может, вылетать будут не две команды, а четыре.
Ничего не имею против расширения, но за всем этим стоит униженный Ростов, возможно где-то неспортивный принцип некоторых матчей, за содействие в дальнейшем клубу. Подчеркиваю-возможно).
Посмотрим, что будет дальше).
Ничего не имею против расширения, но за всем этим стоит униженный Ростов, возможно где-то неспортивный принцип некоторых матчей, за содействие в дальнейшем клубу. Подчеркиваю-возможно).
Посмотрим, что будет дальше).
Не удивлюсь, если так и сделают. Это ведь тоже газпромовский клуб?!
Не удивлюсь, если так и сделают. Это ведь тоже газпромовский клуб?!
Чё там неделю назад Юран по еврейски хитро намекал на Химки!?).
Клоуны). Забрали, как цыгане(без обид) Федота в Сочи из клуба вот, где форс-мажор). Но там же цирк!
Артисты).
Чё там неделю назад Юран по еврейски хитро намекал на Химки!?).
Клоуны). Забрали, как цыгане(без обид) Федота в Сочи из клуба вот, где форс-мажор). Но там же цирк!
Артисты).
Оренбург: Ну мы типа это, просто предложили, не подумайте, это никак не связано с тем, что мы вылетели, просто мы тут подумали, что сейчас самое время для экспериментов.
Оренбург: Ну мы типа это, просто предложили, не подумайте, это никак не связано с тем, что мы вылетели, просто мы тут подумали, что сейчас самое время для экспериментов.