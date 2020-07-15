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В «Оренбурге» предложили расширить РПЛ и сделать сезон экспериментальным

15 июля 2020, 23:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов после поражения в матче 29-го тура с «Зенитом» (1:4) и лишения шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе предложил расширить РПЛ.

Если будет решение о расширении лиги, воспримем это положительно. С нами случился форс-мажор. Я сам предложил, что было бы замечательно, если бы лигу расширили.

Дела в клубе налаживаются. Руководство сказало, если останемся в РПЛ, у нас всё будет хорошо и замечательно. Те, кто болел, сейчас начинают тренироваться. Перед поездкой в Петербург руководство встречалось с нами и сказало, если нам удастся остаться, всё будет хорошо.

Лично не знаком с руководством РПЛ. Про расширение лиги говорил в интервью журналистам. Пользуясь случаем, скажу, что произошёл форс-мажор — в Уфе-то Роспотребнадзор разрешил играть. В связи с этой ситуацией предлагаю расширить РПЛ и сделать сезон экспериментальным. Может, вылетать будут не две команды, а четыре.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 июля в 15:34
Да чего там ! Если хорошо попросить, то может и чемпионство подарят !😁
За адекватность
За адекватность
16 июля в 10:11
"Руководство сказало, если останемся в РПЛ, у нас всё будет хорошо и замечательно." Какая интересная позиция руководства. А клуб ФНЛ им получается не нужен? И в ФНЛ все не будет хорошо и замечательно? Победить в ФНЛ и вернуться нельзя? Или главное остаться любыми путями в РПЛ, а потом допустим вылететь, но уже пенять на форс-мажор не получится, и что? Кануть в Лету, так как клуб ФНЛ Оренбургу не нужен?
bashnat013
bashnat013
16 июля в 09:01
Для вас ФНЛ расширят
beefs
beefs ответ Давайте думать (раскрыть)
16 июля в 08:34
а ты пробовал???
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 06:32
Вылетают они действительно не по спортивному принципу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 05:03
Интересно и смешно смотреть за их телодвижениями, которые просчитываются за несколько ходов вперёд). Надо просто вспомнить все то, что было до и после). От разговоров, до Федотова, про Юрана, который намекал, что точно знает, что его Химки будут играть в РПЛ.
Ничего не имею против расширения, но за всем этим стоит униженный Ростов, возможно где-то неспортивный принцип некоторых матчей, за содействие в дальнейшем клубу. Подчеркиваю-возможно).
Посмотрим, что будет дальше).
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
16 июля в 01:08
Сезон начнется в августе, т.е намного позже обычного, а закончить его нужно до Евро, так что эксперименты вроде как слегка неуместны.
95-shishani-95
95-shishani-95
16 июля в 00:52
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    16 июля в 00:49
      Footbolista
      Footbolista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      16 июля в 00:36
      Не прошло и часа...схема готова)...
      Columb
      Columb
      16 июля в 00:10
      Оренбург незаслуженно пострадал.
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
      16 июля в 00:06
      В РПЛ регламент на ходу меняют, так что не удивлюсь, если оставят газовый филиал
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      15 июля в 23:53
      Циркачи, эквилибристы)). Волшебные иллюзионисты возможно, давно решили сей трюк..и тут вылазит, осторожно из-за кустов тренер, типа с форс-мажором. Ха-ха-ха.-ха-ха.
      Чё там неделю назад Юран по еврейски хитро намекал на Химки!?).
      Клоуны). Забрали, как цыгане(без обид) Федота в Сочи из клуба вот, где форс-мажор). Но там же цирк!
      Артисты).
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      15 июля в 23:50
      Пора уже делить премьер лигу на два по 8 или по 10,нельзя на фармах стату набивать
      drug01
      drug01
      15 июля в 23:49
      Надо хорошо подумать....
      Давайте думать
      Давайте думать
      15 июля в 23:45
      Пусть делают, надо привыкать играть два матча в неделю, а то и три ( с учетом кубков )
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      15 июля в 23:42
      Соглашусь с тренером, правильно говорит.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      15 июля в 23:42
      Было бы справедливо,понять Оренбург можно.
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      15 июля в 23:37
      Ахахахха, ох хитрецы)))

      Оренбург: Ну мы типа это, просто предложили, не подумайте, это никак не связано с тем, что мы вылетели, просто мы тут подумали, что сейчас самое время для экспериментов.
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