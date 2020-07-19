Артета обыграл Клоппа и Гвардиолу. «Арсенал» — в финале

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сегодня, 17:31

«Соккер.ру» расскажет о новизне в игре «канониров», ведь они обыграли первую и вторые команды АПЛ .

В кубковом полуфинале Гвардиола, поглощенный игрой, потерялся на секунды – обернулся к пустому креслу на стадионе «Арсенала» и несколько секунд экспрессивно что-то объяснял и показывал пальцами «воображаемому другу» перестановки.

Хосеп не сошел с ума, возможно, странно общался с помощником, что был через сидение – того в кадре не видно. Но обычно такие диалоги о тактике у испанца были с Артетой, есть аналогичные видео. Как видите, решение коллеги уйти в «Арсенал» ударило по игре «Манчестер Сити».

Штаб должен быть полноценным, а если Микель настолько крут, что без опыта наводит порядок в «Арсенале», где обжечься могли и Аллегри, и Анчелотти, то тренер Артета лучше, чем о нем думают. Неплохо, если наставник еще круче, чем команда. Так у «Атлетико», а когда «матрасники» равны Симеоне – им не страшен сам «Ливерпуль».

У «канониров» новая тактика

Артета улучшает «Арсенал», который не стал вдруг идеальным – перед победами над Клоппом и Гвардиолой не обыграли «Лестер» дома и уступили «Тоттенхэму». Но «канониры» меняются, расширяя тактический диапазон. Лондонцы сыграли большинство матчей сезона с четверкой защитников, но Артета решил, что «3-4-3» лучше раскроет потенциал команды и перекроет тылы на случай частых атак соперника.

Микель понял, что Озил – слишком большая роскошь в основе, поэтому «3-3-1-3» не использует, зато универсализм Колашинаца и Тирни, который оправился от травмы благодаря длительной паузе, позволяет варьировать работу левого фланга. Где еще и Мэйтланд-Найлз имеется – вчера против «Манчестер Сити» сыграл прилично. Схема с тремя защитниками также страхует Давида Луиса и Мустафи.

Оба остаются собой, немец вчера чуть было не нарвался на красную карточку, зато бразилец сыграл в стиле Мальдини – в плотной обороне «Арсенала» было мало дыр, поэтому аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес стал первым вратарем лондонцев за пять лет, что не пропустил от МС . Конечно, фаворит по ударам выиграл – 4:16, вот только в створ подопечные Гвардиолы попали один раз.

Лондонцы играют вторым номером

Ничего себе. Когда есть такая роскошная линия атаки, состоящая из Обамеянга, Ляказетта и Пепе – все трое умеют сыграть самостоятельно, и уж точно никого нельзя терять этим летом, если «Арсенал» планирует подняться с 10 места в АПЛ повыше, то можно и без мяча забить больше, чем соперник. Конечно, если вернуться к игре против «Ливерпуля», то там чудила оборона Клоппа – Юрген рот раскрыл от удивления.

Но ведь прессинг «Арсенала» был, позицию ребята Артеты выбирали правильно, эффективно реализовали созданные соперником моменты – голы были единственными точными ударами за матч. Когда из 6 метких ударов с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» твоя команда выжимает 4 гола, а до этого из четырех точных выстрелов по воротам Льориса реализует один, то понятно, что фактор везения присутствует.

Вот только против «Тоттенхэма» сам Артета поймался на удочку Моуриньо – получил мяч и потерял победу, поэтому против последующих фаворитов решил сыграть скромнее и на результат. Оба раза удалось, поскольку Обамеянг – красавец, забил уже 25 мячей в сезоне в 41 матче разных турниров, да и отдать мяч «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» было правильным – когда календарь настолько сложный, дозировка сил важна. Как и ротация состава.

Артета поверил в глубину состава

В принципе, для счастья «Арсеналу» осталось научиться играть с мячом. Странно такое писать, когда речь о клубе, который сделал элегантным Венгер, но «канонирам» простота выгодна, а сложность пугает, заставляет ошибаться и мешает. Конечно, когда есть заметная разница в классе – как против «Норвича», то можно и 4:0 победить. Но даже в той игре Артета не забирал мяч ради поперечных пасов.

И все благодаря тому, что отыскал свои сочетания. Мустафи и Давида Луиса дополняют Тирни или Колашинац – зависит от характеристик соперника, ведь этот «Арсенал» очень внимательное изучает оппонентов. Справа пришел в себя Бельерин, в центре нормально играют Джака и Себальос, хотя есть Торрейра и Гендузи. Трио атаки трогать нет смысла, но молодые ребята в заявке есть и им дадут время в будущем.

«Арсенал» зависим от голов Обамеянга, что очевидно, и проблески в работе Пепе им важны – ему надо просыпаться чаще, и Ляказетт в роли Фирмино освоился, но тут важнее появление гармонии от первой до последней линии. Заметно, что в штабе Гвардиолы именно Артета работал с психологией футболистов. У «Арсенала» есть позиция, где четыре футболиста – левый латераль, но конфликтов не видим, все играют по очереди и никто не проваливается. Удивительно, но еще один плюс молодому тренеру.

Микель подарил интригу Кубку

В решающем бою «Сити» сыграл бы на классе и взял трофей – скучно. Но благодаря Артете в финале на «Уэмбли» 1 августа не будет явного фаворита. В январе Микель сначала обыграл Сульшера 2:0, а потом в дерби не уступил Лэмпарду – 2:2. С того времени «Арсенал» не стал хуже, впрочем, как и МЮ с «Челси», которые сегодня выберут второго финалиста. Несколько лет говорили, что АПЛ оказалась в периоде застоя из-за неправильных тренерских ставок, и второй сезон игра доказывает правоту мнения.

Среди наставников клубов из верхней части таблицы – Клопп, Гвардиола, Лэмпард, Роджерс, Сульшер, Эшпириту Санту, Моуриньо и Уайлдер, сейчас нет лишних. Артета пришел в морально очень слабый «Арсенал», он не мог, чтобы сразу не вылететь от «Олимпиакоса» и всех выносить, но испанец уже наводит порядок. «Канониры», которые играют в полуфинале лучше, чем основа «Манчестер Сити» — слова Гвардиолы, радуют, поскольку фанаты «Арсенала» заслужили после всех страданий порядок на поле.

Если все лучшие будут прогрессировать, то следующий сезона в АПЛ получится сказочным – борьба за топ-4 окажется еще веселее, чем сейчас. «Арсенал», конечно, большой специалист именно по Кубку – четвертый финал за шесть лет, но если добавить победу над «Ливерпулем», то у Артеты лучшая неделя в карьере главного тренера. Сами по себе две победы ничего не значат, но если продолжить гнуть эту линию – «Арсенал» и трофей может отхватить, и в итоге найдет подход не только к фаворитам АПЛ , но и к середнякам.