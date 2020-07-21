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«Спартак» близок к приобретению Урунова

21 июля 2020, 12:54

Сообщается, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов близок к переходу в «Спартак».

В настоящее время московский клуб ведет переговоры с 19-летним футболистом, стороны обсуждают детали контракта.

Напомним, Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 15:08
Пошли походы из Уфы в тарасовку.
Bikcon
Bikcon
21 июля в 14:38, ред.
Цорну все деньги за неустойку заплатили, приходится брать что есть, какая разница, потом судьи будут виноваты.
Смольчик
Смольчик
21 июля в 14:28
Плохо будет играть, обвинят Зенит, судей, РФС и правительствою.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
21 июля в 14:14
Зато на сборах плова наедятся. Ай вай ...
Lao-Dzi
Lao-Dzi
21 июля в 13:53, ред.
А потом судей обвиняют в своей плохой игре.
mat73
mat73
21 июля в 13:50
Был уже один узбек, подающий надежды в Спартаке, Джафар Ирисметов, ничего хорошего из него не получилось из него
Evilhuman
Evilhuman ответ STVA 1 (раскрыть)
21 июля в 13:23
Вот и я об этом, всё клубы на одни и те же грабли, чуть новый придёт и своих тянет, а они один до этого сезон более менее откатали и всё
Вова Туземец
Вова Туземец
21 июля в 13:22
В таком молодом возрасте уже заканчивает карьеру.
Cir Braun
Cir Braun
21 июля в 13:18
Уфа стала поставщиком игроков в команды, страдающие от судей.
ДСА
ДСА
21 июля в 13:17
Газизов тянет своих.
Valeleo
Valeleo
21 июля в 13:13
С таким огромным бюджетом покупают не понятно что, понять можно, лучше тратиться на подкуп судей и членов РФС, да на цорнов всяких.
For56tas
For56tas
21 июля в 13:07
И Урунова научать ныть.
STVA 1
STVA 1 ответ Evilhuman (раскрыть)
21 июля в 13:07, ред.
А толку то!!!Дед(Ловчев) правильно сказал, если хотите конкурировать за 1-е место , надо покупть не условных Уруновых у Уфы. Или как Рома Широков сказал по поводу слуха , чтто КБ хотят двух защитников у Уфы купить:зачем они нужны , если есть свои молодые(Маслов, Гапонов) , ведь их уровень не разнится в разы, а просто надо с ними работать!
Вообщем пока для КБ всё как всегда!
galem72
galem72
21 июля в 13:05
Как же его "не хватает". Очевидно, что мирзов играет так ужасно из-за отсутствия в команде урунова. Вместе с узбеком они определённо будут "божить" на траве.
Evilhuman
Evilhuman
21 июля в 12:59
Началось), сейчас Уфу скупят и переименуют в спартак, мало им мирзовых и прочих
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