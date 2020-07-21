«Спартак» близок к приобретению Урунова

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21 июля 2020, 12:54

Сообщается, что полузащитник «Уфы» близок к переходу в «Спартак».

В настоящее время московский клуб ведет переговоры с 19-летним футболистом, стороны обсуждают детали контракта.

Напомним, Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года.