«Спартак» близок к приобретению Урунова

Сообщается, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов близок к переходу в «Спартак».
В настоящее время московский клуб ведет переговоры с 19-летним футболистом, стороны обсуждают детали контракта.
Напомним, Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года.
Сообщается, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов близок к переходу в «Спартак».
В настоящее время московский клуб ведет переговоры с 19-летним футболистом, стороны обсуждают детали контракта.
Напомним, Урунов перешёл в «Уфу» в феврале этого года.
Вообщем пока для КБ всё как всегда!
Вообщем пока для КБ всё как всегда!