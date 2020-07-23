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Кашшаи: «Давайте поймем, почему Жирков начал падать»

23 июля 2020, 22:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи разобрал спорные эпизоды в полуфинале Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Что касается Жиркова и Соболева, то анализируя эту ситуацию, нужно пошагово двигаться. Давайте поймем, почему Жирков начал падать. Правая рука Соболева находится на теле Жиркова, он толкает Жиркова. Таким образом, защитник теряет равновесие. Во время этого фола Жирков держит за футболку Соболева и тянет его за собой. Арбитр должен анализировать, что было раньше и реагировать на первый фол. Сначала был фол от Соболева, затем была реакция от Жиркова.

Фол Оздоева на Айртоне? Здесь мы должны смотреть и оценивать, как и все рефери, желтая это или красная карточка. Важный момент — это интенсивность движения. Средняя, высокая и так далее. Здесь, на мой взгляд, средняя интенсивность движения. И очень важна точка контакта. VAR должен определить, где был контакт. Это средняя степень интенсивности, поэтому я не думаю, что здесь было агрессивное поведение. Это достаточно безрассудное действие. Нужно рассмотреть точку контакта — она приходится на ногу. Если контакт в районе бутс, то это безрассудно, а если выше на 10 см, то это красная карточка. Таким образом, это классическая желтая карточка, но близкая к красной.

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Все комментарии
zzz-
zzz-
24 июля в 15:35
поганой метлой его гнать хуже наших врет и не моргнет...у Соболева позиция была лучше он первый на мяче...Жирков за спиной проиграл позицию и пытался не дать забить..вот и все..пургомет из Венгрии..
ekliziast
ekliziast
24 июля в 08:20
Посмотришь на Кашая, похож на человека обычного , а на 10см со стороны , ублюдок натуральный.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
24 июля в 07:50
Эркюль Пуаро отдыхает )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 июля в 07:10
РФС!?). Вы, где этого наркомана достали?).
112910415
112910415
24 июля в 05:06
плохо дело, совсем
ОВВ74
ОВВ74
24 июля в 01:16
Это пиз...ец)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 июля в 01:01
Гинер "дарил" Егорову, Макаров, этому неплохо бы верёвку с мылом. Мысленно, мысленно).
Сказочный Кашей.
Glyba
Glyba
24 июля в 00:26
Все правильно объяснил.
Aчиститель
Aчиститель
23 июля в 23:58
Свиньи по Егорову скучают, можно было судить только в их пользу.
makerdream
makerdream
23 июля в 23:10
кашшаи? глава судей? эта слипэндя?))))ахахахха
makkie
makkie ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 июля в 23:07
Долго готовился и бумажку с печатью Газпрома засветил в эфире :)
cska vperiod
cska vperiod
23 июля в 23:06
    makkie
    makkie
    23 июля в 23:04
    Правая рука Соболева находится на теле Жиркова, он толкает Жиркова.
    ______________________________

    Бестолковый, где там толчок и фол?
    Любой эпизод в пользу Спартака выворачивают наизнанку и не хотят замечать очевидного.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 июля в 23:02
    Смотрел эту передачу. Грамотно рассуждает этот иноземец. Ни разу даже бровью не повел , отвечая на каверзные вопросы.
    spilo
    spilo
    23 июля в 22:57
    Гравитация?:)
    Кокосик
    Кокосик
    23 июля в 22:56
    Если контакт в районе бутс, то это безрассудно, а если выше на 10 см, то это красная карточка. Таким образом, это классическая желтая карточка, но близкая к красной

    Чтото я ни разу не видел судью,бегающего с рулеткой или у игроков пометки стоят,до 10см,выше 10см?
    Footbolista
    Footbolista
    23 июля в 22:51, ред.
    Давайте поймем почему например защитник в штрафной сыграл рукой...что было до этого??))...удар нападающего соперника в створ ворот...
    Значит виноват нападающий...железная венгерская логика...
    PS защитник был из зенита...
    Footbolista
    Footbolista
    23 июля в 22:47
    Понять и простить...
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
    23 июля в 22:46
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      23 июля в 22:38
      Арбитр должен анализировать, что было раньше.....
      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      А раньше ПРОМГАЗ всех предупредил : "Только посмейте..."!!!
      vm777
      vm777 ответ Zak11 (раскрыть)
      23 июля в 22:31
      Тут венгр сам спалился: "Во время этого фола Жирков держит за футболку Соболева и тянет его за собой". Т.е. даже, если Соболев и оттолкнул - была обоюдная борьба в начале, а потом уже однозначно Соболев играл по мячу, а жирков по Соболеву.
      vm777
      vm777
      23 июля в 22:29
      Самый богатый человек Венгрии снова заговорил. И снова - лучше бы он молчал. Одинаковые эпизоды трактует по разному. Для этого его дюков и позвал)
      minai
      minai
      23 июля в 22:28
      Просто Жирков старенький, без палочки его хрен понёс на футбольное поле, вот и упал бедный.
      Zak11
      Zak11
      23 июля в 22:24
      Если фол от Соболева был - то свисти! Я не видел там фола от Соболева! Я видел как следовала передача на Соболева в штрафную, и тот её не смог принять и ударить по воротам почему? - Потому что Жирков потянул Соболева за собой. При чем открыто и сильно. Тот ничего сделать не смог. Что за бредятина???
      beefs
      beefs
      23 июля в 22:06
      какой молодец судья, все оценил моментом и четко среагировал и ВАР не нужен...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      23 июля в 22:05
      Этого спартачам не понять...
      oFANATo
      oFANATo
      23 июля в 22:05
      А этот все оправдывается)))
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