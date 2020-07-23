Кашшаи: «Давайте поймем, почему Жирков начал падать»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи разобрал спорные эпизоды в полуфинале Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Что касается Жиркова и Соболева, то анализируя эту ситуацию, нужно пошагово двигаться. Давайте поймем, почему Жирков начал падать. Правая рука Соболева находится на теле Жиркова, он толкает Жиркова. Таким образом, защитник теряет равновесие. Во время этого фола Жирков держит за футболку Соболева и тянет его за собой. Арбитр должен анализировать, что было раньше и реагировать на первый фол. Сначала был фол от Соболева, затем была реакция от Жиркова.
Фол Оздоева на Айртоне? Здесь мы должны смотреть и оценивать, как и все рефери, желтая это или красная карточка. Важный момент — это интенсивность движения. Средняя, высокая и так далее. Здесь, на мой взгляд, средняя интенсивность движения. И очень важна точка контакта. VAR должен определить, где был контакт. Это средняя степень интенсивности, поэтому я не думаю, что здесь было агрессивное поведение. Это достаточно безрассудное действие. Нужно рассмотреть точку контакта — она приходится на ногу. Если контакт в районе бутс, то это безрассудно, а если выше на 10 см, то это красная карточка. Таким образом, это классическая желтая карточка, но близкая к красной.
Сказочный Кашей.
Сказочный Кашей.
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Бестолковый, где там толчок и фол?
Любой эпизод в пользу Спартака выворачивают наизнанку и не хотят замечать очевидного.
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Бестолковый, где там толчок и фол?
Любой эпизод в пользу Спартака выворачивают наизнанку и не хотят замечать очевидного.
Чтото я ни разу не видел судью,бегающего с рулеткой или у игроков пометки стоят,до 10см,выше 10см?
Чтото я ни разу не видел судью,бегающего с рулеткой или у игроков пометки стоят,до 10см,выше 10см?
Значит виноват нападающий...железная венгерская логика...
PS защитник был из зенита...
Значит виноват нападающий...железная венгерская логика...
PS защитник был из зенита...
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А раньше ПРОМГАЗ всех предупредил : "Только посмейте..."!!!
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А раньше ПРОМГАЗ всех предупредил : "Только посмейте..."!!!