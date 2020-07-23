Кашшаи: «Давайте поймем, почему Жирков начал падать»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи разобрал спорные эпизоды в полуфинале Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Что касается Жиркова и Соболева, то анализируя эту ситуацию, нужно пошагово двигаться. Давайте поймем, почему Жирков начал падать. Правая рука Соболева находится на теле Жиркова, он толкает Жиркова. Таким образом, защитник теряет равновесие. Во время этого фола Жирков держит за футболку Соболева и тянет его за собой. Арбитр должен анализировать, что было раньше и реагировать на первый фол. Сначала был фол от Соболева, затем была реакция от Жиркова.