Гуренко: «В Италии мы пили дешёвое вино, но в Испании брали получше»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Беларуси рассказал о том, как проводил время, когда играл за «Рому», «Парму», «Пьяченцу» и «Сарагосу».

В Риме мы в основном пили дешевое вино. Оно у них там вместо воды — выпил стаканчик холодненького. Кушаешь рыбу — взял белого, под мясо — красного. Мы не парились, пили простое — главное, чтобы было приятно.

А вот уже в Испании, когда ходили в мясные рестораны, то уже брали вино получше. Парма — город очень гастрономический, и ресторанов много хороших. Там и люди более пафосные, все такие из себя. Город в лидерах по богатым людям среди населения.

Мой друг, когда ходили в ресторан, всегда заказывал бутылочку хорошего вина. В Италии очень много вин, которые по вкусовым качествам не уступают дорогим — просто не так раскручены. Не всегда качество зависит от цены.

Сейчас никакой коллекции нет, но на ужин всегда найдется что выпить под аппетит. Бокальчик-два — не зазорно.