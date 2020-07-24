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Гуренко: «В Италии мы пили дешёвое вино, но в Испании брали получше»

24 июля 2020, 12:32

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Беларуси Сергей Гуренко рассказал о том, как проводил время, когда играл за «Рому», «Парму», «Пьяченцу» и «Сарагосу».

В Риме мы в основном пили дешевое вино. Оно у них там вместо воды — выпил стаканчик холодненького. Кушаешь рыбу — взял белого, под мясо — красного. Мы не парились, пили простое — главное, чтобы было приятно.

А вот уже в Испании, когда ходили в мясные рестораны, то уже брали вино получше. Парма — город очень гастрономический, и ресторанов много хороших. Там и люди более пафосные, все такие из себя. Город в лидерах по богатым людям среди населения.

Мой друг, когда ходили в ресторан, всегда заказывал бутылочку хорошего вина. В Италии очень много вин, которые по вкусовым качествам не уступают дорогим — просто не так раскручены. Не всегда качество зависит от цены.

Сейчас никакой коллекции нет, но на ужин всегда найдется что выпить под аппетит. Бокальчик-два — не зазорно.

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Все комментарии
galem72
galem72
24 июля в 15:04
Можно было короче о времяпрепровождении: "Бухали!"
minai
minai
24 июля в 14:06
Я тоже удивлён, как он связал Испанию и Парму в одном абзаце.
abramjan
abramjan
24 июля в 13:27, ред.
Автор...Парма не в Испании!..или у этого дегустатора все в мозгах смешалось?)
mihaluch
mihaluch
24 июля в 13:13
Но а когда в России то бормотуха за милую душу шла.
cevin cigan
cevin cigan
24 июля в 12:44
Гуренко от слова гурман???
Izmar
Izmar
24 июля в 12:34
Лучше бы о победах своих рассказал. По ресторанам многие ходят.
Lukajs
Lukajs
24 июля в 12:33
Вот чем занимались.
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