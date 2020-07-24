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«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Перишичу

24 июля 2020, 15:25

«Манчестер Юнайтед» готов возродить свой интерес к полузащитнику «Интера» Ивану Перишичу, сообщает Fichajes.

Как отмечает источник, хорватский вингер, выступающий на правах аренды за «Баварию», был давней трансферной целью «красных дьяволов». По информации СМИ, «Интер» не рассчитывает на футболиста и готов принять выгодное предложение по его трансферу. 

МЮ может совершить сделку по обмену. В стане «нерадзурри» на правах аренды выступает полузащитник манкунианцев Алексис Санчес.

Недавно появлялась информация, что «Бавария» не планирует выкупать контракт Перишича.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 июля в 17:03
МЮ хотел его когда там был Мавр. Пусть лучше теперь идёт в ТТХ.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
24 июля в 16:29
Ага , а также к Снейдеру и Гайтану )))
lobsterdam
lobsterdam
24 июля в 16:14
надо было Матича сплавлять с Фредом (только кому они нужны?), но почему-то с этим тормозным чуваком, которого в свое время выкинули из Челси за ненадобностью, продлили контракт (чему он был несказанно рад, конечно!). Срочно надо в опору пару достойных, а этих двух на лавку, на подмену.Так что Перишич на безрыбье бы сошел, но сейчас не та ситуация и искать надо на другую позицию!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
24 июля в 15:50
Не нужен, и все равно место в основе для него нет, при покупке Санчо тем более
t457jun5usd2
t457jun5usd2
24 июля в 15:41
Им там виднее
drug01
drug01
24 июля в 15:26
Желаем удачи и результата
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