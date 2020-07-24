«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Перишичу

«Манчестер Юнайтед» готов возродить свой интерес к полузащитнику «Интера» Ивану Перишичу, сообщает Fichajes.
Как отмечает источник, хорватский вингер, выступающий на правах аренды за «Баварию», был давней трансферной целью «красных дьяволов». По информации СМИ, «Интер» не рассчитывает на футболиста и готов принять выгодное предложение по его трансферу.
МЮ может совершить сделку по обмену. В стане «нерадзурри» на правах аренды выступает полузащитник манкунианцев Алексис Санчес.
Недавно появлялась информация, что «Бавария» не планирует выкупать контракт Перишича.