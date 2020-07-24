«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Перишичу

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24 июля 2020, 15:25

«Манчестер Юнайтед» готов возродить свой интерес к полузащитнику «Интера» , сообщает Fichajes.

Как отмечает источник, хорватский вингер, выступающий на правах аренды за «Баварию», был давней трансферной целью «красных дьяволов». По информации СМИ , «Интер» не рассчитывает на футболиста и готов принять выгодное предложение по его трансферу.

МЮ может совершить сделку по обмену. В стане «нерадзурри» на правах аренды выступает полузащитник манкунианцев Алексис Санчес.

Недавно появлялась информация, что «Бавария» не планирует выкупать контракт Перишича.