ГлавнаяНовости

Ловрен прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

24 июля 2020, 20:32

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».

Как сообщается, хорватский игрок остановился в отеле «Коринтия». В ближайшее время ожидается официальное объявление о трансфере.

Все новости
Слухи«Локомотив» подпишет нападающего солигорского «Шахтера» Лисаковича
Вчера, 22:09 Комментарии16
СлухиЛоврен станет игроком «Зенита» уже на следующей неделе
Вчера, 16:43 Комментарии39
СлухиЦСКА — единственный клуб, который хочет подписать Карраскаля
Вчера, 15:07 Комментарии45
СлухиУ «Локомотива» нет предложений по Смолову
Вчера, 15:01 Комментарии20
СлухиТрансфер Фомина в «Динамо» может сорваться
Вчера, 14:09 Комментарии9
Агент Маньяков: «Смольников перешёл в „Краснодар“»
25 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
12й игрок
12й игрок ответ Legend 6 (раскрыть)
25 июля в 14:02
    Legend 6
    Legend 6 ответ 12й игрок (раскрыть)
    25 июля в 10:37
      plusnindimon
      plusnindimon ответ andreika20133 (раскрыть)
      25 июля в 09:11
      Он скажет что это не кубок, что это чушь и т.д. и т.п.
      plusnindimon
      plusnindimon ответ viv (раскрыть)
      25 июля в 09:08
      Кубок Премьер-Лиги 2003.
      ermak6848
      ermak6848
      25 июля в 08:35
      у каждого фк есть свои Достижения - чего попусту травить баланду..
      andreika20133
      andreika20133 ответ viv (раскрыть)
      25 июля в 01:21
      Ну дак что про кубок ЛИГИ РПЛ Чего молчишь?????
      andreika20133
      andreika20133 ответ viv (раскрыть)
      25 июля в 01:08
        andreika20133
        andreika20133 ответ viv (раскрыть)
        25 июля в 01:05
        А кубок Лиги РПЛ есть у Коней??? если есть то ты сразу напиши браток.
        viv
        viv ответ andreika20133 (раскрыть)
        25 июля в 00:32
        Зенит никогда не будет великим клубом!!!
        viv
        viv ответ andreika20133 (раскрыть)
        25 июля в 00:30
        ЦСКА единственный клуб у которого все трофеи РПЛ на вечное хранение в клубе.Вам бы надо было бы почитать прежде чем говорить.
        andreika20133
        andreika20133 ответ viv (раскрыть)
        25 июля в 00:20
        Ну что молчишь ДЕЯТЕЛЬ, Прогнись под великий КЛУБ Зенит.
        12й игрок
        12й игрок ответ Legend 6 (раскрыть)
        24 июля в 23:28
        А как у месси?))))
        12й игрок
        12й игрок ответ viv (раскрыть)
        24 июля в 23:28
        Не избавляться а сам уйдет.
        andreika20133
        andreika20133 ответ viv (раскрыть)
        24 июля в 22:37
        Зенит единственный обладатель всех кубков России . + у него ДВА еврокубка в отличии от ЦСКА . Вам бы надо было бы почитать прежде чем говорить.
        viv
        viv ответ МиХаХа (раскрыть)
        24 июля в 22:33
        Лучший Российский клуб в чем? Трофеев меньше чем у ЦСКА. Звезд и болельщиков меньше чем у Спартака.
        viv
        viv
        24 июля в 22:29
        Значит от Ивановича будут избавляться.
        Legend 6
        Legend 6
        24 июля в 21:32
        Теперь у него зарплата как у Месси?
        cska vperiod
        cska vperiod
        24 июля в 21:15
        Надолго его здесь не хватит.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        24 июля в 20:57
        Если учесть возраст ЦЗ, то это явное омоложение.
        Don trambon
        Don trambon
        24 июля в 20:51
        Бенфику не испугали, нужно больше.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        24 июля в 20:50
        Не в восторге от этого трансфера.
        Игрок толковый, но староват и дороговат. Не говлря про то, что лег и своих некуда девать...
        Carcasss
        Carcasss
        24 июля в 20:49, ред.
        Пришла пора потрогать за вымя спартаковских бабулек, пусть раскошелятся, пока газ не отрубили😉😝
        Владимир Тимофеевв
        Владимир Тимофеевв ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        24 июля в 20:44
        Согласен но лучше бы его обменяли на Куллибали
        Бог солнца
        Бог солнца ответ STVA 1 (раскрыть)
        24 июля в 20:41, ред.
        Монако спихнуло Глика в этом же возрасте меньше чем за 3 млн евро и остались рады. На 8.5 млн можно было 3х Гликов купить на худой конец. Корм не в коня....хотя возможно время покажет
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        24 июля в 20:40
        Выйграл лч и Апл,удачи ему ,давно хотел что бы Ловрен покинул команду,не уровень он Ливерпуля хорошо что продали.
        Владимир Тимофеевв
        Владимир Тимофеевв
        24 июля в 20:39
        Я как фанат Ливерпуля и Зенита могу только пожелать удачи в лучшем российском клубе
        STVA 1
        STVA 1 ответ Бог солнца (раскрыть)
        24 июля в 20:35
        Лишь бы не как Маркизио!Хотя конечно могли и помоложе купить!
        МиХаХа
        МиХаХа
        24 июля в 20:33
        Добро пожаловать в лучший российский клуб
        Бог солнца
        Бог солнца
        24 июля в 20:33
        Зачем спрашивается...непонятно. Почти 32 года и 8.5млн евро. Билет в один конец
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100