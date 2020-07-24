Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».
Как сообщается, хорватский игрок остановился в отеле «Коринтия». В ближайшее время ожидается официальное объявление о трансфере.
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».
Как сообщается, хорватский игрок остановился в отеле «Коринтия». В ближайшее время ожидается официальное объявление о трансфере.
Я всего лишь спросил как зарплата у месси а ты начал меня зенитом тыкать. Если по существу ответить нечего лучше промолчи, сойдешь за умного)) а то дурь написал, теперь стрелки переводишь ахахах
Я всего лишь спросил как зарплата у месси а ты начал меня зенитом тыкать. Если по существу ответить нечего лучше промолчи, сойдешь за умного)) а то дурь написал, теперь стрелки переводишь ахахах
Тем более игрок из Ливерпуля в дно переходит.
Тем более игрок из Ливерпуля в дно переходит.
Игрок толковый, но староват и дороговат. Не говлря про то, что лег и своих некуда девать...
Игрок толковый, но староват и дороговат. Не говлря про то, что лег и своих некуда девать...