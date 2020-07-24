Ловрен прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

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24 июля 2020, 20:32

Защитник «Ливерпуля» прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».

Как сообщается, хорватский игрок остановился в отеле «Коринтия». В ближайшее время ожидается официальное объявление о трансфере.