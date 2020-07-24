Ловрен проходит медобследование для «Зенита» в Лондоне

1595615012

24 июля 2020, 21:23

Защитник «Ливерпуля» в ближайшие часы может стать игроком «Зенита».

Как сообщается, хорватский футболист ещё не прибыл в Санкт-Петербург. Ловрен прямо сейчас проходит медобследование в Лондоне, после чего должен состояться его полноценный трансфер в «Зенит».