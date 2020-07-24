Ловрен проходит медобследование для «Зенита» в Лондоне

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен в ближайшие часы может стать игроком «Зенита».
Как сообщается, хорватский футболист ещё не прибыл в Санкт-Петербург. Ловрен прямо сейчас проходит медобследование в Лондоне, после чего должен состояться его полноценный трансфер в «Зенит».
А дело в том, что спартачи помнят все обидки, а какая главная обидка у спартачья в еврокубках? Правильно, деклассирование со счетом 7:0.
В общем Ловрен в том матче 60 минут отыграл и был заменён при счете 5:0.
А дело в том, что спартачи помнят все обидки, а какая главная обидка у спартачья в еврокубках? Правильно, деклассирование со счетом 7:0.
В общем Ловрен в том матче 60 минут отыграл и был заменён при счете 5:0.
Малком вон тоже медосмотр проходил...и полгода лазаретил.....
Малком вон тоже медосмотр проходил...и полгода лазаретил.....
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».
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сегодня, 21:23
Как сообщается, хорватский футболист ещё не прибыл в Санкт-Петербург
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Аллё, собрались, правая рука не знает, что делает левая.
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».
============================================
сегодня, 21:23
Как сообщается, хорватский футболист ещё не прибыл в Санкт-Петербург
============================================
Аллё, собрались, правая рука не знает, что делает левая.