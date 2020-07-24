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Ловрен проходит медобследование для «Зенита» в Лондоне

24 июля 2020, 21:23

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен в ближайшие часы может стать игроком «Зенита».

Как сообщается, хорватский футболист ещё не прибыл в Санкт-Петербург. Ловрен прямо сейчас проходит медобследование в Лондоне, после чего должен состояться его полноценный трансфер в «Зенит».

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Все комментарии
viv
viv
25 июля в 10:09
Так проходит медосмотр в Лондоне или прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта. Вы уж там определитесь.
dzvinka
dzvinka ответ рус фан (раскрыть)
25 июля в 09:58
защитники получше не поедут в аматорскую лигу, а Ловрен вполне себе сможет доигрывать в РПЛ и быть одним из лучших ЦЗ лиги.
Заполярный
Заполярный ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
25 июля в 09:16
Хорошо подоить зенит
Заполярный
Заполярный ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
25 июля в 09:13
Статья про бомжей, причем здесь СПАРТАК. Или ты тайный поклонник.
plusnindimon
plusnindimon ответ рус фан (раскрыть)
25 июля в 09:13
Заманить хороших игроков в РФПЛ сейчас из разряда "практически невозможно".
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
25 июля в 08:26, ред.
Почему от трансфера Ловрена ..... у спартачей? Ну помимо того факта, что вице-чемпион мира, обладатель ЛЧ, победитель АПЛ итд при предложении о переходе в спартак пальцем бы у виска покрутил и забанил написавшего в Месседжере?
А дело в том, что спартачи помнят все обидки, а какая главная обидка у спартачья в еврокубках? Правильно, деклассирование со счетом 7:0.
В общем Ловрен в том матче 60 минут отыграл и был заменён при счете 5:0.
рус фан
рус фан
25 июля в 02:38
Ловрен может еще пару лет поиграет, но все одно есть защитники получше.
Kresi frok
Kresi frok
25 июля в 01:17
    Cir Braun
    Cir Braun
    25 июля в 00:32
    Пусть все пройдет хорошо.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    25 июля в 00:28, ред.
    Можно подумать неудовлетворительное состояние игрока когда то было преградой для трансфера ....
    Малком вон тоже медосмотр проходил...и полгода лазаретил.....
    Abverin
    Abverin
    24 июля в 23:41
    Удачи Ловрену в Зените!
    goalaktika
    goalaktika
    24 июля в 22:44
    Игрок много повидавший, хорошее будет усиление в защите
    minai
    minai
    24 июля в 22:19
    Какой то он неуловимый, этот Ловрен.
    Grabovsky
    Grabovsky ответ порт (раскрыть)
    24 июля в 21:47
    Это соккер Бро
    порт
    порт
    24 июля в 21:45
    сегодня, 20:32
    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».

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    сегодня, 21:23
    Как сообщается, хорватский футболист ещё не прибыл в Санкт-Петербург
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    Аллё, собрались, правая рука не знает, что делает левая.
    112910415
    112910415
    24 июля в 21:36
    Главное - ноги пересчитать : должно быть две !
    Legend 6
    Legend 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    24 июля в 21:34
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      24 июля в 21:33
      Удачи ему
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      24 июля в 21:25
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