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ПСЖ готовит предложение по трансферу Милинкович-Савича

сегодня, 10:16

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может покинуть римский клуб этим летом.

Как сообщается, ПСЖ готов сделать предложение по трансферу игрока. Однако парижанам придётся выложить за сербского хавбека внушительную сумму.

Отмечается, что чемпионы Франции уже пытались подписать Милинковича-Савича прошлым летом, предложив за футболиста 60 млн евро, но получили отказ.

В текущем розыгрыше Серии А один из лидеров «Лацио» сыграл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 14:49
надо брать Кулибали в защиту а Савич пусть так и ждёт свои заветные 150 мильоноф фунтов которые он увидит лишь в своих эротических снах и то не факт ! нам и Паредеса хватает за глаза (нет)
матос
матос
сегодня в 12:55
с баблом у катарских парижан проблем 0
juvenale
juvenale
сегодня в 11:55
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 11:22
    Для шейхов нет ФП....
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 10:29
    На кого тренер покажет , того и купят......любой каприз могут исполнить.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:27
    Милинкович-Савич - чемпион среди продаваемых но не проданных......)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 10:21
    Кулибали, Савич.... Кто следующий?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 10:17
    Готовы купить всех!!!
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