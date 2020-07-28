ПСЖ готовит предложение по трансферу Милинкович-Савича

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сегодня, 10:16

Полузащитник «Лацио» может покинуть римский клуб этим летом.

Как сообщается, ПСЖ готов сделать предложение по трансферу игрока. Однако парижанам придётся выложить за сербского хавбека внушительную сумму.

Отмечается, что чемпионы Франции уже пытались подписать Милинковича-Савича прошлым летом, предложив за футболиста 60 млн евро, но получили отказ.

В текущем розыгрыше Серии А один из лидеров «Лацио» сыграл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.