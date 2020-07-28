«Уфа» не получала предложений от «Спартака» по трансферу Урунова и Фомина

Исполняющий обязанности генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал возможные трансферы игроков клуба Даниила Фомина и Остона Урунова в «Спартак».
Конкретно от «Спартака» никаких официальных писем по этим игрокам к нам не поступало. Что касается наших потенциальных новичков, переговоры ведутся, но не в наших интересах называть фамилии до подписания официальных бумаг.
Пока же могу сказать, что мы выкупили у «Краснодара» Артёма Голубева, продлили контракты с Бояном Йокичем, Алексеем Никитиным и Александром Суховым.
Урунова скорее всего в Спартак.
Вопрос времени.
Урунова скорее всего в Спартак.
Вопрос времени.
Зенит - Малком...
ЦСКА - Влашич...
Локо - Крыховяк..
Спартак - Урунов...
Зенит - Малком...
ЦСКА - Влашич...
Локо - Крыховяк..
Спартак - Урунов...