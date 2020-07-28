ГлавнаяНовости

«Уфа» не получала предложений от «Спартака» по трансферу Урунова и Фомина

сегодня, 12:27

Исполняющий обязанности генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал возможные трансферы игроков клуба Даниила Фомина и Остона Урунова в «Спартак».

Конкретно от «Спартака» никаких официальных писем по этим игрокам к нам не поступало. Что касается наших потенциальных новичков, переговоры ведутся, но не в наших интересах называть фамилии до подписания официальных бумаг.

Пока же могу сказать, что мы выкупили у «Краснодара» Артёма Голубева, продлили контракты с Бояном Йокичем, Алексеем Никитиным и Александром Суховым.

Все новости
СлухиЧерышев не захотел переходить в «Зенит»
Сегодня, 19:30 Комментарии72
СлухиЗащитник «Манчестер Юнайтед» Далот заинтересовал «Барселону»
Сегодня, 16:42 Комментарии11
Слухи«Манчестер Юнайтед» сделает предложение по трансферу Хамеса
Сегодня, 16:23 Комментарии20
СлухиБатшуайи окончательно решил покинуть «Челси»
Сегодня, 15:25 Комментарии8
СлухиБога может продолжить карьеру в «Наполи»
Сегодня, 14:18 Комментарии3
Слухи«Реал» рискует упустить Камавингу
Сегодня, 13:16 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:32
Фомин - мимо, он скорее в Динамо или цска.
Урунова скорее всего в Спартак.
Вопрос времени.
Abverin
Abverin
сегодня в 13:15
Нужно ждать, куда свиньи денутся, к ним все равно нормальные не пойдут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:02
Каждый усиляется согласно амбициям......

Зенит - Малком...
ЦСКА - Влашич...
Локо - Крыховяк..
Спартак - Урунов...
матос
матос
сегодня в 12:51
Очень надеюсь и не получите.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:47
Пока откат не получит продажи не будет.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:42
Опять все утки улетели на юг.
Columb
Columb
сегодня в 12:31
Зарема ждет, когда земляки скинут цену на столь выдающихся игроков.
Jantu
Jantu
сегодня в 12:28, ред.
И не получит, спартак занят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100