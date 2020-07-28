Спаситель «Астон Виллы» и главный талант Англии. Их ждут новые клубы

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вчера, 11:21

Трансферный рынок на фоне смещенных сезонов и эффекта от пандемии коронавируса может быть непредсказуемым. «Соккер.ру» — о сделках в Англии, которые могут все же состояться.

Перед сезоном-2020/21 многие находятся в подвешенном состоянии, толком не понимая, как он начнется, когда он начнется, будет ли вторая волна заражений новой коронавирусной инфекцией, какой удар она нанесла по спортивной экономике. Эти факторы неопределенности позволяют прогнозировать один из самых спокойных и осторожных трансферных периодов за последние годы. Но даже в таких условиях английские клубы могут снова стать лидерами по затратам – Премьер-Лига сделала все, чтобы финансовый удар смягчить, а значит, кое-какие ресурсы на усиление поступят. В английской прессе уже рассуждают о том, какие покупки могут состояться в ближайшее время. Посмотрим, какие имена и клубы фигурируют.

Кай Хаверц в «Челси»

«Челси» уже достаточно активно ведет себя на рынке, словно наверстывает упущенное – ведь прошлым летом не получилось подписать замену Эдену Азару, ушедшему в «Реал». «Синие» ранее заключили сделки с Тимо Вернером и Хаким Зиехом – еще до открытия трансферного окна, как бы подчеркивая свою состоятельность и уверенность в завтрашнем дне. Останавливаться на достигнутом лондонцы вряд ли станут, учитывая их намерение вернуться в ранг борцов за титул. Пишут, что «Челси» уже согласовал с Хаверцем условия личного контракта. А сумма сделки с «Байером» оценивается в 73 миллиона фунтов с учетом бонусов.

Джонатан Дэвид в «Лидс»

Возвращения «Лидса» в Премьер-Лигу ждали давно. И клубу никак нельзя ударить в грязь лицом. Значит, от него тоже стоит ждать трансферной активности – для усиления под АПЛ . Наверняка одной из главных целей станет 20-летний Дэвид из «Гента». В бельгийском клубе подтверждали, что уже было предложение от «Лидса», которое отклонили. Но будут еще попытки. Джонатан забил 37 мячей в двух последних сезонах и имеет много ухажеров из Англии. А «Лидсу» атаку стоит усиливать, поскольку Патрик Бэмфорд может и не вытащить. Он забил в прошлом сезоне 16 голов, но нанес всего 143 удара в 45 матчах чемпионата.

Томас Партей в «Арсенал»

Еще одним клубом, которому жизненно необходимо усиление, будет «Арсенал». «Канониры» выступили неудачно в нынешнем сезоне и должны провести перезагрузку, которая без обновления состава невозможна. И Партей будет одной из главных целей, если верить английским СМИ . Проблемой могут стать запросы «Атлетико», который настаивает только на применении пункта об отступных в размере 44 миллионов фунтов. У «Арсенала» денег ведь не так много. Но «канониры» могут отправить в обратном направлении Александра Ляказетта, Маттео Гендузи или Лукаса Торрейру. Сам Партей ранее говорил о желании перебраться в Премьер-Лигу.

Каллум Уилсон в «Тоттенхэм»

Также стоит ожидать, что вылетевший в Чемпионшип «Борнмут» будет подвержен нападению со стороны желающих растащить из команды ее лучших футболистов. Среди них – Уилсон, на которого поглядывает «Тоттенхэм». Причем «шпорам» он может обойтись всего в 10 миллионов фунтов, хотя прошлым летом оценивался в 50 миллионов. Это падение вызвано плохим сезоном «Борнмута» и самого Уилсона, но менее талантливым он от этого не стал – так считают в Англии. В нынешнем сезоне Уилсон забил восемь мячей, а в прошлом – 14, плюс сделал девять голевых передач.

Андре Онана в «Челси»

О том, как «Челси» метается в поисках нового вратаря, мы писали отдельно. Последние веяния говорят о том, что Яна Облака будет крайне тяжело заполучить. А вот Онана – вполне реально. Во всяком случае, в «Челси» твердо намерены заменить Кепу Аррисабалагу, который растерял всякую надежность. Его даже в минувшем сезоне в нескольких матчах заменял ветеран Вилли Кабальеро – о доверии со стороны Фрэнка Лэмпарда речи не идет. Но любопытно, что на Онана претендуют и другие клубы. Например, «Байер» даже сделал предложение в размере 18 миллионов фунтов, но его «Аякс» отклонил – ждет чего-то более щедрого в этой конкурентной борьбе.

Джейдон Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Возвращение Санчо в Англию – отдельная длинная история, которая все тянется и тянется. Но кажется, что близится ее завершение. МЮ сделал Санчо своей главной трансферной целью, особенно после выдающегося сезона в исполнении Джейдона – он забил 17 мячей и сделал 16 голевых передач в составе дортмундской «Боруссии». В Германии пишут, что «Юнайтед» уже сделал предложение в размере 89 миллионов фунтов, но дортмундцы его отклонили, желая сорвать более мощный куш – как минимум на 20 миллионов больше.

Натан Аке в «Манчестер Сити»

Загрустившие «горожане» тоже должны активизироваться на рынке, чтобы не допустить повторения завершившегося сезона, в котором «Ливерпуль» даже не позволил навязать ему борьбу. Оборона – одна из просевших зон в «Сити». Венсан Компани уехал прошлым летом, а Эмерик Ляпорт пропустил большую часть сезона из-за травмы. Приоритетом для «Сити» станет усиление обороны – с этого, если помните, Хосеп Гвардиола начал строительство доминирующего «Манчестера», когда туда пришел. Вылет «Борнмута» из АПЛ дает хорошие шансы подписать недорого сильного защитника – Аке. А Натан, который в свое время не закрепился в «Челси», получит возможность реабилитировать карьеру.

Джек Грилиш в «Манчестер Юнайтед»