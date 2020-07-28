«Реал» рискует упустить Камавингу

«Реал» может упустить возможность подписать полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавингу.
Как сообщается, мадридский клуб не планирует серьезных приобретений этим летом, так как бюджет команды пострадал после пандемии коронавируса.
Этот факт открывает возможности для других клубов, которые заинтересованы в подписании французского вундеркинда. Отмечается, что «Бавария» и ПСЖ готовы приобрести Камавингу уже в это трансферное окно.
В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 17-летний полузащитник провёл 25 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.