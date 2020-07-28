«Реал» рискует упустить Камавингу

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вчера, 13:16

«Реал» может упустить возможность подписать полузащитника «Ренна» .

Как сообщается, мадридский клуб не планирует серьезных приобретений этим летом, так как бюджет команды пострадал после пандемии коронавируса.

Этот факт открывает возможности для других клубов, которые заинтересованы в подписании французского вундеркинда. Отмечается, что «Бавария» и ПСЖ готовы приобрести Камавингу уже в это трансферное окно.

В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 17-летний полузащитник провёл 25 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.