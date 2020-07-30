ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Кокорин в «Спартаке». Газизов бросает перчатку «Зениту»

30 июля 2020, 16:02
00:00 / 00:00

Такие сделки заключаются на политических небесах? «Соккер.ру» оценивает ставку москвичей.

Чтобы стало понятно, почему некоторые фанаты «Спартака» удивляются развороту в комментариях, приведем слова Кокорина:

Ни за какие деньги не перешел бы в «Спартак». Это связано с детской обидой, когда меня там не оценили, а не с «Динамо».

Но обиды – обидами, а 11-12 миллионов евро – аргумент. Семья Кокорина между Сочи и Москвой ожидаемо выбирает столицу. У «Ромы» нет денег, а у Федуна есть связи. «Динамо» давало хорошие деньги, но меньше.

Кокорин выбрал клуб, который раньше троллил нецензурной кричалкой. Там еще первые слова вам знакомы: «Не устану повторять»... Александр по пути в «Спартак», получается ответ на переход свободного агента Дзюбы в «Зенит».

Но только если Кокорин в «красно-белой» форме сыграет лучше, чем Широков или Еременко. Не каждый сильный футболист с опытом работы на конкурентов «Спартака» себя раскрывает именно в этой команде.

За Кокорина воевали на облаках

«Локомотив» мог отказаться от Кокорина по двум причинам. Первая – посчитали, что Александр просит слишком много денег, а именно подъемные и солидный контракт на три года. Вторая – добрый чиновник Пак оказался злопамятным, и поскольку имеет связь с РЖД, вежливо попросил «Локомотив» пройти мимо.

Но если руководство «Зенита» не смогло убедить власти, что пора выдать Кокорину путевку в состав чемпионов после дисциплинарной ссылки в «Сочи», а «Спартак» смог, то получается, что московские чиновники с петербургскими корнями решили подыграть Федуну. И не подыгрывать Миллеру, ведь Семак был за возвращение Александра, о чем сто раз говорил публично.

Также учтите, что право первой трансферной ночи появилось у «Сочи» — Федотов вчера заявлял, что рассчитывает на Кокорина, а форвард тренировался с его командой. Но как только «Спартак» получил согласие форварда – сработал на опережение. «Зениту» или «Локомотиву» свободный агент не достался. И не надо делать вид, что эти клубы им не интересовались – еще как интересовались.

«Спартак» поставил на опытного

Что объединяет Ларссона, Понсе и Соболева? Молодые форварды, которые допускают ошибки в рядовых матчах, где Кокорин может попасть в ворота. Александр не мастак решающих голов в ворота сложных соперников. Зато может огорчить середняков – как раз тех, с кем «Спартак» играл ужасно, с которыми часто не хватало опыта для получения трех пунктов.

А ведь параллельно в прошлом сезоне стали «чемпионом Москвы в РПЛ», набрав больше всех пунктов в дерби. Кокорин может добавить то, чего пока нет – голы тем, кого «красно-белые», что плохо играют первым номером, не могут додавить. Конечно, в случае с Александром к контракту прилагается перечень логичных опасений, но Кокорин – не последний форвард по одаренности и мастерству.

Газизову важно проявить себя

Все чаще говорят, что у Федуна появился новый первый советник. В разные годы таковыми были его зять и родной брат Андрей, мелькали другие люди – переводчики, водители и вышибалы, а теперь перешли к советам светской львицы и бывшей модели. У Леонида Арнольдовича новая жена, она из Уфы, откуда и приехал Газизов.

Слабо верится в сказки, что собеседование с новым директором провела именно госпожа Зарема Салихова, но легко поверить, что Федун слушает новую супругу. В этом ничего плохого нет. Как нет ничего плохого в желании Газизова «бросить перчатку „Зениту“» — сам об этом сказал. Перехват Кокорина, о котором тысячу два раза вспоминал Семак, – яркий ход, хотя и недешевый.

Кокорину пора стать взрослым

Александр, заполучив миллионы Федуна и Алекперова, а вдобавок контракт на целых три года (или даже по схеме «3+1»), может растерять мотивацию. И в ЛЧ играть не будет, чтобы стараться. Конкурентов в «Спартаке» у него целых три – не считая Мелкадзе и Глушенкова, всякое возможно. Причем учтите, что при схеме «3-5-2» Ларссона нельзя перевести на левый фланг атаки, поставив Кокорина и Соболева в центре.

Все основания расслабиться и наслаждаться жизнью в Москве, где давненько не бывал на постоянной основе. Газизову и Тедеско очень важно выжать из Кокорина максимум, контролируя его на поле и за его пределами. «Зенит» ему доверял и пожалел, «Сочи» тоже недоглядел – Александр нарушал режим самоизоляции, остался себе на уме. В столице важно, чтобы Кокорин думал о футболе и сыграл на пределе возможностей. Иначе будет как Шюррле, не лучше.

«Спартаку» пригодятся голы

Худший сценарий для «красно-белых» — потеряют Жиго летом, не смогут найти равноценную замену в центр, а вдобавок вернут Глушакова и не угадают с новым правым латералем, хотя вроде бы ищут своего Марио Фернандеса. Предсказуемой тактической конструкции Тедеско нужна монолитность, а поскольку молодость была пороком – например, в кубковый финал не прошли после ошибки Гапонова, а в РПЛ подкосила ужасная форма Бакаева после карантина, хотя тренер ему доверял, то Кокорин может добавить рвения, как в первых матчах за «Сочи».

Александр ведь умеет как изображать активность, получая зарплату, так и реально хорошо играть в футбол. Новичка Газизов выбрал неоднозначного, но тут скорее было желание показать «Зениту» — нам разрешили то, что вам запретили. Петербуржцам не дали оставить Кокорина в заявке на весну, чтобы стал чемпионом России. «Локомотив» вежливо попросили на трансферном комитете отклонить кандидатуру Александра. А вот «Лукойлу» дали отмашку и разрешили забрать себе звездного игрока.

Газизов обещал Медведеву, что если «Зенит» не будет уважительно относиться к «Спартаку», то «будет больно». Теперь следим за развитием ситуации. Точно присмотримся к судейству в играх «красно-белых» в новом сезоне. Обязательно оценим их результаты против «Уфы» и «Химок». Не пропустим, что фанаты «Спартака» придумают в ответ на антисемитский баннер, который руководство «Зенита» допустило на трибуну своего стадиона – Федун явно не оценил этот «юмор».

Так что все самое интересное – впереди. Как и Погребняк, Александр получит опыт игры за тройку давних врагов – «Спартак», «Зенит» и «Динамо». Причем, как и Павел, Кокорин высказывал неприятие к «красно-белым», но если форвард «Урала» не менял мнение, то новичок команды Тедеско выбрал новым пристанищем тех, кого недолюбливал. Впрочем, Кокорин никогда не скрывал, что ему важен финансовый фактор.

И Геркус тоже прав — «Спартак» рискует, подписывая новичка с репутацией. Но рассчитывают на преображение Кокорина по лекалам его друга Дзюбы. Если неожиданно Александр в зрелом возрасте станет стабильным нападающим – «Спартак» не пожалеет о подписании мастеровитого свободного агента. Осталось не стать новым трансферным разочарованием, ведь для начала надо сыграться с Соболевым и вытеснить в запас Понсе или Ларссона.

У Кокорина непростая задача в «Спартаке». Отдельные фанаты не примут его, пока не придут голы. Команде не простят еще один сезон без еврокубков. Александр должен собраться и выдать лучший сезон в карьере. Если Федун и Алекперов убедили всех, что Кокорину можно в «Спартак», то могут убедить чуть позже, что форвард заслужил вернуться в сборную – Черчесов не отвергал такую перспективу.

Поэтому и для форварда, и для его нового клуба впереди определяющий сезон. Еще вчера казалось, что «Сочи» заполучит свободного агента, которого побаивались брать без отмашки другие, а сегодня Кокорин в «Спартаке», ведь вылетел в Москву не на экскурсию, а для заключения контракта. Получаете опытного форварда за солидные деньги с контрактом «3+1», но опасений и надежд пока поровну. Все покажет игра, и ждать недолго – 8 августа Александр может выйти на поле в составе «Спартака» в матче против «Сочи».

«Красно-белые» еще вчера специально выбрали фотографию с прошлого матча, где Кокорин борется с Зобниным, а сегодня ответили на шутку фаната, что подчеркнул в сообщении клуба буквы фамилии Александра, напомнив о Фалькао? Похоже на то. Но если Радамель в «Спартак» не поехал, то бывший форвард «Динамо» и «Зенита» согласился на условия сделки. Многослойный трансфер, но надо дождаться первых матчей, ведь все поспешные оценки будут гаданием на кофейной гуще.

Тот случай, когда и если заиграет, и если провалится, многие скажут одну фразу: «Я так и знал».

Спортдир «Тамбова»: «Планируем заключить с Рыжиковым контракт на год»
Вчера, 18:37 Комментарии3
Слухи«Удинезе» готов продать Бекао в ЦСКА за 10 млн евро
Вчера, 15:23 Комментарии29
Урунов в начале следующей недели пройдет медосмотр в Москве
Вчера, 14:22 Комментарии19
СлухиАгенты Кузяева предложили игрока «Бернли»
Вчера, 14:10 Комментарии22
СлухиБекао близок к возвращению в ЦСКА
Вчера, 13:41 Комментарии28
СлухиЛала может перейти в «Спартак», ранее игроком интересовался «Ман Сити»
Вчера, 12:05 Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 23:12
Бабло побеждает добро! И здесь политика!..
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:09
Газизов наказал Зенит )
trimetil
trimetil
вчера в 18:47
Федун обещал отдать Спартак болельщикам, а отдал своей подружке Зареме.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:49
это сброс балласта))))
текепбир
текепбир ответ Алексей Соколов 2 (раскрыть)
вчера в 15:37
интересно а что такое "зашквареный"?
Алексей Соколов 2
Алексей Соколов 2 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 12:39
Ахаха! Зенит просто спихнул зашкваренный баланс налево, но ты продолжай, выдумай ваши победы!
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 09:07
Не мог Зенит зашквариться...малява пришла на мадам Коко...
neukomm
neukomm
вчера в 07:41
Спартак и так по своей атмосфере Дом 2 на НТВ - вечные сенсации, расследования, интриги. Так еще и подписать хотят очередного интригана, который четко обозначил когда-то свое возможное пребывание в Спартаке. Вместо того, чтобы подвергнуть этого зажравшегося и зарвавшегося инфантила футбольной анафеме, клубы наперебой скачут на носочках и предлагают ох..ные контракты.
valt134
valt134
вчера в 01:55
    valt134
    valt134
    вчера в 01:53
    Конченный...
    valt134
    valt134
    вчера в 01:52
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      30 июля в 22:56
      Круто -кока хрюндель (без обид),думаю он будет особо мотивирован на игры с болотными . А если подтянуть еще одного зека ,то банда будь здоров,только шампанское с табуретками,успевай прятать.
      Игорь Ларин 1958
      Игорь Ларин 1958
      30 июля в 21:51
      Вот не ожидал, что газпром отпустит Кокорина в Спартак. Ситуация в чём то похожа на переход Дзюбы в Зенит. Тем интереснее будет посмотреть, как он впишется в команду.
      pomor 445
      pomor 445 ответ Чист (раскрыть)
      30 июля в 20:22
      Это он на Паке нагрелся, а тебя стулом огрел бы без последствий. Над тобой бы и посмеялись. Футболист тоже должен быть человеком. Тем более, публичная личность, представляющая свой клуб.
      Чист
      Чист
      30 июля в 20:04
      Какие перчатки какие перехваты -просто кто то очень высокий деятель далёкий от футбола человек решил что Кокорин не должен играть в Зените -вот и всего делов и Семак там воюет зря раз так решили ничего не сделать
      Чист
      Чист ответ pomor 445 (раскрыть)
      30 июля в 19:57
      ты забылся наверно он ведь в футбол идёт играть а не на партиную работу - да вот ещё бы он встпил в Единую россию и бросил пить и курить а больше бы молился и аёда поехали -он хороший игрок и пусть играет а то вы кроме тюрмы его ничего видеть не хотите
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      30 июля в 19:55
      Я против зюбы готов на все)
      Delight
      Delight
      30 июля в 18:35
      Кокорин, если всё отбросить - обычный наёмник. У него даже какого-то определённого клуба то и не было. То там, то сям. Ну, посмотрим. Если будет мотивирован не на полирование лавки, а на игру и результат - может и перезагрузит карьеру. Лучше бы, конечно, к Валере его. Там бы сделали снова человеком.
      pomor 445
      pomor 445 ответ Сергей19 (раскрыть)
      30 июля в 18:15
      Федуну ему надо доказывать, чтобы бабки оправдать, а не Зениту. На болельщиков ему наплевать на чьих бы то ни было. В Зените его уже давно нет и чемпионами стали без него. Во встрече с Сочи ждали доказательств, но даже намёка не дождались. С юнцами Ростова выглядел молодцом. Надо отметить, что это не случайно. Этот нераскрывшийся талант никогда не выручал команду в решающие моменты. Его стихия - удача. У команды прёт и он молодцом, а в тяжёлой игре борьбе он - труха. Баловень, одним слоем, бабочка. К его прибытию в Зенит относился отрицательно. И недаром, огребли только вредное влияние на коллектив, проблемы с общественностью и уголовные заботы. За время, предоставленное после тюряги, никакого улучшения человеческого качества не проявил. Хорошо, что избавились. Надо было раньше, но Семак отстаивал очень усердно. Зачем ему была эта головная боль, не пойму. Я в отношении Кокоши был на стороне руководства. Перед тюрьмой не выгнали, как Галицкий Мамаева, и после тюрьмы вернули - это правильно поступили, по-человечески. Он же на это наплевал, скандалы учинил с тактическим переводом в Сочи. По-прежнему давится за лишнюю копейку, а главное ничего не поменял в человеческом плане. Если Спартаку удастся наставить его на путь истинный, буду рад. Только не верю в это абсолютно.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ pomor 445 (раскрыть)
      30 июля в 17:45
      Ты первее
      VAN ARM
      VAN ARM
      30 июля в 17:41
      это надо показывать в игре))) на бумаге это выглядит смешно)))
      pomor 445
      pomor 445
      30 июля в 17:37, ред.
      Бросьте вы про какие-то перчатки. Ведь, совершенно ясно, что все козыри были в руках у Миллера и, если он от Кокоши окончательно отказался, то имел на это причины. Будет ли Кокоша мстить, или нет - его не интересовало. В конце концов по сравнению с соперниками в ЛЧ Кокоша величина не столь значительная, чтобы этого опасаться. Скажу больше. Кокорин в Спартаке, если заиграет, Зениту для ЛЧ принесёт пользы больше в качестве спаринг-партнёра.
      Silent Assassin
      Silent Assassin ответ d_fincher (раскрыть)
      30 июля в 17:37
      Джикия защищал Кокорина во время определённых событий.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      30 июля в 17:37
      Опа, Мыловар, уже кеды переобул?)
      Талантливый форвард к вам едет, да?)
      112910415
      112910415
      30 июля в 17:32
        pomor 445
        pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        30 июля в 17:26
        Юнцам из Ростова. Быстро ты переобулся. Пожалуй всех своих опередил.
        Grabovsky
        Grabovsky
        30 июля в 17:25
        Свинки радуются. Ща с гулиевым кокоша встретится прибухнут разнесут чего нибудь. Ну а так удачи саше!
        pomor 445
        pomor 445
        30 июля в 17:24
        Кокорин выбрал клуб, который раньше троллил нецензурной кричалкой.
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Будет пить из колодца, в который наплевал.
        Армейская душа
        Армейская душа ответ Сергей19 (раскрыть)
        30 июля в 17:06
        Ну он уже доказал - свиньи ему будут платить больше, чем в Зените. Всё - можно и на лавке по-сидеть
        Red blu
        Red blu
        30 июля в 17:05
        Ожидаемый трансфер, теперь Кокорин будет мстить в ворота Зенита.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100