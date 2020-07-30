Кокорин в «Спартаке». Газизов бросает перчатку «Зениту»

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30 июля 2020, 16:02

Такие сделки заключаются на политических небесах? «Соккер.ру» оценивает ставку москвичей.

Чтобы стало понятно, почему некоторые фанаты «Спартака» удивляются развороту в комментариях, приведем слова Кокорина:

Ни за какие деньги не перешел бы в «Спартак». Это связано с детской обидой, когда меня там не оценили, а не с «Динамо».

Но обиды – обидами, а 11-12 миллионов евро – аргумент. Семья Кокорина между Сочи и Москвой ожидаемо выбирает столицу. У «Ромы» нет денег, а у Федуна есть связи. «Динамо» давало хорошие деньги, но меньше.

Кокорин выбрал клуб, который раньше троллил нецензурной кричалкой. Там еще первые слова вам знакомы: «Не устану повторять»... Александр по пути в «Спартак», получается ответ на переход свободного агента Дзюбы в «Зенит».

Но только если Кокорин в «красно-белой» форме сыграет лучше, чем Широков или Еременко. Не каждый сильный футболист с опытом работы на конкурентов «Спартака» себя раскрывает именно в этой команде.

За Кокорина воевали на облаках

«Локомотив» мог отказаться от Кокорина по двум причинам. Первая – посчитали, что Александр просит слишком много денег, а именно подъемные и солидный контракт на три года. Вторая – добрый чиновник Пак оказался злопамятным, и поскольку имеет связь с РЖД , вежливо попросил «Локомотив» пройти мимо.

Но если руководство «Зенита» не смогло убедить власти, что пора выдать Кокорину путевку в состав чемпионов после дисциплинарной ссылки в «Сочи», а «Спартак» смог, то получается, что московские чиновники с петербургскими корнями решили подыграть Федуну. И не подыгрывать Миллеру, ведь Семак был за возвращение Александра, о чем сто раз говорил публично.

Также учтите, что право первой трансферной ночи появилось у «Сочи» — Федотов вчера заявлял, что рассчитывает на Кокорина, а форвард тренировался с его командой. Но как только «Спартак» получил согласие форварда – сработал на опережение. «Зениту» или «Локомотиву» свободный агент не достался. И не надо делать вид, что эти клубы им не интересовались – еще как интересовались.

«Спартак» поставил на опытного

Что объединяет Ларссона, Понсе и Соболева? Молодые форварды, которые допускают ошибки в рядовых матчах, где Кокорин может попасть в ворота. Александр не мастак решающих голов в ворота сложных соперников. Зато может огорчить середняков – как раз тех, с кем «Спартак» играл ужасно, с которыми часто не хватало опыта для получения трех пунктов.

А ведь параллельно в прошлом сезоне стали «чемпионом Москвы в РПЛ », набрав больше всех пунктов в дерби. Кокорин может добавить то, чего пока нет – голы тем, кого «красно-белые», что плохо играют первым номером, не могут додавить. Конечно, в случае с Александром к контракту прилагается перечень логичных опасений, но Кокорин – не последний форвард по одаренности и мастерству.

Газизову важно проявить себя

Все чаще говорят, что у Федуна появился новый первый советник. В разные годы таковыми были его зять и родной брат Андрей, мелькали другие люди – переводчики, водители и вышибалы, а теперь перешли к советам светской львицы и бывшей модели. У Леонида Арнольдовича новая жена, она из Уфы, откуда и приехал Газизов.

Слабо верится в сказки, что собеседование с новым директором провела именно госпожа Зарема Салихова, но легко поверить, что Федун слушает новую супругу. В этом ничего плохого нет. Как нет ничего плохого в желании Газизова «бросить перчатку „Зениту“» — сам об этом сказал. Перехват Кокорина, о котором тысячу два раза вспоминал Семак, – яркий ход, хотя и недешевый.

Кокорину пора стать взрослым

Александр, заполучив миллионы Федуна и Алекперова, а вдобавок контракт на целых три года (или даже по схеме «3+1»), может растерять мотивацию. И в ЛЧ играть не будет, чтобы стараться. Конкурентов в «Спартаке» у него целых три – не считая Мелкадзе и Глушенкова, всякое возможно. Причем учтите, что при схеме «3-5-2» Ларссона нельзя перевести на левый фланг атаки, поставив Кокорина и Соболева в центре.

Все основания расслабиться и наслаждаться жизнью в Москве, где давненько не бывал на постоянной основе. Газизову и Тедеско очень важно выжать из Кокорина максимум, контролируя его на поле и за его пределами. «Зенит» ему доверял и пожалел, «Сочи» тоже недоглядел – Александр нарушал режим самоизоляции, остался себе на уме. В столице важно, чтобы Кокорин думал о футболе и сыграл на пределе возможностей. Иначе будет как Шюррле, не лучше.

«Спартаку» пригодятся голы

Худший сценарий для «красно-белых» — потеряют Жиго летом, не смогут найти равноценную замену в центр, а вдобавок вернут Глушакова и не угадают с новым правым латералем, хотя вроде бы ищут своего Марио Фернандеса. Предсказуемой тактической конструкции Тедеско нужна монолитность, а поскольку молодость была пороком – например, в кубковый финал не прошли после ошибки Гапонова, а в РПЛ подкосила ужасная форма Бакаева после карантина, хотя тренер ему доверял, то Кокорин может добавить рвения, как в первых матчах за «Сочи».

Александр ведь умеет как изображать активность, получая зарплату, так и реально хорошо играть в футбол. Новичка Газизов выбрал неоднозначного, но тут скорее было желание показать «Зениту» — нам разрешили то, что вам запретили. Петербуржцам не дали оставить Кокорина в заявке на весну, чтобы стал чемпионом России. «Локомотив» вежливо попросили на трансферном комитете отклонить кандидатуру Александра. А вот «Лукойлу» дали отмашку и разрешили забрать себе звездного игрока.

Газизов обещал Медведеву, что если «Зенит» не будет уважительно относиться к «Спартаку», то «будет больно». Теперь следим за развитием ситуации. Точно присмотримся к судейству в играх «красно-белых» в новом сезоне. Обязательно оценим их результаты против «Уфы» и «Химок». Не пропустим, что фанаты «Спартака» придумают в ответ на антисемитский баннер, который руководство «Зенита» допустило на трибуну своего стадиона – Федун явно не оценил этот «юмор».

Так что все самое интересное – впереди. Как и Погребняк, Александр получит опыт игры за тройку давних врагов – «Спартак», «Зенит» и «Динамо». Причем, как и Павел, Кокорин высказывал неприятие к «красно-белым», но если форвард «Урала» не менял мнение, то новичок команды Тедеско выбрал новым пристанищем тех, кого недолюбливал. Впрочем, Кокорин никогда не скрывал, что ему важен финансовый фактор.

И Геркус тоже прав — «Спартак» рискует, подписывая новичка с репутацией. Но рассчитывают на преображение Кокорина по лекалам его друга Дзюбы. Если неожиданно Александр в зрелом возрасте станет стабильным нападающим – «Спартак» не пожалеет о подписании мастеровитого свободного агента. Осталось не стать новым трансферным разочарованием, ведь для начала надо сыграться с Соболевым и вытеснить в запас Понсе или Ларссона.

У Кокорина непростая задача в «Спартаке». Отдельные фанаты не примут его, пока не придут голы. Команде не простят еще один сезон без еврокубков. Александр должен собраться и выдать лучший сезон в карьере. Если Федун и Алекперов убедили всех, что Кокорину можно в «Спартак», то могут убедить чуть позже, что форвард заслужил вернуться в сборную – Черчесов не отвергал такую перспективу.

Поэтому и для форварда, и для его нового клуба впереди определяющий сезон. Еще вчера казалось, что «Сочи» заполучит свободного агента, которого побаивались брать без отмашки другие, а сегодня Кокорин в «Спартаке», ведь вылетел в Москву не на экскурсию, а для заключения контракта. Получаете опытного форварда за солидные деньги с контрактом «3+1», но опасений и надежд пока поровну. Все покажет игра, и ждать недолго – 8 августа Александр может выйти на поле в составе «Спартака» в матче против «Сочи».

«Красно-белые» еще вчера специально выбрали фотографию с прошлого матча, где Кокорин борется с Зобниным, а сегодня ответили на шутку фаната, что подчеркнул в сообщении клуба буквы фамилии Александра, напомнив о Фалькао? Похоже на то. Но если Радамель в «Спартак» не поехал, то бывший форвард «Динамо» и «Зенита» согласился на условия сделки. Многослойный трансфер, но надо дождаться первых матчей, ведь все поспешные оценки будут гаданием на кофейной гуще.

Тот случай, когда и если заиграет, и если провалится, многие скажут одну фразу: «Я так и знал».