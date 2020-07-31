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Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»

сегодня, 17:13

«Зенит» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Юрием Жирковым.

Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Жирков присоединился к «Зениту» 30 января 2016-го. За четыре с половиной года игрок провел в составе сине-бело-голубых 107 матчей, забил пять мячей и отдал 15 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» защитник дважды выиграл Российскую Премьер-лигу, завоевал два Кубка и Суперкубок страны.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 19:25
нет они собирают бабло на ЛЧ
blitz
blitz
сегодня в 19:15
Во втором тайме выйти посыпать поле песочком ещё сможет.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:12
Тяжело с трубы слезть...играй Юрок играй...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 19:06
Этот Жирик молодец, не клоун!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:06
Для зенита это хорошее решение, Юра несмотря на возраст очень даже неплох.
Сп62
Сп62
сегодня в 19:00
Пусть играет пока играется.
димон 37
димон 37
сегодня в 18:32
Отдайте юре паспорт
andrefino13
andrefino13
сегодня в 18:25
Ему нет альтернативной замены, игрок очень высокого уровня, физика в порядке, интеллект с возрастом только качественнее становится. Если для сравнения, чтобы понимали, его конкуренты к примеру :Рыбус, Кучаев, Скопинцев, тот же Обляков.... Рядом никого не стоит.... Удачи Юре, и попылить ещё лет пять.
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
сегодня в 18:25
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
    сегодня в 18:23
    колени не трогаем, это святое
    kotmyshka
    kotmyshka
    сегодня в 18:22
    Все еще один из лучших
    PiterGrad
    PiterGrad
    сегодня в 18:22
    Удачи Юре...для нашего чемпа он хорош.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 18:21
    До сих пор не пойму зачем мы убрали Комбарова и Глушакова
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 18:15
    Зенит уже подписывает игроков на 1 год , видимо деньги кончились !
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 18:13
    Орлов: «У «Зенита» нет денег на покупки» . Видимо у Зенита действительно дела плохи !
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 18:13
    а семак плачет, что нет усиления - вот ещё один пенсионер, на 15 минут в каждой игре.
    post-navigator
    post-navigator
    сегодня в 17:52
    Отлично, Юра! Третий титул успеет взять с Зенитом!
    iri13
    iri13
    сегодня в 17:49
    Отлично!
    drug01
    drug01
    сегодня в 17:49
    Юра держись за Газпром
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    сегодня в 17:49
    Это хорошо значит один гол уже точно в воротах "народных"...
    Gunslinger
    Gunslinger ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 17:48
    Чёт ты мелочиться начал, писал бы уже "к полтиннику"!
    И ещё 10 лет мог бы на лаврах почивать! :)))
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 17:48
    Жиркову не помешает ещё как минимум один два трофея. Гыгыгы
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 17:40
    Юрец-трудяга. Старый конь борозды не испортит.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 17:33
    Через 3 недели уже 37! Но пример Златана должен вдохновлять Юрка на новые футбольные свершения. Во всяком случае, процент полезности от него видится одним из самых высоких в Зените. Так что удачного сезона, ветеран!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 17:32
    Будет бегать пока колени в обратную не начнут выворачиваться.
    4RT
    4RT
    сегодня в 17:31
    Ещё вполне не плохо бегает
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 17:29
    Пусть играет.
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 17:28
    Неплохая прибавка к пенсии!
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 17:27
    У Юры открылось второе дыхание.
    Bikcon
    Bikcon
    сегодня в 17:25
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