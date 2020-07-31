Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»

«Зенит» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Юрием Жирковым.
Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Жирков присоединился к «Зениту» 30 января 2016-го. За четыре с половиной года игрок провел в составе сине-бело-голубых 107 матчей, забил пять мячей и отдал 15 результативных передач.
Вместе с «Зенитом» защитник дважды выиграл Российскую Премьер-лигу, завоевал два Кубка и Суперкубок страны.
И ещё 10 лет мог бы на лаврах почивать! :)))
И ещё 10 лет мог бы на лаврах почивать! :)))