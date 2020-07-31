Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»

1596204819

сегодня, 17:13

«Зенит» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником .

Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Жирков присоединился к «Зениту» 30 января 2016-го. За четыре с половиной года игрок провел в составе сине-бело-голубых 107 матчей, забил пять мячей и отдал 15 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» защитник дважды выиграл Российскую Премьер-лигу, завоевал два Кубка и Суперкубок страны.