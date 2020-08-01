Миранчук и Крыховяк разделили звание лучшего игрока «Локо» в сезоне-2019/20

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01 августа 2020, 22:05

Полузащитники и признаны болельщиками лучшими игроками московского «Локомотива» в сезоне-2019/20.

В «Локо» отмечают, что впервые в клубной истории это звание разделили два игрока.

Это был сложный выбор! 😯



По ходу голосования Лёша и Гжегож поочерёдно вырывались вперёд, но к финишу пришли вровень! 💪🏻



Многие просили присудить победу сразу двоим, с чем мы абсолютно согласны! 🤝



Лёша Миранчук и Гжегож Крыховяк – лучшие в «Локо» в сезоне 19/20! 🔝 pic.twitter.com/1fhzB7ESGl — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 1, 2020

Миранчук сыграл в 32 матчах минувшего сезона в составе «железнодорожников» и отметился 16 голами и 5 голевыми передачами. В активе Крыховяка 10 голов и 5 передач в 33 играх.