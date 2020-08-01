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Миранчук и Крыховяк разделили звание лучшего игрока «Локо» в сезоне-2019/20

01 августа 2020, 22:05

Полузащитники Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк признаны болельщиками лучшими игроками московского «Локомотива» в сезоне-2019/20.

В «Локо» отмечают, что впервые в клубной истории это звание разделили два игрока.

Миранчук сыграл в 32 матчах минувшего сезона в составе «железнодорожников» и отметился 16 голами и 5 голевыми передачами. В активе Крыховяка 10 голов и 5 передач в 33 играх.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:25
Поляк после рестарта чуток сдал а так он мог стать лучшим.
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 05:44
крых был лучше))))
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
02 августа в 00:24
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    02 августа в 00:06
    А что так можно ??
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    01 августа в 23:43
    За подписку в вк 2000 очков
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    01 августа в 23:05, ред.
    Где мои очки для ставок? 2000
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    01 августа в 23:04
    Из области сослагательного : можно лишь предполагать какой был бы результат, если бы на уровне этих двоих сыграл бы ещё и Смолов (а в теории он вполне мог бы).
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov ответ sihafazatron (раскрыть)
    01 августа в 22:55
    А крыховяк походу ннсколько раз двоился))
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
    01 августа в 22:28
    Считали игры 2-ух миранчуков))
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    01 августа в 22:26
    Сам при голосовании долго думал, но все таки гжегож лучший! И не только в локо, а во всей лиге в этом сезоне
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    01 августа в 22:25
    В текущем сезон рпл вроде как всего 30 туров.. Кикнадзе волшебник)
    STVA 1
    STVA 1
    01 августа в 22:15
    Поляк!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 августа в 22:07
    Оба заслужили этого
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