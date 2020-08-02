К. Шмейхель может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

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02 августа 2020, 10:25

«Манчестер Юнайтед» находится в поисках нового голкипера.

Как сообщается, «красные дьяволы» намерены найти замену , игра которого не устраивает боссов команды. В распоряжении МЮ есть молодой , играющий на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед», однако руководство клуба считает, что 23-летний вратарь ещё не готов выступать на уровне первой команды «Манчестер Юнайтед». Боссы МЮ рассчитывают, что Хендерсон должен стать первым номером клуба через несколько лет.

На данный момент главным кандидатом на роль основного голкипера «красных дьяволов» является из «Лестера». 33-летний вратарь имеет ещё три года по контракту с «лисами», однако в МЮ уверены, что трансфер датчанина обойдётся дешевле, чем переход из «Атлетико», на которого также претендует «Челси».

Напомним, что Каспер Шмейхель является сыном — легенды «Манчестер Юнайтед».