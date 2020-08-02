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К. Шмейхель может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

02 августа 2020, 10:25

«Манчестер Юнайтед» находится в поисках нового голкипера.

Как сообщается, «красные дьяволы» намерены найти замену Давиду Де Хеа, игра которого не устраивает боссов команды. В распоряжении МЮ есть молодой Дин Хендерсон, играющий на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед», однако руководство клуба считает, что 23-летний вратарь ещё не готов выступать на уровне первой команды «Манчестер Юнайтед». Боссы МЮ рассчитывают, что Хендерсон должен стать первым номером клуба через несколько лет.

На данный момент главным кандидатом на роль основного голкипера «красных дьяволов» является Каспер Шмейхель из «Лестера». 33-летний вратарь имеет ещё три года по контракту с «лисами», однако в МЮ уверены, что трансфер датчанина обойдётся дешевле, чем переход Яна Облака из «Атлетико», на которого также претендует «Челси».

Напомним, что Каспер Шмейхель является сыном Петера Шмейхеля — легенды «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Hoyar (раскрыть)
02 августа в 19:12
ДДХ столько получает в МЮ, что Абрамович не потянет такую сумму, это во-2-х, а во-1-х ДДХ в Челси не пойдет сам, не его уровень!
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 15:31
авантюра))) но может прокатить)))
football is a great game
football is a great game
02 августа в 14:38
поживем - увидим
Санчо Панса
Санчо Панса
02 августа в 14:32
Это было бы весьма даже символично! Сын великого Петра Шмейхеля будет вратарем Манчестер Юнайтед...Я только ЗА, чтобы Шмейхель снова был в ворота манкунианцев.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ cevin cigan (раскрыть)
02 августа в 14:02
У него спад начался во время ЧМ-2018 в России, Реал тут не причем, при Моуриньо Давид ещё тащил
ariec93
ariec93
02 августа в 13:29
"руководство клуба считает, что 23-летний вратарь ещё не готов выступать на уровне первой команды"
Де Хеа в 20 лет пришел в МЮ, в новый чемпионат, и был готов играть, а тут 23 года и уже отличный сезон в АПЛ за плечами и не готов еще...
Wolverhampton
Wolverhampton
02 августа в 13:04
Время покажет что да как будет!
cevin cigan
cevin cigan
02 августа в 12:50
По моему пересидел ДДХ в Манчестере.Если честно,то сдал прилично,по отношению к себе пятилетней давности,а ведь было предложение Реала! Загнул тогда Юнайтед с ценником,а ДДХ выбил себе жирный контракт и статус "небожителя" в МЮ! Всё это и приводит к утрате лучшей формы. Вон и Облак уже давно не тот,кто творил чудеса(хотя и остаётся одним из лучших),тоже без достойного конкурента.У нас тоже,если бы не мощная игра Наваса,то кто знает,что бы сейчас из себя представлял Куртуа?
Caniggia
Caniggia
02 августа в 12:20
Надо Шмейхеля подписывать! Будет очень символично - в воротах МЮ снова Шмейхель!
lobsterdam
lobsterdam ответ dimagas2 (раскрыть)
02 августа в 11:50, ред.
дык вот и я о том же, что по совокупности (несмотря на привозы) результаты на уровне 3-го места. Т.е. ошибки защиты и ДДХ не привели в целом к плохим результатам и нет особого повода винить одного ДДХ (из-за 2-3 ошибок за весь сезон). Да и Ромеро показал себя в ЛЕ и кубках (все-таки кипер сборной Аргентины!). И я еще промолчу о Хендерсоне про запас!.Так что позиции в раме у МЮ в норме. А Шмейхель так себе, не феерит особо.
Смольчик
Смольчик
02 августа в 11:46
Время покажет правоту этого действа.
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
02 августа в 11:45
Не надо менять, Де хеа в порядке проста оборона слабо надо купить центр защита
Hoyar
Hoyar
02 августа в 11:32
Челси понадобился один из двух вратарей МЮ, либо Хендерсон, либо Де Хея, думаю у них получится. За Облака такие деньги никто не заплатит, и не факт что быстро приспособится к АПЛ.
kotmyshka
kotmyshka
02 августа в 11:28
Вратари одного уровня...
Адвокат 76
Адвокат 76
02 августа в 11:26
Всё может быть.
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 11:18
Не верю это блеф.
dimagas2
dimagas2 ответ lobsterdam (раскрыть)
02 августа в 11:13
А что оборона в этом уж не участвует?Только один воротник не дает забить?
ЮЗИК
ЮЗИК
02 августа в 11:07
Де Хей облажался
nikoladolgov
nikoladolgov
02 августа в 10:53
Везде один блат и кумовство !
Вы еще Дзоффа пригласите .
Как он живой еще ?
particular
particular
02 августа в 10:47
Пожалуй, лишние хлопоты... ДДХ, может и не идеал, но кипер он приличный...
shlomo
shlomo
02 августа в 10:45
Ну наверное так они и будет....
lobsterdam
lobsterdam
02 августа в 10:34
что гонят на ДДХ? Третье место по пропушенным мячам в АПЛ, меньше 1 мяча за матч да при такой защите, что привозят чуть не в каждой игре!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
02 августа в 10:34
Не нужен, в последней игре против МЮ куча косяков и подарок Лингарду
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 августа в 10:25
Верится с трудом...
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