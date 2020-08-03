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Бувач: «Уверены, что Фомин выведет „Динамо“ на новый уровень»

вчера, 18:19

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рад, что клуб подписал контракт с хавбеком Даниилом Фоминым.

Мы можем быть довольны тем фактом, что Даниил Фомин присоединился к «Динамо». Хочу отметить, что это очень умный игрок, который здорово оснащён технически, а ещё он крайне качественно действует тактически. Даниил хорош и в разрушении, и в организации атаки, способен действовать на любой позиции в центре полузащиты. Немаловажно, что по своему характеру и ментальным качествам Фомин отлично вписывается в «Динамо». Уверены, что он выведет нашу команду на новый уровень.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 01:07
    autochthon
    autochthon
    вчера в 23:17
    Бувач вечно второй, а в Динамо спордир. Какую-то хрень несёт...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    вчера в 22:04
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 21:29
      Можно подумать , что Месси или Роналду купили?!? Новый уровень??? Давно бы вышли на новый уровень , Фомина не хватало, теперь он есть , но уровень то иногда и в минус уходит.
      Так что посмотрим?!?
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 20:54
      Вы их со спартаковской молодежью не мешайте!!!Это у Вас серость,как и Спартак кстати нынешний тоже.А эти ребята,стали лидерами своего клуба.Баринов рабочая лошадка???И что,качественные опорники в цене потеряли???Я уверен в обратном.Миранчуки очень перспективные ребята и заиграет они где-то в другом месте время покажет.
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      вчера в 20:39
      Фомину для начала свой уровень надо подтянуть.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
      вчера в 19:52
      Ну ,положа руку на сердце , уж не такие они и "другие варианты" . Баринов - обычная рабочая лошадка ,а Миранчуки такие же распиаренные, как Смолов ! Они в Европе нигде и никогда не заиграют на высоком уровне ,выше своей головы они не прыгнут ! Они встали в своём развитии ,это их предел ! Да ,загнать кому-нибудь их ,конечно ,удастся ,но на этом всё и закончится ! Короче ,серость непроходимая !
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 19:03
      Так преподносят будто Динамо это только Фомин.
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      вчера в 18:52
      А есть и другие варианты,например в Локо,Миранчуки и Баринов
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
      вчера в 18:40
      Так вот оказывается, кого нам не хватало!!! Ну, теперь нам попрет!!!
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 18:28
      Полная ерунда ! Фомин - очередное серое пятно в нашем чемпионате ,как и все остальные ! Растворится как всегда ! Где Ильин ,Беляев , Ткачёв , Тимофеев ,Ломовицкий , и др. ? Там же будет и Фомин !
      beefs
      beefs
      вчера в 18:24
      спаситель динамовцев объявился...
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