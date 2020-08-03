Депутат — о Кокорине: «У нас все решения принимаются по звонку сверху»

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал переход в «Спартак».

Другие клубы зависят от решения людей, чьи фамилии называть не будем, а «Спартак» под руководством господина Леонида Федуна от этих решений не зависит. И спасибо ему за то, что он способен принимать независимые решения. «Локомотив» очень хотел Кокорина, но спросите господина Белозерова (глава РЖД ), что помешало его приобрести? Пусть он скажет правду хоть раз в жизни. У нас все решения принимаются по звонку сверху всегда и навсегда. Я уверен, что и по ним звонили.