Депутат — о Кокорине: «У нас все решения принимаются по звонку сверху»

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».
Другие клубы зависят от решения людей, чьи фамилии называть не будем, а «Спартак» под руководством господина Леонида Федуна от этих решений не зависит. И спасибо ему за то, что он способен принимать независимые решения. «Локомотив» очень хотел Кокорина, но спросите господина Белозерова (глава РЖД), что помешало его приобрести? Пусть он скажет правду хоть раз в жизни. У нас все решения принимаются по звонку сверху всегда и навсегда. Я уверен, что и по ним звонили.
Не время...не время для правды....
Это ж какая анархия начнётся....если игроки будут играть там где хотят,а не по звонку сверху........,судьи судить по-совести.......голы Соболева начнут засчитывать......Миранчуку пенальти не давать пробивать....полуфиналы Кубка в Москве проводить....заслуженных тренеров из команд перестанут выдворять.....и пр...
Может ещё и футбольных людей в руководство футбола позвать ???
Ну уж нет....
......это будет уже не РПЛ......
Не время...не время для правды....
Это ж какая анархия начнётся....если игроки будут играть там где хотят,а не по звонку сверху........,судьи судить по-совести.......голы Соболева начнут засчитывать......Миранчуку пенальти не давать пробивать....полуфиналы Кубка в Москве проводить....заслуженных тренеров из команд перестанут выдворять.....и пр...
Может ещё и футбольных людей в руководство футбола позвать ???
Ну уж нет....
......это будет уже не РПЛ......
Впрочем, так же и боксеры с хоккеистами лезут в Думу.
Потому так отвратно и живем...
Впрочем, так же и боксеры с хоккеистами лезут в Думу.
Потому так отвратно и живем...
Тьфу! - лучше бы промолчал!
(С) Иногда лучше жевать, чем говорить!
Тьфу! - лучше бы промолчал!
(С) Иногда лучше жевать, чем говорить!