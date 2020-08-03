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Депутат — о Кокорине: «У нас все решения принимаются по звонку сверху»

вчера, 19:52

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».

Другие клубы зависят от решения людей, чьи фамилии называть не будем, а «Спартак» под руководством господина Леонида Федуна от этих решений не зависит. И спасибо ему за то, что он способен принимать независимые решения. «Локомотив» очень хотел Кокорина, но спросите господина Белозерова (глава РЖД), что помешало его приобрести? Пусть он скажет правду хоть раз в жизни. У нас все решения принимаются по звонку сверху всегда и навсегда. Я уверен, что и по ним звонили.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:03
Такое ощущение что они Месси делят. Что Какорин может решить на поле, да ничего существенного, одни авансы? С детьми ему только играть, и радоваться от забитого мяча.
4RT
4RT ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:42
Ага! Газпром - "честь" и "совесть" России! Весь мир обогревает и "бабки" загребает!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:32
Лебедев "правду" захотел...)))

Не время...не время для правды....

Это ж какая анархия начнётся....если игроки будут играть там где хотят,а не по звонку сверху........,судьи судить по-совести.......голы Соболева начнут засчитывать......Миранчуку пенальти не давать пробивать....полуфиналы Кубка в Москве проводить....заслуженных тренеров из команд перестанут выдворять.....и пр...

Может ещё и футбольных людей в руководство футбола позвать ???
Ну уж нет....
......это будет уже не РПЛ......
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:26
Этому можно верить
cska1948
cska1948
вчера в 21:36
Видимо телефонное право имеет силу только для госструкрур. Поэтоиу Газпром, ВТБ и РЖД отказались от Кокорина. А вот над частным бизнесом, похоже, что телефонное право бессильно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:32, ред.
шПак теперь с Кокошей всегда, везде его достанет и всё ему испортит, это теперь Кокошин крест.
морозз
морозз
вчера в 21:29
Володя погрозил пальчиком Миллеру и остальным из Динамо и РЖД...на этом вольница закончилась и все стали в стойло по номерам!
galem72
galem72
вчера в 21:27
Жёстко он свой "клондайк" разоблачил. Но всё впустую. Лучше бы лдпр'овские темы в Хабаровске обличал, чтоб народ понял, как ему проснуться.
renamed user 515326
renamed user 515326
вчера в 21:01
Даже депутата достали, кто сверху.
Смольчик
Смольчик
вчера в 21:01
Свиней тянут на самом верху.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:44
Это очень плохо. Когда политики и чиновники лезут туда, где ни бельмеса...
Впрочем, так же и боксеры с хоккеистами лезут в Думу.
Потому так отвратно и живем...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:40
да пофиг как будто Кокора бог футбола что он может? ну забьёт пятерку голов а получит миллард да на94 на этих сверхотуры
denmig
denmig
вчера в 20:32
Что сказал, сам не понял! Он хотел, Он не хотел, решения принимаются...
Тьфу! - лучше бы промолчал!
(С) Иногда лучше жевать, чем говорить!
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:23
Путинская демократия в действии.
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 20:17
депутат сказал - я уверен..а где пруфы??? ртом то поливать все могут.
Брулин
Брулин
вчера в 20:14
Сказал А, говори и Б, Жирик! Ты же,, слуга народа,,.
112910415
112910415
вчера в 20:13
не сильно здоровая страна
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:11
Открыл Америку!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:09
Это не новость.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:05
за то демократия ....около футбольная...
номер 12
номер 12
вчера в 20:04
Согласен, давно уже пора людям раскрыть глаза на всю эту историю. Тем более, после сегодняшнего оправдания в суде
Conzor
Conzor
вчера в 19:53, ред.
Это и так все знают.
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