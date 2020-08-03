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«Рубин» и «КАМАЗ» сыграли вничью

вчера, 20:44

«Рубин» и «КАМАЗ» не смогли выявить победителя в контрольном поединке.

«Рубин» — «КАМАЗ» 1:1 (0:0)
Голы: Куликов 55 (в свои ворота) — Галиакберов 62.

«Рубин» (первый тайм): Дюпин (в), Зуев, Старфельт, Уремович (к), Меркулов, Абильдгор, Игорь Коновалов, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Игнатьев.

«Рубин» (второй тайм): Иван Коновалов (в), Самошников, Тарасов (к), Бегич, Данченко, Могилевец, Игорь Коновалов, Бакаев (Закиров, 70), Давиташвили, Йевтич, Деспотович.

В 1-м туре РПЛ «Рубин» дома примет «Локомотив».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:19
Я думал привычную нулёвку...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:46
пусть тренируются))всё на пользу))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:21
Товарняк обычный.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:56
Камаз должен играть в РПЛ !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:48
Игнатьев опять мимо???
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