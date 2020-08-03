«Рубин» и «КАМАЗ» сыграли вничью

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вчера, 20:44

«Рубин» и « КАМАЗ » не смогли выявить победителя в контрольном поединке.

«Рубин» — « КАМАЗ » 1:1 (0:0)

Голы: Куликов 55 (в свои ворота) — Галиакберов 62.

«Рубин» (первый тайм): Дюпин (в), Зуев, Старфельт, Уремович (к), Меркулов, Абильдгор, Игорь Коновалов, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Игнатьев.

«Рубин» (второй тайм): Иван Коновалов (в), Самошников, Тарасов (к), Бегич, Данченко, Могилевец, Игорь Коновалов, Бакаев (Закиров, 70), Давиташвили, Йевтич, Деспотович.