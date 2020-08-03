«Ювентус» побеждает с минимальным отрывом. Итоги сезона Серии А 2019/20

Сегодня, 2 августа, завершились все матчи заключительного тура (38) итальянской Серии А.
По итогам чемпионата «Ювентус» с 83 очками занял первое место. На второй строчке расположился «Интер» (82 очка). «Аталанта» — третья (78), «Лацио» на четвертом месте (78). Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Рома» остановилась на пятом месте (70 очков) и сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Милан», набрав 66 очков, попробует попасть в ЛЕ через квалификационный раунд. «Наполи» сыграет в Лиге Европы, поскольку стал победителем Кубка Италии.
Покидают Серию А «Лечче», «Брешиа» и СПАЛ.
38-й заключительный тур:
«Брешиа» — «Сампдория» 1:1
Голы: Торрегросса Эрнесто 49 (пенальти) — Лерис Мехди 41
«Милан» — «Кальяри» 3:0
Голы: Клаван Рагнар 11 (автогол), Ибрагимович Златан 55, Кастильехо Самуэль 57
«Аталанта» — «Интер» 0:2
Голы: Д'Амброзио Данило 1, Янг Эшли 20
«Наполи» — «Лацио» 3:1
Голы: Руис Фабиан 9, Инсинье Лоренцо 54 (пенальти), Политано Маттео 90+2 — Иммобиле Чиро 22
«Ювентус» — «Рома» 1:3
Голы: Игуаин Гонсало 5 — Калинич Никола 23, Перотти Диего 44 (пенальти), Перотти Диего 52
«СПАЛ» — «Фиорентина» 1:3
Голы: Д'Алессандро Марко 39 — Данкан Альфред 30, Куаме Кристиан 89, Пульгар Эрик 90+4 (пенальти)
«Дженоа» — «Верона» 3:0
Голы: Санабрия Антонио 13, Санабрия Антонио 25, Ромеро Кристиан 44
«Лечче» — «Парма» 3:4
Голы: Барак Антонин 40, Меккарьелло Бьяджо 45, Лападула Джанлука 68 — Лучиони Фабио 11 (автогол), Капрари Джанлука 24, Корнелиус Андреас 52, Инглезе Роберто 66
«Болонья» — «Торино» 1:1
Голы: Маттиас Сванберг 18 — Дзадза Симоне 66
«Сассуоло» — «Удинезе» 0:1
Гол: Окака-Чука Стефано 53
Будем надеяться , что следующий сезон принесет на более упорную борьбу за скудетто .
Будем надеяться , что следующий сезон принесет на более упорную борьбу за скудетто .