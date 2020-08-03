«Ювентус» побеждает с минимальным отрывом. Итоги сезона Серии А 2019/20

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вчера, 00:00

Сегодня, 2 августа, завершились все матчи заключительного тура (38) итальянской Серии А.

По итогам чемпионата «Ювентус» с 83 очками занял первое место. На второй строчке расположился «Интер» (82 очка). «Аталанта» — третья (78), «Лацио» на четвертом месте (78). Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Рома» остановилась на пятом месте (70 очков) и сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Милан», набрав 66 очков, попробует попасть в ЛЕ через квалификационный раунд. «Наполи» сыграет в Лиге Европы, поскольку стал победителем Кубка Италии.

Покидают Серию А «Лечче», «Брешиа» и СПАЛ .

38-й заключительный тур:

«Брешиа» — «Сампдория» 1:1

Голы: Торрегросса Эрнесто 49 (пенальти) — Лерис Мехди 41

«Милан» — «Кальяри» 3:0

Голы: Клаван Рагнар 11 (автогол), Ибрагимович Златан 55, Кастильехо Самуэль 57

«Аталанта» — «Интер» 0:2

Голы: Д'Амброзио Данило 1, Янг Эшли 20

«Наполи» — «Лацио» 3:1

Голы: Руис Фабиан 9, Инсинье Лоренцо 54 (пенальти), Политано Маттео 90+2 — Иммобиле Чиро 22

«Ювентус» — «Рома» 1:3

Голы: Игуаин Гонсало 5 — Калинич Никола 23, Перотти Диего 44 (пенальти), Перотти Диего 52

« СПАЛ » — «Фиорентина» 1:3

Голы: Д'Алессандро Марко 39 — Данкан Альфред 30, Куаме Кристиан 89, Пульгар Эрик 90+4 (пенальти)

«Дженоа» — «Верона» 3:0

Голы: Санабрия Антонио 13, Санабрия Антонио 25, Ромеро Кристиан 44

«Лечче» — «Парма» 3:4

Голы: Барак Антонин 40, Меккарьелло Бьяджо 45, Лападула Джанлука 68 — Лучиони Фабио 11 (автогол), Капрари Джанлука 24, Корнелиус Андреас 52, Инглезе Роберто 66

«Болонья» — «Торино» 1:1

Голы: Маттиас Сванберг 18 — Дзадза Симоне 66