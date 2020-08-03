ГлавнаяНовости

«Ювентус» побеждает с минимальным отрывом. Итоги сезона Серии А 2019/20

вчера, 00:00

Сегодня, 2 августа, завершились все матчи заключительного тура (38) итальянской Серии А.

По итогам чемпионата «Ювентус» с 83 очками занял первое место. На второй строчке расположился «Интер» (82 очка). «Аталанта» — третья (78), «Лацио» на четвертом месте (78). Все четыре команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Рома» остановилась на пятом месте (70 очков) и сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Милан», набрав 66 очков, попробует попасть в ЛЕ через квалификационный раунд. «Наполи» сыграет в Лиге Европы, поскольку стал победителем Кубка Италии.

Покидают Серию А «Лечче», «Брешиа» и СПАЛ.

«Ювентус» побеждает с минимальным отрывом. Итоги сезона Серии А 2019/20

38-й заключительный тур:

«Брешиа» — «Сампдория» 1:1
Голы: Торрегросса Эрнесто 49 (пенальти) — Лерис Мехди 41

«Милан» — «Кальяри» 3:0
Голы: Клаван Рагнар 11 (автогол), Ибрагимович Златан 55, Кастильехо Самуэль 57

«Аталанта» — «Интер» 0:2
Голы: Д'Амброзио Данило 1, Янг Эшли 20

«Наполи» — «Лацио» 3:1
Голы: Руис Фабиан 9, Инсинье Лоренцо 54 (пенальти), Политано Маттео 90+2 — Иммобиле Чиро 22

«Ювентус» — «Рома» 1:3
Голы: Игуаин Гонсало 5 — Калинич Никола 23, Перотти Диего 44 (пенальти), Перотти Диего 52

«СПАЛ» — «Фиорентина» 1:3
Голы: Д'Алессандро Марко 39 — Данкан Альфред 30, Куаме Кристиан 89, Пульгар Эрик 90+4 (пенальти)

«Дженоа» — «Верона» 3:0
Голы: Санабрия Антонио 13, Санабрия Антонио 25, Ромеро Кристиан 44

«Лечче» — «Парма» 3:4
Голы: Барак Антонин 40, Меккарьелло Бьяджо 45, Лападула Джанлука 68 — Лучиони Фабио 11 (автогол), Капрари Джанлука 24, Корнелиус Андреас 52, Инглезе Роберто 66

«Болонья» — «Торино» 1:1
Голы: Маттиас Сванберг 18 — Дзадза Симоне 66

«Сассуоло» — «Удинезе» 0:1
Гол: Окака-Чука Стефано 53

Все новости
«Рубин» и «КАМАЗ» сыграли вничью
Вчера, 20:44 Комментарии5
«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче под руководством Гунько
02 августа Комментарии13
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
02 августа Комментарии17
«Интер», «Аталанта» и «Лацио» снова победили. Итоги 37-го тура Серии А
30 июля Комментарии8
«Ювентус» досрочно оформил чемпионство. Итоги 36-го тура Серии А
27 июля Комментарии1
«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Итоги сезона АПЛ 2019/20
26 июля Комментарии57
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
Ну дон тоже не я,у меня только один акк
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 18:44
ну у тебя есть уже один акк дон нерадзурри,возможно ты еще один завел
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 15:57
Это не я
773sergeytank
773sergeytank ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 14:08
    Legend 6
    Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 12:46
    Видимо никак)
    Раз судей покупали😁
    juvenale
    juvenale ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    вчера в 11:36
    фофанчик ты?
    juvenale
    juvenale ответ Данила Кравцов (раскрыть)
    вчера в 11:35
    про каких судей речь * у Ювентуса по пенальти 13-13 те 0 а теперь напиши сколько у его конкурентов
    juvenale
    juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
    вчера в 11:34
    да без этого на поле выиграть никак
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ 773sergeytank (раскрыть)
    вчера в 08:55
    Зато Ювентус "хорош" в ЛЧ
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
    вчера в 08:54
    Левейшие пенки ставили в пользу Ювентуса, это факт
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 08:32
    Юве нужно повторить кальчополи.
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    вчера в 08:19
    Самый предсказуемый чемпионат!
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Данила Кравцов (раскрыть)
    вчера в 07:57
    Как раз тут судьи и не решали, просто "лучший" клуб дважды проиграл Ювентусу. Следовательно Юве сильнее
    112910415
    112910415
    вчера в 07:15
    всё идёт к тому, что гегемония закончится очень скоро
    Conzor
    Conzor
    вчера в 06:58
    Ювентус - чемпион!
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Wolf77785 (раскрыть)
    вчера в 06:23
    Хорошо спасали, что аж 14 пенок в ворота Юве поставили, из которых более половины левейшие.)
    И аву поменяй, потому что критиковать судей с Зенитом на аватаре это верх цинизма)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 06:21
    главное победа))
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 06:16
    лидер от осечек спасали судьи)
    Wolf77785
    Wolf77785
    вчера в 06:16
      ABir
      ABir
      вчера в 06:00
      Минимально, но первые
      shlomo
      shlomo
      вчера в 05:54
      Интер возвращается...:))) красавцы!!!
      773sergeytank
      773sergeytank ответ Данила Кравцов (раскрыть)
      вчера в 04:59, ред.
      Такой "лучший клуб" лучше вообще не подпускать близко к ЛЧ, который будет снова лососить последнее ну или в лучшем случае предпоследнее место в группе.
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 04:28
      Рад за генуэзцев!
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 04:14
      10-го чемпионства подряд у Юве с Сарри не будет!
      Данила Кравцов
      Данила Кравцов
      вчера в 01:14
      интер почти вдвое меньше проиграл игр....больше забил мячей....меньше пропустил....
      по всем показателям лучший клуб....но судьи решили иначе....
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
      вчера в 00:31
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        вчера в 00:18
        Ювентус в очередной раз оказался недосягаем для соперников. Были претенденты , кто мог бы сместить Ювентус с вершины, но все они поочередно отваливались. Все как обычно : кто самый стабильный , тот и побеждает. Без осечек не обошелся никто, но лидер их сделал меньше остальных и задолго по сути обеспечил себе чемпионство.
        Будем надеяться , что следующий сезон принесет на более упорную борьбу за скудетто .
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston
        вчера в 00:13, ред.
        Юве молодцы. Сарри аут.
        Conzor
        Conzor
        вчера в 00:12
        Ювентус с победой!
        drug01
        drug01
        вчера в 00:05
        Так продолжать удачи
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100