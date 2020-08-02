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ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

02 августа 2020, 14:01

ЦСКА завершил товарищеский матч против «Ротора» ничьей. Команды так и не сумели забить голов.

ЦСКА 0:0 «Ротор»

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 61). Дзагоев (Кучаев, 70), Чалов (Гогричиани, 89).

«Ротор»: Довбня, Кожемякин, Пискунов, Кипиани (Песегов, 40), Алейник, Серченков, Муллин, Макаров (Муромский, 85), Султонов, Степанов, Байрыев.

Напомним, что ЦСКА сыграет в первом тура РПЛ (8 августа) против «Химок», а «Ротор» встретится с «Зенитом» (11 августа).

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
02 августа в 17:21
Да перестань ты реагировать на него. Он пишет ерунду, а ты реагируешь.
makkie
makkie
02 августа в 16:09
Что-то у Ротора не то с составом.
Один Довбня с опытом, и тот в Оренбурге.
Нужно срочно усиливать состав, хотя бы игроками в аренду, иначе получится как с Арсеналом при Аленичеве - мимо РПЛ в первый же сезон в вышке.
КЭТиК
КЭТиК
02 августа в 14:50
Уровень ЦСКА понятен.
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 14:43
с юбилеем нашу маргеловскую братву!!! с праздником пацаны!!!! слава ВДВ!!!
112910415
112910415
02 августа в 14:36
размялись и ладно
Obdulio Varela
Obdulio Varela
02 августа в 14:26
Игра была равна
mihaluch
mihaluch
02 августа в 14:10
Акинфеев опять не пропустил.
oFANATo
oFANATo
02 августа в 14:08
Нормально размялись, без Влашича, Магнуссона, Сигурдссона, Бистровича, Бийола и во втором тайме в воротах Тороп.
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 14:07
И вправду говорят, что свинья наглое животное.
VAN ARM
VAN ARM
02 августа в 14:06
ну так и ожидал))
serh62
serh62 ответ LOpp (раскрыть)
02 августа в 14:06
кто бы говорил))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod ответ LOpp (раскрыть)
02 августа в 14:06
ЛОппик, ты каждый сезон пишешь одно и тоже а всё происходит прямо наоборот.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ LOpp (раскрыть)
02 августа в 14:04
Судя по предыдущему сезону вам эта тема гораздо ближе!
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 14:03
Товарняк не в счет!!!
shlomo
shlomo
02 августа в 14:03
Размялись и то дело...
drug01
drug01
02 августа в 14:03
Это хорошо
LOpp
LOpp
02 августа в 14:02
Похоже цска, Ротор и Химки будут бороться за выживание
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