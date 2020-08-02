ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

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02 августа 2020, 14:01

ЦСКА завершил товарищеский матч против «Ротора» ничьей. Команды так и не сумели забить голов.

ЦСКА 0:0 «Ротор»

ЦСКА : Акинфеев (Тороп, 46), Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 61). Дзагоев (Кучаев, 70), Чалов (Гогричиани, 89).

«Ротор»: Довбня, Кожемякин, Пискунов, Кипиани (Песегов, 40), Алейник, Серченков, Муллин, Макаров (Муромский, 85), Султонов, Степанов, Байрыев.