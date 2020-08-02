ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

ЦСКА завершил товарищеский матч против «Ротора» ничьей. Команды так и не сумели забить голов.
ЦСКА 0:0 «Ротор»
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Фернандес, Набабкин, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 61). Дзагоев (Кучаев, 70), Чалов (Гогричиани, 89).
«Ротор»: Довбня, Кожемякин, Пискунов, Кипиани (Песегов, 40), Алейник, Серченков, Муллин, Макаров (Муромский, 85), Султонов, Степанов, Байрыев.
Напомним, что ЦСКА сыграет в первом тура РПЛ (8 августа) против «Химок», а «Ротор» встретится с «Зенитом» (11 августа).
Один Довбня с опытом, и тот в Оренбурге.
Нужно срочно усиливать состав, хотя бы игроками в аренду, иначе получится как с Арсеналом при Аленичеве - мимо РПЛ в первый же сезон в вышке.
Один Довбня с опытом, и тот в Оренбурге.
Нужно срочно усиливать состав, хотя бы игроками в аренду, иначе получится как с Арсеналом при Аленичеве - мимо РПЛ в первый же сезон в вышке.