«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче под руководством Гунько

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02 августа 2020, 19:04

В товарищеском матче подмосковные «Химки» обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки», дублем в составе хозяев отметился форвард Мохамед Конате.

Это была первая игра для «Химок» под руководством нового главного тренера . Также матч посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Товарищеский матч

«Химки» — «Динамо» 2:0 (0:0)

Голы: Конате, 61 (1:0); Конате, 71 (2:0).