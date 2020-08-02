ГлавнаяНовости

«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче под руководством Гунько

02 августа 2020, 19:04

В товарищеском матче подмосковные «Химки» обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки», дублем в составе хозяев отметился форвард Мохамед Конате.

Это была первая игра для «Химок» под руководством нового главного тренера Дмитрия Гунько. Также матч посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Товарищеский матч

«Химки» — «Динамо» 2:0 (0:0)

Голы: Конате, 61 (1:0); Конате, 71 (2:0).

Все новости
«Рубин» и «КАМАЗ» сыграли вничью
Вчера, 20:44 Комментарии5
«Ювентус» побеждает с минимальным отрывом. Итоги сезона Серии А 2019/20
Вчера, 00:00 ФотоКомментарии30
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
02 августа Комментарии17
«Интер», «Аталанта» и «Лацио» снова победили. Итоги 37-го тура Серии А
30 июля Комментарии8
«Ювентус» досрочно оформил чемпионство. Итоги 36-го тура Серии А
27 июля Комментарии1
«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Итоги сезона АПЛ 2019/20
26 июля Комментарии57
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
02 августа в 21:40
Начало у тренера получилось
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 20:25
Это всего лишь товарняк.
ДСА
ДСА
02 августа в 20:19
Это всего лишь товарищеская игра.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 20:02
Багаж Юрана пока работает.
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
02 августа в 19:46
Заголовок так и кричит что Гунёк панацея!
Противно с-ка!
баск
баск
02 августа в 19:21
Этот матч наглядно показал, кто из этих двоих действительно был достоит сыграть в ЕК..
Ну а мы, как и обычно - совершенно ни о чем, и у нас давненько уже все ясно.

Что делают, когда и агрегаты исправны, и бензин в баке есть, и колеса в порядке, а колымага все равно не едет?

Правильно- меняют прокладку между рулем и сиденьем.
Пока этого в Динамо не произойдет, расчитывать нам, похоже, не на что.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ 112910415 (раскрыть)
02 августа в 19:21
спасибо, исправили!
я из Химок
я из Химок
02 августа в 19:18
Админы! Исправьте текст, там написано 2:1.
112910415
112910415
02 августа в 19:17
жёстко начали
я из Химок
я из Химок
02 августа в 19:17
Химки с победой!
112910415
112910415
02 августа в 19:16
со счетом 2:1.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195041/gunko-dmitriy-himki
«Химки» — «Динамо» 2:0 (0:0)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195041/gunko-dmitriy-himki
drug01
drug01
02 августа в 19:11
Молодцы так продолжать
Q-J-G
Q-J-G
02 августа в 19:08
Посмотрим на Химки в первом официальном матче под руководством Гунько...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100