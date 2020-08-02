«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче под руководством Гунько

В товарищеском матче подмосковные «Химки» обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки», дублем в составе хозяев отметился форвард Мохамед Конате.
Это была первая игра для «Химок» под руководством нового главного тренера Дмитрия Гунько. Также матч посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Товарищеский матч
«Химки» — «Динамо» 2:0 (0:0)
Голы: Конате, 61 (1:0); Конате, 71 (2:0).
Противно с-ка!
Противно с-ка!
Ну а мы, как и обычно - совершенно ни о чем, и у нас давненько уже все ясно.
Что делают, когда и агрегаты исправны, и бензин в баке есть, и колеса в порядке, а колымага все равно не едет?
Правильно- меняют прокладку между рулем и сиденьем.
Пока этого в Динамо не произойдет, расчитывать нам, похоже, не на что.
Ну а мы, как и обычно - совершенно ни о чем, и у нас давненько уже все ясно.
Что делают, когда и агрегаты исправны, и бензин в баке есть, и колеса в порядке, а колымага все равно не едет?
Правильно- меняют прокладку между рулем и сиденьем.
Пока этого в Динамо не произойдет, расчитывать нам, похоже, не на что.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195041/gunko-dmitriy-himki
«Химки» — «Динамо» 2:0 (0:0)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195041/gunko-dmitriy-himki
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195041/gunko-dmitriy-himki
«Химки» — «Динамо» 2:0 (0:0)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195041/gunko-dmitriy-himki