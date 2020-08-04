«Локомотив» подпишет бывшего игрока «Челси» по прозвищу «Рэмбо»

Защитник Слободан Райкович близок к переходу в «Локомотив».
Сообщается, что сделка уже согласована, осталось уладить последние формальности. На данный момент 31-летний серб является свободным агентом, в минувшем сезоне он играл за «Перуджу». С 2016 по 2019 год выступал за «Палермо».
«Рэмбо» (прозвище Райковича) на протяжении шести сезонов числился игроком «Челси», но не сыграл за команду ни одного матча.
Востребованный из бесполезных, свободный, но далёкий от своей юности..:)
Востребованный из бесполезных, свободный, но далёкий от своей юности..:)
А так у Челси и выделить то некого
А так у Челси и выделить то некого
Не за горами первая кровь..... :)
Не за горами первая кровь..... :)
Это удар ниже пояса🤧🤭
Это удар ниже пояса🤧🤭