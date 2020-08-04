«Локомотив» подпишет бывшего игрока «Челси» по прозвищу «Рэмбо»

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вчера, 21:37

Защитник близок к переходу в «Локомотив».

Сообщается, что сделка уже согласована, осталось уладить последние формальности. На данный момент 31-летний серб является свободным агентом, в минувшем сезоне он играл за «Перуджу». С 2016 по 2019 год выступал за «Палермо».

«Рэмбо» (прозвище Райковича) на протяжении шести сезонов числился игроком «Челси», но не сыграл за команду ни одного матча.