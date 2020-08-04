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«Локомотив» подпишет бывшего игрока «Челси» по прозвищу «Рэмбо»

вчера, 21:37

Защитник Слободан Райкович близок к переходу в «Локомотив».

Сообщается, что сделка уже согласована, осталось уладить последние формальности. На данный момент 31-летний серб является свободным агентом, в минувшем сезоне он играл за «Перуджу». С 2016 по 2019 год выступал за «Палермо».

«Рэмбо» (прозвище Райковича) на протяжении шести сезонов числился игроком «Челси», но не сыграл за команду ни одного матча.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:43
Какой-то нелепый вброс.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Pashok00786 (раскрыть)
сегодня в 01:28
15-а команда сильнее Краснодара,а не Локо.Локо в отличии от Вас обыграли Байер в ЛЧ и с Юве там же играли абсолютно на равных.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:38
Осталось докупить Нико, Уокера,Джеки для команды Неудержимых!!!
Footbolista
Footbolista ответ minai (раскрыть)
сегодня в 00:01
Есть еще станция Дно — узловая станция Октябрьской железной дороги...
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:32
от одного псевдонима можно в штаны наложить и проиграть...
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:46
"Телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова" Железобетонный источник.. Но ушат помоев на РЖД, Николича и пр. святое дело.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 22:44
О боже, и это усиление под ЛЧ, что твАрят твОри!!!
minai
minai
вчера в 22:33
Задача Николича - довести паровоз до станции Цугундер.
bacek15
bacek15
вчера в 22:18
Интересно, Сёмин будет оценивать сделку публично? ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Pashok00786 (раскрыть)
вчера в 22:10
Федун обещал же полуфинал ЛЧ, но видимо забыл про обещание
drug01
drug01
вчера в 22:03
Будем смотреть и ждать результат
Pashok00786
Pashok00786
вчера в 22:00
да оч крутой чувак ))))срочно брать))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:58
Бывший игрок Челси, не сыгравший за Челси ни одного матча! Круть крутейшая! Но зато Рэмбо! Правда никому не нужный, окромя лысого земляка-кореша из РЖД, которому пивка, видимо, не с кем дёрнуть.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 21:57
Травмы у него частые и выступает сейчас в итальянском пердиве. Ясно, что Николич тащит игрока, а Кикнадзе обдумывает свой процент.
particular
particular
вчера в 21:52, ред.
Похоже, этот Рэмбо - уже не "Первая кровь" и даже не "Последняя кровь"...
Востребованный из бесполезных, свободный, но далёкий от своей юности..:)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Pashok00786 (раскрыть)
вчера в 21:52
Да, наш сильно сдал из-за ручных судей
номер 12
номер 12
вчера в 21:52
Зенит задал моду на возрастных защитников! Всяко лучше, чем ставить в оборону Масловых)
Pashok00786
Pashok00786 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:50
а наш чемп прям вырос))что ни одного клуба в евровесне....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Pashok00786 (раскрыть)
вчера в 21:49
Поверь эксперту, апл сильно сдал, это уровень италии сейчас
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 21:48
Зачем он в условиях нового лимита? Надеюсь это утка
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:48
Староват но зато серб.
Pashok00786
Pashok00786 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:48
Ну конечно))) даже 15 команда апл сильнее локо )))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Pashok00786 (раскрыть)
вчера в 21:46
Так и есть, обе команды играли, в ЛЧ, просто у Локо была сильнейшая группа а Челси вытащили.
А так у Челси и выделить то некого
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:46
Шесть лет на лавке просидел, как его только выкорчевать сумели или по арендам больше болтался - в любом варианте Заболотный отдыхает))
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 21:45
Рэмбо.....
Не за горами первая кровь..... :)
ЧиП
ЧиП
вчера в 21:45
Рембо☝️
Это удар ниже пояса🤧🤭
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 21:43
агентская мафия в деле. подтягивают через соотечественника-тренера всякий мусор
Pashok00786
Pashok00786 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:43
хаха прикольно пошутил)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:42
Челси сейчас ни чем ни сильнее Локо
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:40
Омоложение идет полным ходом!!!
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