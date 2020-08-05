Состоялась жеребьёвка 1/64 финала Кубка России

Сегодня, 5 августа, состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ. По итогам жеребьевки были сформированы пары и определены хозяева матчей.
«Чайка» (Песчанокопское) — «Текстильщик» (Иваново)
«Велес» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Факел» (Воронеж)
«Крылья Советов» (Самара) — «Иртыш» (Омск)
«Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань)
«Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Брянск)
«Оренбург» (Оренбург) — «Алания» (Владикавказ)
«Томь» (Томск) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
«Акрон» (Тольятти) — «Чертаново» (Москва)
Матчи 1/64 финала для клубов ФНЛ пройдут 26 августа.
Финал Кубка России-2020/21 состоится 12 мая.
Ему имидж среднеазиатского футбола поднять самая первая задача😉😆
Ему имидж среднеазиатского футбола поднять самая первая задача😉😆