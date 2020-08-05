Состоялась жеребьёвка 1/64 финала Кубка России

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сегодня, 15:06

Сегодня, 5 августа, состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ . По итогам жеребьевки были сформированы пары и определены хозяева матчей.

«Чайка» (Песчанокопское) — «Текстильщик» (Иваново)

«Велес» (Москва) — «Балтика» (Калининград)

« СКА -Хабаровск» (Хабаровск) — «Факел» (Воронеж)

«Крылья Советов» (Самара) — «Иртыш» (Омск)

«Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань)

«Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Брянск)

«Оренбург» (Оренбург) — «Алания» (Владикавказ)

«Томь» (Томск) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)

«Акрон» (Тольятти) — «Чертаново» (Москва)

Матчи 1/64 финала для клубов ФНЛ пройдут 26 августа.

Финал Кубка России-2020/21 состоится 12 мая.