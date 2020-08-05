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Состоялась жеребьёвка 1/64 финала Кубка России

сегодня, 15:06

Сегодня, 5 августа, состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ. По итогам жеребьевки были сформированы пары и определены хозяева матчей.

«Чайка» (Песчанокопское) — «Текстильщик» (Иваново)

«Велес» (Москва) — «Балтика» (Калининград)

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Факел» (Воронеж)

«Крылья Советов» (Самара) — «Иртыш» (Омск)

«Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань)

«Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Брянск)

«Оренбург» (Оренбург) — «Алания» (Владикавказ)

«Томь» (Томск) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)

«Акрон» (Тольятти) — «Чертаново» (Москва)

Матчи 1/64 финала для клубов ФНЛ пройдут 26 августа.

Финал Кубка России-2020/21 состоится 12 мая.

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Все комментарии
antant1
antant1
сегодня в 20:30
Зачем? назначьте сразу победителя и все
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:18
Пока не интересна эта жеребьевка, жду стадии турнира когда начнет играть ЦСКА.
Carcasss
Carcasss ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 16:18
спартаку сейчас дела нет до всех этих пустяков, кубки-еврокубки..
Ему имидж среднеазиатского футбола поднять самая первая задача😉😆
ALEX26659
ALEX26659 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:49
конечно,зениту проще...судьи уже купленны
ДСА
ДСА
сегодня в 15:48
Пока все это интересно только болельщикам этих команд.
drug01
drug01
сегодня в 15:35
Удачи Торпедо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:23
До финала дойдет не всякий...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:16
Не вижу спартака.
Louie
Louie
сегодня в 15:13
Желаю удачи клубу с великой историей Торпедо Москва.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:12
Еще долго ждать.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:11
хмм, только сегодня состояться матчи 1/256 финала, а уже прошла жеребьевка 1/64 финала. как так?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:09
может кто и дойдёт до финала.
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