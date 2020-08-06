«Лев на суше, акула в море». Ибрагимович показал видео, как ныряет с яхты

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вчера, 23:09

Нападающий «Милана» опубликовал видео из отпуска.

38-летний форвард прыгнул в воду со своей дорогой яхты, подписав опубликованную запись следующими словами:

Лев на суше, акула в море.

Напомним, что Ибрагимович близок к продлению контракта с «Миланом».