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«Лев на суше, акула в море». Ибрагимович показал видео, как ныряет с яхты

вчера, 23:09

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал видео из отпуска.

38-летний форвард прыгнул в воду со своей дорогой яхты, подписав опубликованную запись следующими словами:

Лев на суше, акула в море.

Напомним, что Ибрагимович близок к продлению контракта с «Миланом».

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Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 01:05
это ты пингвин за всеми наблюдаешь 50))) как гном а мне пох
Legend 6
Legend 6 ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
сегодня в 00:40
Видео в туалете будет, когда Роналду очередную причёску сменит
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 00:12
когда покажете видио в туалете))) что за 62о постоянно пишите )))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:19
Корявенько так прыгнул, но яхта хороша.
Лев у нас есть похожий в питере, о он либо в бетон головой прыгает либо в парней головой
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:18
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:13
Действительно акула в море.
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