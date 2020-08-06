«Лев на суше, акула в море». Ибрагимович показал видео, как ныряет с яхты

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал видео из отпуска.
38-летний форвард прыгнул в воду со своей дорогой яхты, подписав опубликованную запись следующими словами:
Лев на суше, акула в море.
Lion on land, shark at sea #riva pic.twitter.com/9ghxTLrouK— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 6, 2020
Напомним, что Ибрагимович близок к продлению контракта с «Миланом».
Лев у нас есть похожий в питере, о он либо в бетон головой прыгает либо в парней головой
Лев у нас есть похожий в питере, о он либо в бетон головой прыгает либо в парней головой