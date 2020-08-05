Вам будет трудно угадать победителя! Кто выиграет Лигу Европы?

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вчера, 15:12

В ЛЧ есть ярко выраженные фавориты, в ЛЕ все сложнее. О безумной развязке турнира – на «Соккер.ру».

ПСЖ , «Бавария» и «Манчестер Сити» в числе дежурных фаворитов Лиги чемпионов. Но «Реал», если отыграется против «горожан», заберет их путевку в счастье. В главном турнире есть команды, которые долго шли к победе, хотя сюрпризы не исключены – есть «Аталанта» и «Атлетико».

В Лиге Европы, особенно с учетом, что в плей-офф найдутся загнанные сложным графиком команды из топ-5, а рядом клубы, что неплохо отдохнули и одновременно не растеряли форму – все интереснее. Плюс пойдут раунды из одного матча, как и в ЛЧ , так что Сульшер зря видит себя победителем так рано.

Приведем аргументы за клубы, которых видят фаворитами букмекеры и мастера ставок, чтобы вам было проще выбрать своего фаворита и сделать прогноз в комментариях. Неужели многие верят в предсказуемость турнира в 2020 году?

«Манчестер Юнайтед»

- за них самая результативная тройка нападения в английском футболе – Гринвуд, Марсьяль и Рэшфорд. Последний активничал за полем во время карантина, выбивая миллионы на питание детям из небогатых семей, но может выстрелить, как юный Мейсон в АПЛ ;

- Бруну Фернандеш играет за МЮ в Лиге Европы. И за «Спортинг» неплохо побегал в турнире, и новой команде поможет – результативный, уверенный в себе хавбек. Новый лидер «дьяволов»;

- поражение в Кубке Англии. Если бы молодая атака команды с опытными хавбеками и дорогими защитниками взяла трофей, а попутно завоевала путевку в ЛЧ , то настроиться на Лигу Европы стало бы сложнее;

- одновременно разгром ЛАСКа 5:0 не значит, что победитель пары «Истанбул» — «Копенгаген», не говоря о лучшем в квартете из двух пар — «Олимпиакоса» и «Вулверхэмптона», «Ромы» и «Севильи», легко пустит «дьяволов» в финал.

«Интер»

- не исключено, что Аллегри устал без работы и может сменить Конте в «Интере» — ходят такие слухи. Если сегодня «Хетафе» выбьет миланцев, то смена тренера возможна. Для Антонио это повод сыграть со всех сил, ведь его необязательно заберут обратно в «Ювентус»;

- «Интер» не побеждал в Европе десять лет, итальянцы не покоряли именно Лигу Европы ни разу в истории, а последний раз представитель Серии А поднимал над головой Кубок УЕФА в 1999-м году, когда юный Буффон с «Пармой» обыграл «Марсель» в финале в Москве;

- проснулся Алексис Санчес – после карантина крут, есть Лукаку и Лаутаро, шикарный выбор в центре защиты, неплохие хавбеки, в наличии много опытных людей – Ханданович, Годин, Янг, Брозович, Кандрева. Маротта собрал классный состав;

- «Хетафе» уже не тот, что выбил «Аякс» — команда Бордаласа выиграла 1 матч из 11, так что «Интеру» сегодня достаточно победить в одной игре, а дальше ждать, чем завершится поединок Джеррарда против «Байера», ведь в первом матче немцы выиграли 3:1.

«Байер»

- у команды Боша нереализованные амбиции из-за неудачи в Бундеслиге – финишировали пятыми и в Лигу чемпионов смогут попасть, только если выиграют в этом сезоне Лигу Европы. «Неверкузен» мечтают оставить в далеком прошлом;

- «Байеру» по сетке светит «Интер», но если пройдут этого соперника, то в полуфинале выйдут на победителя квартета «Вольфсбурга» и «Шахтера», «Айнтрахта» и «Базеля» — на самого скромного участника подобной стадии в сезоне. Это не обязательно упростит задачу, но второму финалисту может быть сложнее;

- Хаверц пока не в составе «Челси», может сыграть в Лиге Европы. И это козырь команды, хотя Фолланд, Диаби, Та и Бендер тоже помогали «Байеру» в предыдущих матчах. Против «Рейнджерс» надо просто не испортить результат первого матча и полуфинал в кармане.

«Севилья»

- в отличие от «Хетафе», клуб из Андалусии после карантина в крутой форме – «Севилья» собрала 11 матчей без поражений, в том числе не уступили «Барселоне», «Вильярреалу» и «Реал Сосьедаду»;

- даже без Унаи Эмери речь о клубе, что не раз выигрывал Лигу Европы – это их турнир. И хотя англичане подсуетились, а Симеоне компенсировал поражения в финалах ЛЧ успехом во втором еврокубке, «Севилья» имеет шансы на выход в финал. А там уже любой соперник не страшен, когда на кону трофей;

- у испанцев не только толково работает тренер – Лопетеги отмылся после того, как замазался предательством сборной в пользу Переса, но не в пользу «Реала», а еще и состав симпатичный. Навас – опытный ветеран, Диего Карлос – прорыв года в центре защиты, Окампос раскрывается в атаке. «Севилья» — серьезный боец для турнира на вылет. И соперников уважат, и от себя сыграть умеют.

«Вулверхэмптон»

- «волков» можно смело назвать «темной лошадкой», уж извините за каламбур. Конечно, у них этот статус может отобрать «Олимпиакос» — спросите у «Краснодара» или «Арсенала». Но если англичане пройдут греков, то надо мечтать о финале;

- «Вулверхэмптон» — португальская команда с английской пропиской. Эшпириту Санту заряжает святым футбольным духом на подвиги или испаноязычных – Адама Траоре и Рауль Хименес, или португальцев – Моутиньо, Невеш, Диого Жота, Руй Патрисиу. И еще несколько запасных игроков формируют пиренейский десант;

- этим англичанам кубок нужен, ведь восьмым участником еврокубков от Англии «Вулверхэмптон» станет, только если выиграет в финале Лиги Европы в Кельне уже 21 августа. Учтите при прогнозах, что все матчи успеют сыграть за 16 дней – как быстрые шахматы, не всем участникам такой формат подойдет.

«Рома»

- не раз говорили, что Фонсеку в «Роме» могут заменить – Почеттино и Спаллетти присматриваются к работе, но если Пауло хочет остаться, то «Роме» нужно пройти «Севилью» — пусть и аутсайдеры матча, а затем показать себя в четвертьфинале и полуфинале, где хватит двух матчей для выхода в решающий поединок;

- «Рома» не такая плохая, как ее результаты в Серии А – после карантина больше них набрали только «Интер», «Аталанта» и «Милан». То есть «Ювентус» или «Лацио» после паузы сыграли хуже. «Волки» собрали серию из 7 побед и 1 ничьей с «Интером», давно уже не были так хорошо готовы к серьезному испытанию;

- для Джеко, Мхитаряна, Кристанте, Коларова или Фасио матч против «Севильи» — их личный финал. Если вот этот состав не справится с задачей очаровать в Лиге Европы, то может появиться новый тренер, новый владелец клуба и совсем другие футболисты на поле.

«Шахтер»

- хотя «горнякам» для выхода в финал надо защитить результат первого матча с «Вольфсбургом» — победу 1:2 в гостях, выделим именно украинского чемпиона из не фаворитов. Хотя бы потому, что речь о смелой команде, что может выбить «Базель» (швейцарцы обыграли «Айнтрахт» 3:0 и вряд ли допустят камбэк);

- «Шахтер» может получить в полуфинале, если там окажется, необязательно «Интер» — оппоненты Конте достались непростые, «Хетафе» и «Байер» разные и опасные. Значит, украинцам может подфартить со жребием, если сами будут в порядке и конкуренты выбьют грандов;

- у «горняков» есть опыт работы первым номером – вечно выигрывают УПЛ , были неплохие матчи в группе ЛЧ с «Аталантой» и «Манчестер Сити», то есть команду проверили в Европе. Конечно, это не основной фаворит. И даже не теневой.

Но «Шахтеру» нечего стесняться, атаковать они умеют. Надо играть в свой футбол и тогда шанс на полуфинал будет. А на такой стадии, когда каждый матч четвертьфинала и полуфинала будет единственным – все возможно.

Кого видите победителем Лиги Европы?

Клубы двух лиг оккупировали пьедестал в Лиге Европы – восемь лет подряд только испанцы или англичане берут трофей. Но именно в 2020-м году можем увидеть или новые имена, или представителей других элитных лиг – итальянцев или немцев. Но для начала важно напомнить, что плей-офф в необычном формате влияет на исход.

Когда один матч вместо двух, то получается много маленьких финалов – аутсайдерам намного легче. Поэтому и в Лиге чемпионов, где многие ставят на класс исполнителей Тухеля, Гвардиолы и Флика, многие прогнозисты могут потерять ставки, и в Лиге Европы обосновать победу фаворитов можно, а угадать победителя сложнее.