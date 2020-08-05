Вам будет трудно угадать победителя! Кто выиграет Лигу Европы?

В ЛЧ есть ярко выраженные фавориты, в ЛЕ все сложнее. О безумной развязке турнира – на «Соккер.ру».
ПСЖ, «Бавария» и «Манчестер Сити» в числе дежурных фаворитов Лиги чемпионов. Но «Реал», если отыграется против «горожан», заберет их путевку в счастье. В главном турнире есть команды, которые долго шли к победе, хотя сюрпризы не исключены – есть «Аталанта» и «Атлетико».
В Лиге Европы, особенно с учетом, что в плей-офф найдутся загнанные сложным графиком команды из топ-5, а рядом клубы, что неплохо отдохнули и одновременно не растеряли форму – все интереснее. Плюс пойдут раунды из одного матча, как и в ЛЧ, так что Сульшер зря видит себя победителем так рано.
Приведем аргументы за клубы, которых видят фаворитами букмекеры и мастера ставок, чтобы вам было проще выбрать своего фаворита и сделать прогноз в комментариях. Неужели многие верят в предсказуемость турнира в 2020 году?
«Манчестер Юнайтед»
- за них самая результативная тройка нападения в английском футболе – Гринвуд, Марсьяль и Рэшфорд. Последний активничал за полем во время карантина, выбивая миллионы на питание детям из небогатых семей, но может выстрелить, как юный Мейсон в АПЛ;
- Бруну Фернандеш играет за МЮ в Лиге Европы. И за «Спортинг» неплохо побегал в турнире, и новой команде поможет – результативный, уверенный в себе хавбек. Новый лидер «дьяволов»;
- поражение в Кубке Англии. Если бы молодая атака команды с опытными хавбеками и дорогими защитниками взяла трофей, а попутно завоевала путевку в ЛЧ, то настроиться на Лигу Европы стало бы сложнее;
- одновременно разгром ЛАСКа 5:0 не значит, что победитель пары «Истанбул» — «Копенгаген», не говоря о лучшем в квартете из двух пар — «Олимпиакоса» и «Вулверхэмптона», «Ромы» и «Севильи», легко пустит «дьяволов» в финал.
«Интер»
- не исключено, что Аллегри устал без работы и может сменить Конте в «Интере» — ходят такие слухи. Если сегодня «Хетафе» выбьет миланцев, то смена тренера возможна. Для Антонио это повод сыграть со всех сил, ведь его необязательно заберут обратно в «Ювентус»;
- «Интер» не побеждал в Европе десять лет, итальянцы не покоряли именно Лигу Европы ни разу в истории, а последний раз представитель Серии А поднимал над головой Кубок УЕФА в 1999-м году, когда юный Буффон с «Пармой» обыграл «Марсель» в финале в Москве;
- проснулся Алексис Санчес – после карантина крут, есть Лукаку и Лаутаро, шикарный выбор в центре защиты, неплохие хавбеки, в наличии много опытных людей – Ханданович, Годин, Янг, Брозович, Кандрева. Маротта собрал классный состав;
- «Хетафе» уже не тот, что выбил «Аякс» — команда Бордаласа выиграла 1 матч из 11, так что «Интеру» сегодня достаточно победить в одной игре, а дальше ждать, чем завершится поединок Джеррарда против «Байера», ведь в первом матче немцы выиграли 3:1.
«Байер»
- у команды Боша нереализованные амбиции из-за неудачи в Бундеслиге – финишировали пятыми и в Лигу чемпионов смогут попасть, только если выиграют в этом сезоне Лигу Европы. «Неверкузен» мечтают оставить в далеком прошлом;
- «Байеру» по сетке светит «Интер», но если пройдут этого соперника, то в полуфинале выйдут на победителя квартета «Вольфсбурга» и «Шахтера», «Айнтрахта» и «Базеля» — на самого скромного участника подобной стадии в сезоне. Это не обязательно упростит задачу, но второму финалисту может быть сложнее;
- Хаверц пока не в составе «Челси», может сыграть в Лиге Европы. И это козырь команды, хотя Фолланд, Диаби, Та и Бендер тоже помогали «Байеру» в предыдущих матчах. Против «Рейнджерс» надо просто не испортить результат первого матча и полуфинал в кармане.
«Севилья»
- в отличие от «Хетафе», клуб из Андалусии после карантина в крутой форме – «Севилья» собрала 11 матчей без поражений, в том числе не уступили «Барселоне», «Вильярреалу» и «Реал Сосьедаду»;
- даже без Унаи Эмери речь о клубе, что не раз выигрывал Лигу Европы – это их турнир. И хотя англичане подсуетились, а Симеоне компенсировал поражения в финалах ЛЧ успехом во втором еврокубке, «Севилья» имеет шансы на выход в финал. А там уже любой соперник не страшен, когда на кону трофей;
- у испанцев не только толково работает тренер – Лопетеги отмылся после того, как замазался предательством сборной в пользу Переса, но не в пользу «Реала», а еще и состав симпатичный. Навас – опытный ветеран, Диего Карлос – прорыв года в центре защиты, Окампос раскрывается в атаке. «Севилья» — серьезный боец для турнира на вылет. И соперников уважат, и от себя сыграть умеют.
«Вулверхэмптон»
- «волков» можно смело назвать «темной лошадкой», уж извините за каламбур. Конечно, у них этот статус может отобрать «Олимпиакос» — спросите у «Краснодара» или «Арсенала». Но если англичане пройдут греков, то надо мечтать о финале;
- «Вулверхэмптон» — португальская команда с английской пропиской. Эшпириту Санту заряжает святым футбольным духом на подвиги или испаноязычных – Адама Траоре и Рауль Хименес, или португальцев – Моутиньо, Невеш, Диого Жота, Руй Патрисиу. И еще несколько запасных игроков формируют пиренейский десант;
- этим англичанам кубок нужен, ведь восьмым участником еврокубков от Англии «Вулверхэмптон» станет, только если выиграет в финале Лиги Европы в Кельне уже 21 августа. Учтите при прогнозах, что все матчи успеют сыграть за 16 дней – как быстрые шахматы, не всем участникам такой формат подойдет.
«Рома»
- не раз говорили, что Фонсеку в «Роме» могут заменить – Почеттино и Спаллетти присматриваются к работе, но если Пауло хочет остаться, то «Роме» нужно пройти «Севилью» — пусть и аутсайдеры матча, а затем показать себя в четвертьфинале и полуфинале, где хватит двух матчей для выхода в решающий поединок;
- «Рома» не такая плохая, как ее результаты в Серии А – после карантина больше них набрали только «Интер», «Аталанта» и «Милан». То есть «Ювентус» или «Лацио» после паузы сыграли хуже. «Волки» собрали серию из 7 побед и 1 ничьей с «Интером», давно уже не были так хорошо готовы к серьезному испытанию;
- для Джеко, Мхитаряна, Кристанте, Коларова или Фасио матч против «Севильи» — их личный финал. Если вот этот состав не справится с задачей очаровать в Лиге Европы, то может появиться новый тренер, новый владелец клуба и совсем другие футболисты на поле.
«Шахтер»
- хотя «горнякам» для выхода в финал надо защитить результат первого матча с «Вольфсбургом» — победу 1:2 в гостях, выделим именно украинского чемпиона из не фаворитов. Хотя бы потому, что речь о смелой команде, что может выбить «Базель» (швейцарцы обыграли «Айнтрахт» 3:0 и вряд ли допустят камбэк);
- «Шахтер» может получить в полуфинале, если там окажется, необязательно «Интер» — оппоненты Конте достались непростые, «Хетафе» и «Байер» разные и опасные. Значит, украинцам может подфартить со жребием, если сами будут в порядке и конкуренты выбьют грандов;
- у «горняков» есть опыт работы первым номером – вечно выигрывают УПЛ, были неплохие матчи в группе ЛЧ с «Аталантой» и «Манчестер Сити», то есть команду проверили в Европе. Конечно, это не основной фаворит. И даже не теневой.
Но «Шахтеру» нечего стесняться, атаковать они умеют. Надо играть в свой футбол и тогда шанс на полуфинал будет. А на такой стадии, когда каждый матч четвертьфинала и полуфинала будет единственным – все возможно.
Кого видите победителем Лиги Европы?
Клубы двух лиг оккупировали пьедестал в Лиге Европы – восемь лет подряд только испанцы или англичане берут трофей. Но именно в 2020-м году можем увидеть или новые имена, или представителей других элитных лиг – итальянцев или немцев. Но для начала важно напомнить, что плей-офф в необычном формате влияет на исход.
Когда один матч вместо двух, то получается много маленьких финалов – аутсайдерам намного легче. Поэтому и в Лиге чемпионов, где многие ставят на класс исполнителей Тухеля, Гвардиолы и Флика, многие прогнозисты могут потерять ставки, и в Лиге Европы обосновать победу фаворитов можно, а угадать победителя сложнее.
Конечно, если МЮ выиграет, то скажут, что победил тот, от кого ждали. Но команда Сульшера еще встретит опасных для себя соперников. На немецкой земле всем лидерам общественного мнения будет сложно. Поэтому не упустите возможность угадать победителя Лиги Европы. Не исключено, что получим неожиданного чемпиона впервые за много лет.
Победит сильнейший.
Победит сильнейший.