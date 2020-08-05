Лучшее из соцсетей: Игроки «Реала» сыграли в баскетбол, Обамеянг нарядился волшебником

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вчера, 17:49

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Полузащитник «Барселоны» отдыхает со своей подругой Соней Изазой.

Вот одна из причин, по которой чилиец выбрал именно эту девушку:

Недавно в семье форварда «Севильи» Сусо случилось пополнение! У испанца теперь есть сын.

Игроки «Реала» и поиграли в баскетбол. Они в курсе, что уже послезавтра им предстоит сражение с «Ман Сити» за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов?

Недавно вернулась NBA . Оказывается, что нападающий «Атлетико» фанат «Портленда».

Собака — друг футболиста! Если вы пропустили, то на «Соккер.ру» был целый выпуск про домашних питомцев мировых звезд.

Форвард «Арсенала» творит магию не только на поле.

Попробуйте повторить это со своими друзьями.

Нападающий «Ювентуса» — символ успеха.

В Нидерландах очень интересный футбол. Недавно в этой стране девушке разрешили выступать за мужской клуб. Но и голкиперы там тоже могут удивлять.

Рост полузащитника «Арсенала» составляет 168 сантиметров. Разумеется, что «канониры» часто подкалывают уругвайца.

Казалось бы, что может быть общего у чайки и молодого игрока «Марселя» Ришекара Ришара? А вы просто послушайте.

Полузащитник «Аякса» сел за штурвал во время отпуска.

Если вы хотите себе мощные ноги, то просто повторяйте за Халком.

Голкипер МЮ нашёл двойника в чемпионате Шотландии. Это тренер «Росс Каунти» .

Этот финт никто и никогда не сможет повторить во время матча.

Недавно футболиста «Ромы» , который на правах аренды выступал в португальской «Витории» из Сетубала, выгнали из команды. Причина в том, что он вместе со своей девушкой слишком часто публиковал откровенные снимки в Instagram. Предлагаем познакомиться с этой дамой.

Недавно болельщики размышляли над тем, что могло сниться защитнику «Челси» ? Даже у не было вариантов.

Мы нашли ответ!

На этом наш выпуск завершен! Не расслабляйтесь в отпуске!