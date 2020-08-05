Лучшее из соцсетей: Игроки «Реала» сыграли в баскетбол, Обамеянг нарядился волшебником

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль отдыхает со своей подругой Соней Изазой.
Вот одна из причин, по которой чилиец выбрал именно эту девушку:
Недавно в семье форварда «Севильи» Сусо случилось пополнение! У испанца теперь есть сын.
Игроки «Реала» Серхио Рамос и Лукас Васкес поиграли в баскетбол. Они в курсе, что уже послезавтра им предстоит сражение с «Ман Сити» за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов?
Недавно вернулась NBA. Оказывается, что нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш фанат «Портленда».
Собака — друг футболиста! Если вы пропустили, то на «Соккер.ру» был целый выпуск про домашних питомцев мировых звезд.
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг творит магию не только на поле.
Попробуйте повторить это со своими друзьями.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — символ успеха.
В Нидерландах очень интересный футбол. Недавно в этой стране девушке разрешили выступать за мужской клуб. Но и голкиперы там тоже могут удивлять.
Рост полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры составляет 168 сантиметров. Разумеется, что «канониры» часто подкалывают уругвайца.
Казалось бы, что может быть общего у чайки и молодого игрока «Марселя» Ришекара Ришара? А вы просто послушайте.
Полузащитник «Аякса» Квинси Промес сел за штурвал во время отпуска.
Если вы хотите себе мощные ноги, то просто повторяйте за Халком.
Голкипер МЮ Давид Де Хеа нашёл двойника в чемпионате Шотландии. Это тренер «Росс Каунти» Стюарт Кетлуэлл.
Этот финт никто и никогда не сможет повторить во время матча.
Недавно футболиста «Ромы» Мирко Антонуччи, который на правах аренды выступал в португальской «Витории» из Сетубала, выгнали из команды. Причина в том, что он вместе со своей девушкой слишком часто публиковал откровенные снимки в Instagram. Предлагаем познакомиться с этой дамой.
Недавно болельщики размышляли над тем, что могло сниться защитнику «Челси» Курту Зума? Даже у Поля Погба не было вариантов.
Мы нашли ответ!
На этом наш выпуск завершен! Не расслабляйтесь в отпуске!