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Лучшее из соцсетей: Игроки «Реала» сыграли в баскетбол, Обамеянг нарядился волшебником

вчера, 17:49
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль отдыхает со своей подругой Соней Изазой.

Вот одна из причин, по которой чилиец выбрал именно эту девушку:

Недавно в семье форварда «Севильи» Сусо случилось пополнение! У испанца теперь есть сын.

Игроки «Реала» Серхио Рамос и Лукас Васкес поиграли в баскетбол. Они в курсе, что уже послезавтра им предстоит сражение с «Ман Сити» за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов?

Недавно вернулась NBA. Оказывается, что нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш фанат «Портленда».

Собака — друг футболиста! Если вы пропустили, то на «Соккер.ру» был целый выпуск про домашних питомцев мировых звезд.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг творит магию не только на поле.

Попробуйте повторить это со своими друзьями.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — символ успеха.

В Нидерландах очень интересный футбол. Недавно в этой стране девушке разрешили выступать за мужской клуб. Но и голкиперы там тоже могут удивлять.

Рост полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры составляет 168 сантиметров. Разумеется, что «канониры» часто подкалывают уругвайца.

Казалось бы, что может быть общего у чайки и молодого игрока «Марселя» Ришекара Ришара? А вы просто послушайте.

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес сел за штурвал во время отпуска.

Если вы хотите себе мощные ноги, то просто повторяйте за Халком.

Голкипер МЮ Давид Де Хеа нашёл двойника в чемпионате Шотландии. Это тренер «Росс Каунти» Стюарт Кетлуэлл.

Этот финт никто и никогда не сможет повторить во время матча.

Недавно футболиста «Ромы» Мирко Антонуччи, который на правах аренды выступал в португальской «Витории» из Сетубала, выгнали из команды. Причина в том, что он вместе со своей девушкой слишком часто публиковал откровенные снимки в Instagram. Предлагаем познакомиться с этой дамой.

Недавно болельщики размышляли над тем, что могло сниться защитнику «Челси» Курту Зума? Даже у Поля Погба не было вариантов.

Мы нашли ответ!

На этом наш выпуск завершен! Не расслабляйтесь в отпуске!

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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:53
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