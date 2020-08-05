Обошёл Бекхэма и Кантона. Новый герой АПЛ и «Олд Траффорд»

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вчера, 09:56

«Соккер.ру» обсуждает успех лучшего зимнего новичка года и футболиста, который мечтает о победе в еврокубке.

Бруну Фернандеша хвалили давно, ведь его подвиги в «Спортинге» — 33 гола в прошлом сезоне, не остались незамеченными. Но оказалось, что может забивать и в топ-5. Из португальца, который из школы «Боавишты» попал в «Новару» в Италии, а потом играл за «Удинезе» и «Сампдорию» в Серии А, вырос идеальный футболист для нового МЮ .

Мог попасть в Манчестер немного раньше, но трансфер за 55 млн евро случился лишь в январе. Стартовал португалец великолепно, но затем пришлось взять вынужденную паузу, как и всем. Впрочем, пандемия не повлияла негативно на его форму, настрой и место на поле – плеймейкер завершил сезон в АПЛ так же ударно, как начал.

На данный момент у Бруну больше созданных голов в чемпионате Англии, чем сыгранных матчей. И, разумеется, со времен дебюта Фернандеша никто не создал в лиге больше мячей пасами и ударами, даже Де Брюйне. Такого успешного январского подписанта в истории АПЛ раньше не было – забил 8 мячей и отдал 7 ассистов в 14 играх, феноменальный старт.

Понятно, почему Бруну уже дважды назвали «Игроком месяца». У него две награды, а это столько же, как у Роя Кина или Райана Гиггза за всю карьеру! И больше, чем у Дэвида Бекхэма или Эрика Кантона – двух легендарных «семерок» АПЛ . Серьезная заявка от Бруну на важность в МЮ и великолепный дебют. Не стоит также забывать, что в новую лигу хавбек попал благодаря ударной игре за «Спортинг».

На родине тоже радовал высокой результативностью. Получается, всего за сезон собрал 25 голов и 22 ассиста за португальский и английский клубы, создавая гол каждые 87 минут. Очень крутой показатель для хавбека, пусть и атакующего. А самое главное – Бруну повлиял на МЮ морально. Со дня его дебюта в АПЛ ни одна команда не набрала больше пунктов. В 14 играх банда Сульшера собрала 9 побед и 5 ничьих.

Для сравнения, с той поры «Сити» проиграл 4 раза, «Ливерпуль» — трижды. Также ребята Оле-Гуннара пропустили всего 7 мячей, забили 30 раз (получается, что ровно половину мячей создал именно Бруну), и обошли на два пункта команду Гвардиолы на отрезке – 32 очка против 30. Благодаря такой игре удалось забраться в Лигу чемпионов без обязательной победы в Лиге Европы.

Хотя в этом турнире именно «Манчестер Юнайтед» теперь является фаворитом, Сульшер не стесняется заявить об этом вслух:

До завоевания трофея осталось четыре игры. Наша команда развивалась на протяжении всего сезона и рада финишировать третьей в чемпионате, но следующий шаг – это завоевание трофея. Футболисты хотят играть, они не хотят передышки.

Вторая часть впечатляет сильнее, чем дежурная бравурная первая – конечно, МЮ с их статусом среди фаворитов ЛЕ , хотя выиграть этот турнир в 2020-м может быть сложнее, чем Сульшер думает. Зато насчет того, что хорошие футболисты рвутся на поле всегда и им не нужен лишний отдых – чистая правда. Конечно, поскольку в первой игре МЮ разгромил ЛАСК 5:0, то сегодня часть игроков основы могут отдохнуть.

Но в будущем Фернандеш будет на поле, ведь он является причиной последних успехов. Португалец добавил скучноватой и безмозглой команде интеллектуальности. Пусть не звучит грубо, но фанаты МЮ не дадут соврать – примитивность действий Погба в прошлом сезоне в качестве плеймейкера огорчала. Банальная игра резких молодых форвардов до перевода Марсьяля в центр не пугала соперников. А шалости Де Хеа, защитников с опорниками в обороне утомляли тех, кто за «дьяволов» давно, вроде Роя Кина.

Сульшер нуждался в путешествии во времена, когда в центре поля у МЮ был такой человек, как Скоулз – хавбек мирового уровня. Конечно, Бруну не играет ровно так, у него узнаваемый стиль с явным налетом итальянской школы футбола из-за многих лет в Серии А, красивый пас, в том числе дальний. У хавбека также характерный пиренейский стиль работы с мячом, которым был у великих и классных хавбеков сборных Испании и Португалии в 21 веке.

Фернандеш может забросить мяч мягким парашютом, как Тотти, может порадовать хлестким дальним ударом в угол ворот, как Иньеста, молниеносно принимает решения, если нужно, прекрасно видит поле и правильно фиксирует момент старта форвардов, как делал Пирло. Марсьяль в центре закрепился, поскольку появился человек с правильным пасом. Гринвуда и Рэшфорда новичок тоже неплохо понимает.

Бруну Фернандеша не хватало, чтобы МЮ начал хотя бы немножко соответствовать уровню, который ждешь от команды с такими возможностями.

Конечно, совсем без проколов у Сульшера не бывает – влетели «Челси» в Кубке Англии, не смогли завоевать трофей в классической драке с «Арсеналом». И против «Вест Хэма» с «Лестером» сыграли не лучшим образом, МЮ все-таки устал немного, выдохся и сыграл рационально. Но Бруну заслужил звания «Игрок месяца» в феврале и июне. И даже если не будет третьего приза подряд, менее важным для МЮ новичок от этого не станет – португалец уже повторил рекорд Роналду, что брал награду два раза подряд. Впрочем, дело не в призах.

Фернандеш правильно думает на поле. Футбольные интеллектуалы важны для создания правильного баланса. Бруну это по 2.1 ключевых паса за игру, по 55 передач за матч – высокая вовлеченность для атакующего хавбека. Играет сам – наносит по 3.1 удара за матч. Может побороться за мяч – 1.6 отбора и 0.8 перехвата мяча за поединок. Разносторонний хавбек, который подает угловые, наносит удары со стандартов, бьет издали, отдает разрезающие передачи и делает все это естественно.

Бруну объективно хорош и единственное, за что Сульшер должен переживать – хватит ли его надолго физически. Все-таки играет с вечно раскрытым ртом, то есть физическим монстром не является. Такой выносливостью, как была у Скоулза, Бруну не может похвастаться, ему нужна аритмия. Фернандеша можно загонять, если соперник готов предложить высоченный темп прессинга, но чтобы этого не происходило, напарники португальца – МакТоминэй, Матич, Фред и Погба, должны работать идеально.

Португалец заслужил право думать о созидании, должен связывать линии, будучи Де Брюйне из МЮ , а не таскать рояль. Речь о первой скрипке не старого оркестра, о музыканте, что дождался своего шанса. Даже если в «Удинезе» или «Сампдории» играл отрезками классно, кто это замечал, кроме фанатов Серии А? И за «Спортингом» весь футбольный мир не следит каждую неделю. Но одна из причин, почему Бруну так легко адаптировался – мысленно к дебюту в АПЛ готовился годами.

Ему осенью исполнится 26 лет, уже на пике, поэтому без труда нашел себя в команде, которая давно ждала такого парня. Сульшера надо похвалить, что старается навести порядок в МЮ тактически, но все-таки с учетом фокусов Магуайра и Де Хеа, несовершенства левого фланга в защите и ошибок в центре поля, именно Бруну стоит назвать краеугольным камнем. Заберите португальца – МЮ может довольно быстро скатиться туда, где были до него, то есть на седьмое место, где оказались 2 февраля этого года.

Бывает, что один человек многое меняет. Причем важно отметить, что в сборной Португалии тому же Фернандешу не будет так же просто. Там пенальти в стиле Жоржиньо не дадут исполнить – Роналду заберет попытку себе. Там сама схема построена иначе, поэтому не ждите, что Бруну станет героем мирового футбола на долгие годы. Нет, это пример человека, который идеально подошел конкретному составу и конкретному тренеру. Впрочем, как и Скоулз, которому в сборной Англии не повезло закрепиться.

Но такие люди тоже важны футболу, ведь МЮ – не последний клуб планеты. Всегда неприятно смотреть, когда футбольных динозавров запирают в зоопарки и издеваются над вечными спортивными рептилиями, ставя сомнительные эксперименты. Бруну, хотя работает на себя, разумеется, не позволяет уничтожить наследие Фергюсона. Перед вами один из самых удачных зимних трансферов в истории АПЛ и просто парень, которому хочется пожелать удачи, поскольку он созидает, причем спокойно, с запасом.

Бруну может играть круто в будущем, не видно, чтобы прыгал выше головы. Он, конечно, скорее Давид Сильва, чем Де Брюйне, но испанец играл в АПЛ 10 лет и выиграл в Манчестере 14 трофеев. Фернандеш может повторить такую карьеру в «Манчестер Юнайтед». Но ему будет сложнее, Давид стал винтиком в чемпионском составе «Сити», а Бруну надо быть целым мотором, если хочет, чтобы «Юнайтед» из коротких штанишек Лиги Европы вырос в серьезного бойца в плей-офф Лиги чемпионов.

Но ему нравится и подходит важная роль в английском клубе – органично вписался. Скауты и аналитики, что советовали взять португальца, заслужили премию.