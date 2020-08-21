Бывший наставник сборной России возглавит национальную команду Кюрасао

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сообщил, что принял предложение возглавить национальную команду Кюрасао.
Это может показаться не столь очевидным, но было трудно ответить отказом. Сборная Кюрасао добилась значительных успехов в последние годы, и я хотел бы помочь игрокам и команде подняться на одну ступеньку выше по международной лестнице.
73-летний Хиддинк будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.
Ранее нидерландский специалист высказался о переходе на тренерскую работу его экс-подопечного Александра Анюкова.