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Бывший наставник сборной России возглавит национальную команду Кюрасао

21 августа 2020, 19:23

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сообщил, что принял предложение возглавить национальную команду Кюрасао.

Это может показаться не столь очевидным, но было трудно ответить отказом. Сборная Кюрасао добилась значительных успехов в последние годы, и я хотел бы помочь игрокам и команде подняться на одну ступеньку выше по международной лестнице.

73-летний Хиддинк будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Ранее нидерландский специалист высказался о переходе на тренерскую работу его экс-подопечного Александра Анюкова.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
21 августа 2020 в 21:12
"Подняться на одну ступеньку..." с 183-ей на 182-ую. Голова б не закружилась от высоты.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 августа 2020 в 20:16
Гуусу стоит собрать старую банду. Думаю не откажутся в поте лица потрудится на Кюрасао Бородюк и Корнеев. Ну и Илья Казаков, куда же без него, с его главным талантом - умением своевременно метнуться за капучино для шефа.
Footbolista
Footbolista
21 августа 2020 в 20:13
Ликер знаю...сборную не знаю...
КЭТиК
КЭТиК
21 августа 2020 в 20:13
И отдых, и работа. Красота.
VAN ARM
VAN ARM
21 августа 2020 в 20:02
даже интрига есть)))))))
STVA 1
STVA 1
21 августа 2020 в 19:40
Гусу интересно будет по ходу)))
Prichal
Prichal
21 августа 2020 в 19:38
Сколько же бананов нужно продать на его зарплату?
ЮЗИК
ЮЗИК
21 августа 2020 в 19:25
Гус где только не побывал
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