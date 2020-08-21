Бывший наставник сборной России возглавит национальную команду Кюрасао

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21 августа 2020, 19:23

Бывший главный тренер сборной России сообщил, что принял предложение возглавить национальную команду Кюрасао.

Это может показаться не столь очевидным, но было трудно ответить отказом. Сборная Кюрасао добилась значительных успехов в последние годы, и я хотел бы помочь игрокам и команде подняться на одну ступеньку выше по международной лестнице.

73-летний Хиддинк будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Ранее нидерландский специалист высказался о переходе на тренерскую работу его экс-подопечного Александра Анюкова.