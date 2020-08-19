Куман не справится с Месси и Зиданом. Рональд добьет «Барселону»

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вчера, 16:00

«Соккер.ру» не удивлен назначением голландца, ведь каталонский проект давно не о футболе.

Выборов не будет, никто не ушел добровольно

Что делает мужчина, если его команда проигрывает 2:8 после сезонов, когда похожим унизительным образом вылетали от «Ромы» и «Ливерпуля»? Уходит в отставку сразу после финального свистка, как минимум – без притворства порывается так поступить.

Что сделал Бартомеу? Уволил Сетьена и Абидаля, но отказался от предложения футболистов «Барселоны» уйти сразу. Не будет немедленных выборов президента. Процедуру перенесли с лета 2021-го на март, но тут сразу два железных объяснения.

Первое – сам Бартомеу по правилам клуба не имеет права баллотироваться снова, а подготовить победного кандидата на фоне полного провала невозможно. Хосеп хочет поставить своего человека, того, с кем можно вести дела в будущем.

А вторая причина – финансовое положение «Барселоны». Все печально. Если Бартомеу ушел бы в отставку, то к нему начались бы вопросы. А так перекроет парочкой сделок в стиле обмена Пьянича на Артура несколько дыр в бюджете к весне. Быть может, уйдет пару ветеранов, хотя необязательно.

Бартомеу, как каждый временный диктатор, выживает. Останется, поскольку не свергли. У Месси не хватило характера заявить публично, что или он, или Хосеп. Мог так поступить, став кумиром толпы еще раз. Остальные тоже трусят, как в матче против «Баварии», который проиграли еще до выхода на поле.

Решения босса «Барселоны» — карикатурные

С «Баварией» была пародия на жанр «встречные курсы». Все, что связано сейчас с «Барселоной» — неудачная пародия. Тут есть место плохим комедиям, трагедиям, мелодрамам, детективам. Но низкопробность в каждом решении. Назначение Сетьена испортило дедушке репутацию, его уход ничего не меняет, как и отставка Абидаля. Ответственность на президенте, а он от нее упрямо отказывается, как и от выборов здесь и сейчас.

Хосеп знает, что его кандидат этой осенью проиграл бы даже Жерару Пике, не говоря о реальных конкурентах. Также понятна цель назначения Кумана – прикрыться репутацией легенды «Барселоны», но потянуть время. Хави составил список пунктов, выполнение которых привело бы его в кресло тренера клуба, поскольку Эрнандес понимает, насколько масштабной должна быть перестройка.

А становиться козлом отпущения для Бартомеу испанец не желает. И правильно делает. Весной, если Куман выполнит историческую миссию – развалит «Барселону» окончательно, как разваливал «Валенсию» или АЗ , президентские выборы в столице Каталонии выиграет кто-то более адекватный, чем Бартомеу, и любящий не деньги и себя, а клуб. После этого возможны серьезные перестановки в составе, прощание с Месси и назначение нового тренера.

Таковым в идеале может стать Гвардиола – единственный вариант, когда можно оставить Лионеля. Но скорее речь о Хави, что перейдет на сторону человека, который бросил Бартомеу вызов – Виктор Фонт. Не совсем идеальный кандидат, но не связан с последними провалами. Но есть опасность на пути к переменам. Мнимый успех Кумана будет худшим сценарием для «Барселоны».

Если средний тренер уровня «Саутгемптона» не провалится в плей-офф ЛЧ , то Бартомеу весной может протащить своего кандидата – выборы в марте, чтобы голосующие еще не знали о развязке европейского сезона. Тут всюду голый расчет, а не забота о «Барселоне». Клуб в опасности, поскольку реальный виновник не наказан. «Бавария» наказала футболистов команды. Бартомеу уволил Сетьена и Абидаля. И нашел себе новый щит – Кумана, что пригоден для работы в сборных, но не в клубах.

Куман – идеальный тренер для провала

Факт, что Рональд бросил на полпути Нидерланды, многое о нем говорит. Даже Черчесов пока не ушел из сборной России в «Спартак». А здесь история Лопетеги и «Реала». Напомнить, чем все завершилось? Наличие в контракте Кумана пункта, что его отпустят в «Барселону», тоже многое значит – перелетная птица. Тренер ничего толкового за пределами Голландии не выигрывал.

Нидерланды с ним прибавили, но взял сборную на низшей точке – два пролета мимо финальных частей крупных турниров, зато в момент, когда окрепли новые лидеры – де Лигт, ван Дейк, Вейналдум, Депай. В «Барселоне» все совершенно иначе, а у Кумана нулевой опыт чистки состава такого уровня. Тут даже Гвардиола мог легко наделать ошибок, привязавшись к тем, с кем переживал золотые сезоны.

У Кумана не будет реальной власти. Бартомеу выбрал спортивного директора, через него будет делать трансферы. У нового тренера не будет в «Барселоне» денег на большие покупки – надо сбросить целого Гризманна и озолотить отца Неймара, чтобы хотя бы бразилец вернулся. И то, шейхи заблокируют эту сделку. ПСЖ идет вверх, а вот ажиотаж вокруг каталонцев строго негативный.

У них мало решающих побед, говорим о системном глубоком кризисе. Бартомеу всегда был плохим стратегом. Потерять Неймара мог только полный бездарь в вопросах нехитрых комбинаций. Спасает свою шкуру, выбрал Кумана. Голландец не такой, как Вальверде и Сетьен, у него эго больше, но заходит в клуб готовой жертвой – Бартомеу спихнет на него все ошибки, как привык. Куман настолько временный, что его немножко жаль.

Откройте холодильник – достаньте жирафа

Как достать жирафа из холодильника? Открыть холодильник, вытащить жирафа. Другой последовательности нет. Но многие не понимают элементарного смысла эволюции. Иногда перемены нужны не для того, чтобы мгновенно стало лучше, а чтобы не было необратимого отката в сторону ужасного. Но все провальные диктатуры – диктатура Бартомеу не исключение, оправдываются одинаково: «А кто после нас?»

И все свои решения привязывают к формуле «ничего лучше не придумать». Ну да, брать Гризманна в команду, где не заиграл Коутиньо – ничего лучше не придумать. Назначать Сетьена после Вальверде, оставить надолго Абидаля, не найти Суаресу дублера-конкурента – ничего лучше не придумать. Провалить переговоры с Хави, подписать Брейтуэйта за дикие для игрока его низкого класса деньги – круто придумано.

Держаться мертвой хваткой за Семеду, не давать новый контракт тер Штегену, не добиться от Месси заявления, остается он или уходит за год до истечения срока контракта – все это из разряда «ничего лучше не придумать». Как и назначение Кумана. Нет, лучше придумать можно. «Барселона» действиями и бездействиями добралась до самого дна, нырнула куда глубже, чем Роналду на отдыхе.

Футболисты каталонцев давно могли возглавить успешную революцию по свержению бесполезного президента. Давно могли определиться каждый со своим отношением к игре за «Барселону». А новый подходящий тренер давно должен был заявить, что смена поколений будет болезненной, поскольку с Пьяничем в составе будет девять ветеранов. Было бы круто отказаться от формулы «лучше не придумаешь», «лучше сыграть нельзя».

Куман — новый громоотвод, еще один пастух для священных коров. Такое ощущение, что есть реальная задача уничтожить «Барселону». Бартомеу знает, как его ненавидят фанаты. И в ответ он ненавидит команду? Платить из казны клуба фирме, чьи боты унижали Месси, Бускетса, Пике и Вальверде, а еще будущего фаворита на выборах президента – Виктора Фонта, может только человек, который не любит, но использует известный клуб.

Гвардиола любит «Барселону», поэтому после 2:8 подал бы в отставку сразу после матча. Но Хосеп не скрывал причину, почему расстался с первой любовью – руководство клуба. То, что тренер понял в 2012-м, до многих доходило годами. Впрочем, Куман тоже красавец. Хави отказался идти в клуб этого президента, то есть он умнее, а Рональд глупее, значит, по умолчанию не подходит для масштабной перестройки и начала новой эры.

Кройфа и Гвардиолу объединяет своевременный уход из «Барселоны». А Куман возвращается в худший момент, нет у него чутья и чувства стиля. Перевыборы президента прямо сейчас и назначение Хави или того же Аллегри – более перспективные варианты. Особенно если бы новый тренер добился от Месси четкого ответа о будущем. Подвесив «Барселону» за достоинство, Бартомеу просто отсрочил неизбежное. Вечных диктаторов нет, и все они жалкие, когда прижали к стенке.