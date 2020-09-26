Б. Игнатьев: «По большому счёту, поражения наших клубов в ЛЕ — тренерские»

Экс-наставник сборной России поделился мнением о неудачном выступлении «Ростова» и «Динамо» в квалификации Лиги Европы. Ростовский клуб на своём поле уступил «Маккаби» (1:2), а «бело-голубые» в гостях потерпели поражение от тбилисского «Локомотиви» (1:2).

Не думаю, что «Ростов» вышел на свой уровень в нынешнем сезоне. В матче с «Маккаби» большинство ростовчан не показали и 50% того, на что они способны. Видно, что игроки психологически были не готовы к еврокубкам, отсюда невысокий уровень активности, проигрыши многих единоборств. Есть смысл задуматься, какие большие проблемы стоят перед нашим футболом. Нужны изменения учебно-тренировочного процесса, он сильно влияет на качество выступления наших команд. «Ростов» и «Динамо» играли с командами, которые были ниже их по классу и уровню развития футбола. Но они уступили им в действиях на футбольном поле, так что, по большому счёту, это тренерские поражения.