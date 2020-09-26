Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2020/2021

Б. Игнатьев: «По большому счёту, поражения наших клубов в ЛЕ — тренерские»

26 сентября 2020, 02:19

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о неудачном выступлении «Ростова» и «Динамо» в квалификации Лиги Европы. Ростовский клуб на своём поле уступил «Маккаби» (1:2), а «бело-голубые» в гостях потерпели поражение от тбилисского «Локомотиви» (1:2).

Не думаю, что «Ростов» вышел на свой уровень в нынешнем сезоне. В матче с «Маккаби» большинство ростовчан не показали и 50% того, на что они способны. Видно, что игроки психологически были не готовы к еврокубкам, отсюда невысокий уровень активности, проигрыши многих единоборств. Есть смысл задуматься, какие большие проблемы стоят перед нашим футболом. Нужны изменения учебно-тренировочного процесса, он сильно влияет на качество выступления наших команд. «Ростов» и «Динамо» играли с командами, которые были ниже их по классу и уровню развития футбола. Но они уступили им в действиях на футбольном поле, так что, по большому счёту, это тренерские поражения.

Все новости
Федотов: «„Ахмат“ — команда сложная и жесткая»
Сегодня, 09:33
Талалаев: «Сыграли в очень хороший качественный футбол»
Сегодня, 08:20
Стукалов: «Пропустили два обидных мяча»
Сегодня, 08:16
Шалимов: «Могли забить и больше»
Сегодня, 07:22
Федотов: «„Сочи“ не планирует сбавлять обороты»
Вчера, 22:21
Гильерме: «Сделаю всё, чтобы остаться в „Локомотиве“»
Вчера, 20:09
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
26 сентября 2020 в 12:29
Зенит уже приглашал топового Манчини и прочих подобных. Результат затрат не стоил. Топовые, что у нас, что за бугром сразу суют список топовых игроков, которых им нужно купить, чтобы они дали результат. С этими игроками и наши будут топами казаться, а без них и топовый будет не лучше наших. Так что всё должно соответствовать: шапка должна быть по Сеньке.
galem72
galem72
26 сентября 2020 в 10:43
"...не думаю, что Ростов вышел на свой уровень..."

Да, блин, это и есть его уровень — играть один раз через 5. Сколько можно возвеличивать уровень убогой рпл? Ростов с Маккаби показал ровно столько, сколько должен был!
cska1948
cska1948
26 сентября 2020 в 08:52
"...Видно, что игроки психологически были не готовы к еврокубкам..."
------------------------
Интересное кино получается! ВЕСЬ сезон команды сражаются за попадание в еврокубки и когда наконец туда попадают, оказывается, что "ПСИХОЛОГИЧЕСКИ" они к игре в этих самых еврокубках и не готовы! Как это всё понимать?!
Garrincha58
Garrincha58
26 сентября 2020 в 08:41
в России сейчас есть только один тренер это Слуцкий остальные это пародия тренера вот вам и футбол России нет тренеров нет судей зато настроили стадионов и головная боль а кто же на них играть то будет где обещанный подъём???
Аксинья
Аксинья
26 сентября 2020 в 08:07
Скорее не тренерские а кабинетные - дно пробито еще в прошлом сезоне...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 сентября 2020 в 07:09
А разве Карпин тренер?
Или Мусаев соответствует уровню "Краснодара"?
ДСА
ДСА
26 сентября 2020 в 06:20
Ну игроки прям не при чём.
ОПС
ОПС
26 сентября 2020 в 04:39
Настраивать игроков тоже надо уметь, а опыта то нет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
26 сентября 2020 в 04:31
Непонятно пока какой тренер Новиков, но в Ростове тренера в принципе нет, только какое-то медийное лицо с представительскими функциями.
mihaluch
mihaluch
26 сентября 2020 в 03:28
Тренеры конечно не доработали.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября 2020 в 03:01
Где то и тренеры , и игроки не доработали.
Посмотрим чем эта еврокубковая осень для наших клубов закончится???
Ждемс.
протон
протон
26 сентября 2020 в 02:31
физруки и не опытные . вчера играли сами в футбол. нет норм тренеров. берут один шлак
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 