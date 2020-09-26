Б. Игнатьев: «По большому счёту, поражения наших клубов в ЛЕ — тренерские»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о неудачном выступлении «Ростова» и «Динамо» в квалификации Лиги Европы. Ростовский клуб на своём поле уступил «Маккаби» (1:2), а «бело-голубые» в гостях потерпели поражение от тбилисского «Локомотиви» (1:2).
Не думаю, что «Ростов» вышел на свой уровень в нынешнем сезоне. В матче с «Маккаби» большинство ростовчан не показали и 50% того, на что они способны. Видно, что игроки психологически были не готовы к еврокубкам, отсюда невысокий уровень активности, проигрыши многих единоборств. Есть смысл задуматься, какие большие проблемы стоят перед нашим футболом. Нужны изменения учебно-тренировочного процесса, он сильно влияет на качество выступления наших команд. «Ростов» и «Динамо» играли с командами, которые были ниже их по классу и уровню развития футбола. Но они уступили им в действиях на футбольном поле, так что, по большому счёту, это тренерские поражения.
Да, блин, это и есть его уровень — играть один раз через 5. Сколько можно возвеличивать уровень убогой рпл? Ростов с Маккаби показал ровно столько, сколько должен был!
Да, блин, это и есть его уровень — играть один раз через 5. Сколько можно возвеличивать уровень убогой рпл? Ростов с Маккаби показал ровно столько, сколько должен был!
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Интересное кино получается! ВЕСЬ сезон команды сражаются за попадание в еврокубки и когда наконец туда попадают, оказывается, что "ПСИХОЛОГИЧЕСКИ" они к игре в этих самых еврокубках и не готовы! Как это всё понимать?!
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Интересное кино получается! ВЕСЬ сезон команды сражаются за попадание в еврокубки и когда наконец туда попадают, оказывается, что "ПСИХОЛОГИЧЕСКИ" они к игре в этих самых еврокубках и не готовы! Как это всё понимать?!
Или Мусаев соответствует уровню "Краснодара"?
Или Мусаев соответствует уровню "Краснодара"?
Посмотрим чем эта еврокубковая осень для наших клубов закончится???
Ждемс.
Посмотрим чем эта еврокубковая осень для наших клубов закончится???
Ждемс.