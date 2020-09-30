Шалимов: «Всё будет зависеть от того, как построит игру ПАОК»

Бывший тренер «Краснодара» рассуждает о грядущем матче «быков» против ПАОКа в Лиге чемпионов.

Специально никто от обороны играть не станет. Разговоры о том, что команды намеренно отдают инициативу, — миф. Если ПАОК позволит «Краснодару» забрать мяч под свой контроль, южане это сделают. Да, «Рубин» с «Ростовом» могли действовать вторым номером в еврокубках, но это не про коллектив Мусаева. Его подопечные комфортно себя чувствуют, когда держат мяч. Это их стихия. Всё будет зависеть от того, как построит игру ПАОК : сыграет осторожно или сразу начнёт прессинговать. Но проблема в том, что они могут забить на второй минуте, а могут — на 89-й.