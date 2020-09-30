Шалимов: «Всё будет зависеть от того, как построит игру ПАОК»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассуждает о грядущем матче «быков» против ПАОКа в Лиге чемпионов.
Специально никто от обороны играть не станет. Разговоры о том, что команды намеренно отдают инициативу, — миф. Если ПАОК позволит «Краснодару» забрать мяч под свой контроль, южане это сделают. Да, «Рубин» с «Ростовом» могли действовать вторым номером в еврокубках, но это не про коллектив Мусаева. Его подопечные комфортно себя чувствуют, когда держат мяч. Это их стихия. Всё будет зависеть от того, как построит игру ПАОК: сыграет осторожно или сразу начнёт прессинговать. Но проблема в том, что они могут забить на второй минуте, а могут — на 89-й.
Иначе было бы совсем тяжко
Безбашенные греческие фаны организовали бы бешеное давление на наших ребят. И как они справились бы- вопрос. А так надо играть в свою игру, дисциплинированно в защите, ловя контратаку. Верю, у нас бедет 3 команды в группе ЛЧ . Хлопнем дверью напоследок...
Иначе было бы совсем тяжко
Безбашенные греческие фаны организовали бы бешеное давление на наших ребят. И как они справились бы- вопрос. А так надо играть в свою игру, дисциплинированно в защите, ловя контратаку. Верю, у нас бедет 3 команды в группе ЛЧ . Хлопнем дверью напоследок...