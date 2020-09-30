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Ташуев — о Мусаеве: «Сегодня в тренерском цехе немало „полуфабрикатов“»

30 сентября 2020, 14:37
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев рассуждает о предстоящем матче «быков» против ПАОКа в Лиге чемпионов.

Мало воспитанников играют за «Краснодар»? На данный момент «Краснодар» сделал ставку на Лигу чемпионов. Пробиться в групповой этап турнира дорогого стоит. Поймите, для Галицкого это мечта. Дай бог, команда пройдёт ПАОК, и дальше свой шанс получат и молодые воспитанники академии. Всё же сейчас в «Краснодаре» собраны очень серьёзные футболисты, игроки сборных. Они посильнее, чем российская молодёжь.

Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаётся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определённый запас знаний и опыта. А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов». Руководители думают: «Он вроде играл в футбол, давайте поставим». А где базовые знания? Это же очень серьёзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю «интернетчики».

Прогнозы на данную игру делать невозможно. Это решающий матч за выход в групповой этап ЛЧ, и обе команды будут играть на результат. Однако «Краснодар», во-первых, имеет преимущество в один мяч, а во-вторых, будет чувствовать себя комфортнее, поскольку сопернику придётся атаковать, а у российского коллектива появится пространство для контратак. Думаю, ответный матч получится интереснее, чем первый. Перед «Краснодаром» стоит задача качественно отработать в обороне и воспользоваться свободным пространством. Сзади же требуется перекрыть все зоны.

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Все комментарии
Justas Weiss7
Justas Weiss7
30 сентября в 20:57, ред.
Галицкий романтик и Краснодар красавцы! Мусаев тренер будущего и как только быки сегодня пройдут ПАОК все типа специалисты Ташуев, Уткин и неверные найдут ещё более нелепые причины перемыть косточки... как то незаметно мы страстно желаем критики. нет нормального разбора игр. например почему тика-така терпит крах? в какой стиль играет Баерн и Ливерпуль? Ташуев и т.п. ответьте
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ bamana (раскрыть)
30 сентября в 19:23
Уважаемый, тут ты не прав. У Ташуева огромный опыт про сравнению с Мусаевым. А опыт это золотой фонд. А серьезному тренеру нужно очень и очень много знаний. Это и анатомия , и физиология человека, и психология коллектива и знания теории футбола и много много еще чего. Времена тренеров самоучек давно прошли. Вспомни с каким скрипом Мусаев получал категории PRO. Это говорит о том, что у него, мягко говоря, гнет тяги к знаниям. Так что могу тебе сказать как человек, поживший и повидавший много чего на своем веку, в том числе и в футболе. Задатки тренера у Мусаева ,безусловно, есть, но тему надо учиться много, долго и терпеливо. Причем настоящее образование. это на 80% самообразование. Возможно , когда он по опыту сравняется с Ташуевым, он станет настоящим тренером. Кстати говоря таких "полуфабрикатов№ в РПЛ полно. Евсеев, Новиков. Талалаев, Матвеев, Первушин. Список можно продолжить. Тренеров калибра Романцева, Семина, Газзаева, к сожалению у нас нет.
bamana
bamana
30 сентября в 19:04
Не дурак ли? Ты-то кто сам!Если Мусаев "полуфабрикат", то ты тем более "сырьё"! Где ты играл в какой команде? Между тобой и Мусаевым -пропасть! У тебя какие базовые знания?Колхозник..
Kosmos58
Kosmos58
30 сентября в 18:39
Если отступятся - хана Мусаеву. И это будет верное решение. Пора Галицкому взять более опытного тренера!!!
valt134
valt134
30 сентября в 18:03
А чего добился на тренерском поприще «Великий» тренер Ташуев??? Подсидеть захотел? Молчал бы уж...
zzz-
zzz-
30 сентября в 17:23
так судя по интервью Ташуев позиционирует себя крутым спецом тренерского цеха???
Санчо Панса
Санчо Панса
30 сентября в 17:02
Короче, довольно разговоров! Победы и еще раз победы быкам Краснодара. Но можно и ничью в Греции, чтобы выйти в групповой раунд ЛЧ)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 16:36
Мусаев готов для Химок,для Краснодара он не готов!
cska vperiod
cska vperiod
30 сентября в 16:28
Оскорбил Мусаева а он от злости сегодня разгромит ПАОК.
radist_21
radist_21
30 сентября в 16:15
Супертренер высказался о Мусаеве! Я кипятком писаю!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
30 сентября в 15:49
Паок зол. Лишь свистун спас Аякс год назад. Тренер амбициозен, выиграл медали с Брагой. Можно прощаться)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
30 сентября в 15:23
Сёмин, Газзаев, Гаджиев? Ты сам то понял, что сказал?
Гуры тренерского цеха начинали с самых низов, а Мусаеву досталась команда на блюдечке. Они вытаскивали свои команды на вверх, а Мусаев из потенциального фаворита делает Краснодар всегда проигравшим.
Сравнивать выдающихся тренеров с Мусаевым, значит оскорблять их.
Сравнение явно унизительны.
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 15:11
Чего удивляться,если на государственном уровне студентам третьего курса педвуза можно преподавать в школах???Представляете,что егэшник,год отсидевший на "коровьевирусном" онлайн-преподавании в следующем году будет учить ваших детей!!!Чему??? Так и тут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 15:11, ред.
А как по-другому то ????

Опытные Сёмины,Газзаевы,Гаджиевы и пр - тоже когда то начинали тренировать молодыми и неопытными.....

Опыт опытом - но лучше чем методом проб и ошибок практики нет....
Несомненно у всех (Семак,Новиков,Тихонов,Хохлов,Аленичев,Парфёнов,Мусаев,Юран и пр) успехи разные...но попробовать при поступающих предложениях - дело правильное...даже не смотря на неудовлетворительные результаты......

Может среди наших тоже есть свои Боаши-Нигельсманы....только не всем к 30-ти годам дают тренировать Порту и Лейпциг...)))

Касаемо конкретно Мусаева....парень давно уже на этой кухне...и я видел игры его команды против Байеров-Валенсий-Порту.....
Даже в случае неудачи с ПАОКом...в Краснодаре или нет....уверен - парень без работы не останется....
Kresi frok
Kresi frok
30 сентября в 15:04
Матч даст ответы на многие вопросы! Следует дождаться финального свистка!
shlomo
shlomo
30 сентября в 15:00
Да уж полуфабрикаты к сожалению есть и их большинство....и когда они будут "фабрикатами" неизвестно..
Байкал-38.
Байкал-38.
30 сентября в 15:00
Галицкий до сих пор не понимает, что такое футбол. Интерес есть, азарт, но понимания футбола нет.
То воспитанников продвигает, то ветеранов российского футбола, да легионеров скупает, а свои уже как не нужны, то после тренеров варягов он решил своего попробовать. Но свой то не тянет и даже больше скажу гробит команду. Во многих матчах видны тренерские просчёты, в основном в решающих матчах.
Краснодар может выдать грандиознейшею игру, но может и провалиться сразу и это говорит только об одном, команда играет сама по себе, тренера нет. Где то надо надавить, где то надо приспустить, но команда не знает этого. Она стукнулась в стену и лежит.
Краснодару нужен тренер, а Мусаеву надо в помощниках работать, если ум есть всё проанализирует и тогда будет толк.
Галицкий задумайся!
Адвокат 76
Адвокат 76
30 сентября в 14:56
Об этом все и так знают, эка новость.
Faustello
Faustello ответ d_fincher (раскрыть)
30 сентября в 14:53
Ташуев сам натаскивал Мусаева, у них отличный отношения, было вью Мусаева, где он подробно рассказывал в т.ч. про это.
beefs
beefs
30 сентября в 14:50
вообще в нашем футболе мусора много...
particular
particular
30 сентября в 14:49, ред.
Матч, скорее всего, будет под диктовку ПАОКа, с нежелательным развитием, на которое Мусаев не сможет повлиять... Хорошо, если будет по другому...
d_fincher
d_fincher
30 сентября в 14:47
Вообще-то в контексте видно, что он не о Мусаеве, а о принципе руководства клуба ставить в тренеры вчерашних игроков.
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 14:42
Своевременная мысль однако))
sv_1969
sv_1969
30 сентября в 14:41
Это многие давно говорят!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
30 сентября в 14:39
Насчёт полуфабрикатов в точку.
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