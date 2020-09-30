Ташуев — о Мусаеве: «Сегодня в тренерском цехе немало „полуфабрикатов“»

Бывший тренер «Краснодара» рассуждает о предстоящем матче «быков» против ПАОКа в Лиге чемпионов.

Мало воспитанников играют за «Краснодар»? На данный момент «Краснодар» сделал ставку на Лигу чемпионов. Пробиться в групповой этап турнира дорогого стоит. Поймите, для Галицкого это мечта. Дай бог, команда пройдёт ПАОК , и дальше свой шанс получат и молодые воспитанники академии. Всё же сейчас в «Краснодаре» собраны очень серьёзные футболисты, игроки сборных. Они посильнее, чем российская молодёжь.

Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаётся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определённый запас знаний и опыта. А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов». Руководители думают: «Он вроде играл в футбол, давайте поставим». А где базовые знания? Это же очень серьёзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю «интернетчики».