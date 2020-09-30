Ташуев — о Мусаеве: «Сегодня в тренерском цехе немало „полуфабрикатов“»

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев рассуждает о предстоящем матче «быков» против ПАОКа в Лиге чемпионов.
Мало воспитанников играют за «Краснодар»? На данный момент «Краснодар» сделал ставку на Лигу чемпионов. Пробиться в групповой этап турнира дорогого стоит. Поймите, для Галицкого это мечта. Дай бог, команда пройдёт ПАОК, и дальше свой шанс получат и молодые воспитанники академии. Всё же сейчас в «Краснодаре» собраны очень серьёзные футболисты, игроки сборных. Они посильнее, чем российская молодёжь.
Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаётся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определённый запас знаний и опыта. А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов». Руководители думают: «Он вроде играл в футбол, давайте поставим». А где базовые знания? Это же очень серьёзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю «интернетчики».
Прогнозы на данную игру делать невозможно. Это решающий матч за выход в групповой этап ЛЧ, и обе команды будут играть на результат. Однако «Краснодар», во-первых, имеет преимущество в один мяч, а во-вторых, будет чувствовать себя комфортнее, поскольку сопернику придётся атаковать, а у российского коллектива появится пространство для контратак. Думаю, ответный матч получится интереснее, чем первый. Перед «Краснодаром» стоит задача качественно отработать в обороне и воспользоваться свободным пространством. Сзади же требуется перекрыть все зоны.
То воспитанников продвигает, то ветеранов российского футбола, да легионеров скупает, а свои уже как не нужны, то после тренеров варягов он решил своего попробовать. Но свой то не тянет и даже больше скажу гробит команду. Во многих матчах видны тренерские просчёты, в основном в решающих матчах.
Краснодар может выдать грандиознейшею игру, но может и провалиться сразу и это говорит только об одном, команда играет сама по себе, тренера нет. Где то надо надавить, где то надо приспустить, но команда не знает этого. Она стукнулась в стену и лежит.
Краснодару нужен тренер, а Мусаеву надо в помощниках работать, если ум есть всё проанализирует и тогда будет толк.
Галицкий задумайся!
То воспитанников продвигает, то ветеранов российского футбола, да легионеров скупает, а свои уже как не нужны, то после тренеров варягов он решил своего попробовать. Но свой то не тянет и даже больше скажу гробит команду. Во многих матчах видны тренерские просчёты, в основном в решающих матчах.
Краснодар может выдать грандиознейшею игру, но может и провалиться сразу и это говорит только об одном, команда играет сама по себе, тренера нет. Где то надо надавить, где то надо приспустить, но команда не знает этого. Она стукнулась в стену и лежит.
Краснодару нужен тренер, а Мусаеву надо в помощниках работать, если ум есть всё проанализирует и тогда будет толк.
Галицкий задумайся!