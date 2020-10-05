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«Ювентус» арендовал Кьезу с обязательством выкупа

05 октября 2020, 20:25

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил об аренде нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезы.

Арендное соглашение, за которое туринский клуб заплатит 10 млн евро, рассчитано до лета 2022 года.

Отмечается, что «Ювентус» выплатит «Фиорентине» ещё 40 млн евро в течение следующих трёх лет.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
08 октября в 12:25
зачем идти туда, если хочет развиваться, непонятно
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Kirgudu (раскрыть)
06 октября в 05:47
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов ответ Groove000 (раскрыть)
    06 октября в 05:15
    50 млн для выкупа аренда за 10 млн на 2 год
    Kirgudu
    Kirgudu ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    06 октября в 01:27
    2-7,где оливер,?
    Kostya P.
    Kostya P.
    06 октября в 01:25
    Где-то довелось слышать такое мнение итальянцев , что скоро о Энрико Кьезе будут помнить только то , что он является отцом Федерико Кьезы. По тем играм , что я видел , не представляю как он собирается затмевать своего папу. Судя по комментариям здесь , другие тоже этого не представляют.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    06 октября в 00:19
    Пропал Кьеза
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    06 октября в 00:09
      DEIVID 2
      DEIVID 2
      05 октября в 23:55
      Жаль Федерико, его ждёт участь Бернардески.
      S.T.A.L.K.E.R.135
      S.T.A.L.K.E.R.135 ответ Groove000 (раскрыть)
      05 октября в 23:32
        Groove000
        Groove000 ответ S.T.A.L.K.E.R.135 (раскрыть)
        05 октября в 22:53
        Еще и выкуп? За 100 млн?)
        S.T.A.L.K.E.R.135
        S.T.A.L.K.E.R.135 ответ Groove000 (раскрыть)
        05 октября в 22:33
        там имеется пункт об обязательном выкупе;-)
        S.T.A.L.K.E.R.135
        S.T.A.L.K.E.R.135
        05 октября в 22:32
        Бернардески 2.0 :)
        Как же хорошо что Интер этого среднего игруна не купил а Етих развели фиолетовые на полтос:)
        Agamaga
        Agamaga ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        05 октября в 22:13, ред.
        Шта шта?
        Groove000
        Groove000
        05 октября в 22:11
        Еп, 50 млн за аренду. Охренеть
        Agamaga
        Agamaga
        05 октября в 22:10
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          05 октября в 21:52
          Интересно, как он щас играет и как играет,?
          VAN ARM
          VAN ARM
          05 октября в 21:21
          рискуют конечно))это как повезёт)))время покажет
          Евгений Макрушин
          Евгений Макрушин
          05 октября в 21:10
          Я кстати тоже считаю,что это провальный трансфер,не вижу у Кьезы потенциала,просто бегунок по флангу.Внутри Италии он может и поможет чем-то,но для качественного скачка в ЛЧ Юве нужны игроки другого уровня.
          Qatar Airways
          Qatar Airways
          05 октября в 21:05
            Анд-м
            Анд-м
            05 октября в 20:55
            Посмотрим что выйдет.
            mihaluch
            mihaluch
            05 октября в 20:31
            Трудно судить о пользе.
            Дмитрий Климович 3
            Дмитрий Климович 3
            05 октября в 20:30
            Молодцы,хороший контракт
            Тео Джонс
            Тео Джонс
            05 октября в 20:28
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