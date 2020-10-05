«Ювентус» арендовал Кьезу с обязательством выкупа

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил об аренде нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезы.
Арендное соглашение, за которое туринский клуб заплатит 10 млн евро, рассчитано до лета 2022 года.
Отмечается, что «Ювентус» выплатит «Фиорентине» ещё 40 млн евро в течение следующих трёх лет.
пусть полосатая 30шка мучается)
пусть полосатая 30шка мучается)
Как же хорошо что Интер этого среднего игруна не купил а Етих развели фиолетовые на полтос:)
Как же хорошо что Интер этого среднего игруна не купил а Етих развели фиолетовые на полтос:)
После провала в ЛЧ потом напишут глоры Кристины, что это не их идол виноват, а всякие Кьезы.
После провала в ЛЧ потом напишут глоры Кристины, что это не их идол виноват, а всякие Кьезы.
Предлагаю продать в Ювентус ещё Гризманна за 150 миллионов, Озила за 100 миллионов, и лыжи с балкона, с нанесённой на них смазкой, за тысячу рублей.
Предлагаю продать в Ювентус ещё Гризманна за 150 миллионов, Озила за 100 миллионов, и лыжи с балкона, с нанесённой на них смазкой, за тысячу рублей.