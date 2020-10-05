«Герта» арендовала Гендузи у «Арсенала»

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05 октября 2020, 19:45

Полузащитник «Арсенала» отправился в «Герту» на правах аренды. Об этом сообщает официальный твиттер немецкой команды.

Арендное соглашение с молодым французом рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что ранее сам футболист попросил руководство «Арсенала» отпустить его в другой клуб до закрытия трансферного окна.