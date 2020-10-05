«Герта» арендовала Гендузи у «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи отправился в «Герту» на правах аренды. Об этом сообщает официальный твиттер немецкой команды.
Арендное соглашение с молодым французом рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, что ранее сам футболист попросил руководство «Арсенала» отпустить его в другой клуб до закрытия трансферного окна.
и как результат быстро очутился в резерве, там попустился, но это уже никого не волновало... теперь пацану начинать заново... и лишь желание Арсенала отбить потери его спасает, иначе крокодил не ловился бы еще долго у Гендузенка, и кокос не рос)))
и как результат быстро очутился в резерве, там попустился, но это уже никого не волновало... теперь пацану начинать заново... и лишь желание Арсенала отбить потери его спасает, иначе крокодил не ловился бы еще долго у Гендузенка, и кокос не рос)))