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«Герта» арендовала Гендузи у «Арсенала»

05 октября 2020, 19:45

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи отправился в «Герту» на правах аренды. Об этом сообщает официальный твиттер немецкой команды.

Арендное соглашение с молодым французом рассчитано до конца текущего сезона.

«Герта» арендовала Гендузи у «Арсенала»

Напомним, что ранее сам футболист попросил руководство «Арсенала» отпустить его в другой клуб до закрытия трансферного окна.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 22:01
Пошёл за игровой практикой?
КЭТиК
КЭТиК
05 октября в 20:13
Это хоть как-то на француза похож.
Анд-м
Анд-м
05 октября в 19:59
хороший вариант для герты
dzvinka
dzvinka ответ Брулин (раскрыть)
05 октября в 19:54, ред.
нулевая дисциплина. Врубил бурого при этом ничего особенного из себя не представляя...
и как результат быстро очутился в резерве, там попустился, но это уже никого не волновало... теперь пацану начинать заново... и лишь желание Арсенала отбить потери его спасает, иначе крокодил не ловился бы еще долго у Гендузенка, и кокос не рос)))
Брулин
Брулин
05 октября в 19:51
Он же был хорош, Барса чуть ли не интересовалась. Как так вышло?
sv_1969
sv_1969
05 октября в 19:49
Думаю для Герты хороший трансфер
shlomo
shlomo
05 октября в 19:46
Что то не то в Арсенале...
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