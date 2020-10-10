Защитник «Балтики» может перейти в «Зенит»

Защитник «Балтики» Артём Мещанинов привлёк внимание «Зенита».
Как сообщается, питерский клуб до закрытия трансферного окна хочет приобрести центрального защитника с российским паспортом. Главным кандидатом является именно Мещанинов.
Отмечается, что представители «Зенита» уже три раза приезжали на матчи «Балтики», просматривая футболиста.
Ранее полузащитник «Марселя» Морган Сансон отказался переходить в питерский клуб.
...интересно какой клуб он выберет....
...интересно какой клуб он выберет....
Помешать могут только гастарбайтеры из ближнего зарубежья, приравненные к россиянам.
Кста, конфликт в Н.Карабахе не повлияет ли на это?
Помешать могут только гастарбайтеры из ближнего зарубежья, приравненные к россиянам.
Кста, конфликт в Н.Карабахе не повлияет ли на это?