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Защитник «Балтики» может перейти в «Зенит»

10 октября 2020, 20:45

Защитник «Балтики» Артём Мещанинов привлёк внимание «Зенита».

Как сообщается, питерский клуб до закрытия трансферного окна хочет приобрести центрального защитника с российским паспортом. Главным кандидатом является именно Мещанинов.

Отмечается, что представители «Зенита» уже три раза приезжали на матчи «Балтики», просматривая футболиста.

Ранее полузащитник «Марселя» Морган Сансон отказался переходить в питерский клуб.

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Все комментарии
blitz
blitz
11 октября в 01:03
Сансон, Фернандес отказались переходить в Зенит, приходится хотя бы из ФНЛ брать защитника.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 октября в 00:40, ред.
Наверно после этого трансфера Рибалту позовут возглавить трасферный отдел Реала или МС....

...интересно какой клуб он выберет....
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ VAN ARM (раскрыть)
10 октября в 22:21
Чтобы брать в Европе, надо кого-то отдавать. У нас ведь 8 легионеров в заявке...
Nevastol
Nevastol ответ ДСА (раскрыть)
10 октября в 22:00
А Даша Д и ЮЗИК как думают?
Nevastol
Nevastol
10 октября в 21:59
Парню несказанно повезло.
VAN ARM
VAN ARM
10 октября в 21:46
что? в европе больше брать некого?))))))))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 21:23
А было ли место для этого Моргана? Что касается Мещанинова, то фамилия ни о чём не говорит, но раз интересуются... Новый лимит добавит ценности российскому паспортисту.
Помешать могут только гастарбайтеры из ближнего зарубежья, приравненные к россиянам.
Кста, конфликт в Н.Карабахе не повлияет ли на это?
Zenit_84
Zenit_84
10 октября в 21:19
Во второй состав?
Faustello
Faustello
10 октября в 21:16
Опять мещанство в Питере процветать будет?)))
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
10 октября в 21:02
Да нет)
drug01
drug01
10 октября в 20:53
Каждый мечтает попасть в состав зенита
ДСА
ДСА
10 октября в 20:46
Скорее в Зенит-2 он пойдет.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 октября в 20:46
Дорос уже до Зенита
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